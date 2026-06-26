Când vine momentul renovării acoperișului, mulți proprietari pornesc la drum cu informații primite din auzite. Unele sfaturi vin de la vecini, altele de la cunoscuți care au trecut printr-o renovare sau de la echipe de montaj care lucrează după obiceiuri vechi. 

Problema este că multe dintre aceste idei nu mai corespund realității de astăzi și pot duce la cheltuieli mai mari decât este necesar.

Acoperișul reprezintă una dintre cele mai importante investiții într-o locuință. El protejează întreaga construcție și influențează atât confortul, cât și costurile de întreținere pe termen lung. 

Din acest motiv, merită să separăm informațiile utile de miturile care încă circulă în jurul materialelor de învelitoare. În cazul țiglei metalice, diferența dintre percepție și realitate este adesea surprinzătoare.

Miturile care îi fac pe proprietari să cheltuiască mai mult decât este nevoie

Unul dintre cele mai răspândite mituri spune că un acoperiș greu este automat mai rezistent. Mulți asociază greutatea cu soliditatea și consideră că o învelitoare masivă oferă mai multă siguranță.

În practică, lucrurile stau diferit. O greutate redusă poate reprezenta un avantaj important, mai ales în cazul renovărilor. Structura casei este solicitată mai puțin, iar lucrările pot fi realizate mai simplu și mai eficient. De aceea, țigla metalică este tot mai des aleasă atât pentru construcții noi, cât și pentru modernizarea clădirilor existente.

Un alt mit este că toate produsele de tip tablă profilată arată și se comportă la fel. În realitate, diferențele sunt semnificative. Contează grosimea materialului, protecția anticorozivă, finisajul, forma profilului și calitatea sistemului de prindere.

O țiglă de la Bilka este fabricată din oțel zincat și este disponibilă în mai multe grosimi și variante de finisaj. Aceste detalii influențează rezistența în timp și comportamentul acoperișului în fața intemperiilor.

Mulți proprietari cred și că la renovare trebuie să păstreze același tip de învelitoare pe care l-a avut casa inițial. În realitate, renovarea este momentul potrivit pentru a analiza soluții mai eficiente.

Țigla metalică poate fi montată pe numeroase tipuri de acoperiș, inclusiv pe suprafețe cu pante mari sau forme complexe. În plus, greutatea redusă și montajul rapid contribuie la optimizarea costurilor de renovare.

Un alt mit costisitor este ideea că acoperișul înseamnă doar țigla montată la vedere. În realitate, performanța unui acoperiș depinde de întregul sistem.

Printre elementele care au un rol important se numără:

  • accesoriile de etanșare;
  • elementele de finisaj;
  • sistemele de ventilare;
  • coamele și doliile;
  • șuruburile și componentele de fixare.

Atunci când toate aceste elemente sunt compatibile și montate corect, acoperișul oferă protecție eficientă pentru foarte mulți ani.

Ce contează cu adevărat atunci când alegi țigla pentru acoperiș?

Un alt mit spune că prețul pe metru pătrat este cel mai important criteriu de alegere. În realitate, valoarea unei învelitori trebuie analizată pe termen lung.

Un material care rezistă zeci de ani și beneficiază de garanții consistente poate reprezenta o investiție mai avantajoasă decât o soluție aparent ieftină, dar care necesită intervenții repetate.

Atunci când alegi țigla pentru renovare, merită să analizezi câteva aspecte importante:

  • starea structurii existente;
  • tipul și forma acoperișului;
  • garanția oferită;
  • rezistența la coroziune;
  • finisajul ales;
  • accesoriile disponibile;
  • experiența producătorului.

În funcție de finisaj, o țiglă de la Bilka poate beneficia de garanții de până la 30 de ani pentru culoare și rezistență la factorii de mediu. În același timp, durata de viață a unui acoperiș realizat corect poate ajunge la 50-60 de ani.

Mulți proprietari consideră că alegerea culorii ține exclusiv de aspect. În realitate, finisajul are o influență importantă asupra comportamentului în timp al acoperișului.

Suprafețele moderne sunt concepute pentru a rezista mai bine la radiațiile UV, variațiile de temperatură și efectele umidității. Din acest motiv, culoarea și finisajul trebuie analizate împreună, nu separat.

O altă idee întâlnită frecvent este că montajul are o importanță secundară. În realitate, chiar și cel mai bun material are nevoie de o instalare corectă pentru a funcționa la parametri optimi.

Suprapunerile, sistemele de fixare și accesoriile trebuie montate conform recomandărilor tehnice. Aceste detalii contribuie la etanșeitate și la rezistența întregului sistem în fața vântului, ploii sau zăpezii.

Cum faci o investiție care își păstrează valoarea în timp?

Un acoperiș bun nu este neapărat cel mai scump. Este acoperișul care răspunde cel mai bine nevoilor casei și condițiilor în care va fi folosit.

Țigla metalică oferă o combinație echilibrată între rezistență, greutate redusă, aspect plăcut și costuri de întreținere reduse. De aceea, reprezintă una dintre cele mai populare soluții pentru proprietarii care își doresc un acoperiș durabil.

Bilka pune la dispoziție mai multe modele de țiglă metalică, fiecare cu un profil și o estetică diferită. Astfel, proprietarii pot alege o variantă potrivită atât pentru case tradiționale, cât și pentru construcții moderne.

Pe lângă aspect, contează și funcționalitatea. Un acoperiș trebuie să reziste la ploi abundente, vânt puternic, zăpadă și diferențe mari de temperatură. Materialele moderne sunt proiectate exact pentru aceste condiții și oferă performanțe ridicate pe termen lung.

Înainte de renovare, merită să privești investiția din perspectiva duratei de utilizare. Costul inițial reprezintă doar o parte a ecuației. La fel de importante sunt rezistența în timp, întreținerea redusă și siguranța pe care o oferă acoperișul.

Atunci când alegi o soluție bine gândită, economisești bani, timp și energie. O țiglă de la Bilka poate fi una dintre opțiunile care îmbină eficient durabilitatea, aspectul plăcut și protecția de care orice locuință are nevoie pentru următoarele decenii.

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