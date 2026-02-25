Pe parcursul intervalului 1–31 martie 2026, pacientele pot beneficia gratuit de consultații ginecologice de rutină și investigații pentru depistarea infecțiilor vaginale. Inițiativa are la bază o realitate confirmată în practica medicală: multe femei ajung la specialist abia în momentul în care simptomele sunt deja accentuate, iar disconfortul nu mai poate fi ignorat.

„Ne dorim să schimbăm modul în care este privit controlul ginecologic. Nu este un gest opțional, ci o formă de responsabilitate față de propria sănătate”, afirmă Alexandra Preda Șurtea, managerul Maternității MaDonna Maria.

De ce prevenția face diferența

Numeroase afecțiuni ginecologice pot evolua silențios în fazele incipiente. Absența durerii sau a simptomelor evidente nu înseamnă, însă, absența unei probleme medicale. Tocmai de aceea, medicii insistă asupra controalelor periodice, chiar și atunci când starea generală este bună.

Potrivit reprezentanților spitalului, sunt frecvente situațiile în care pacientele nu au mai efectuat un consult de ani întregi, au încercat soluții recomandate informal sau au amânat programarea din lipsă de timp. Campania își propune să corecteze această mentalitate și să readucă prevenția în centrul preocupărilor legate de sănătatea feminină.

Consultațiile și investigațiile sunt realizate de medici specialiști și primari în obstetrică-ginecologie, iar rezultatele permit identificarea rapidă a dezechilibrelor sau infecțiilor, astfel încât tratamentul să fie instituit prompt și corect.

Acces gratuit la control și analize ginecologice la Maternitatea MaDonna Maria Craiova. Continuă campania „Sunt femeie și am grijă de mine!”

Fără prejudecăți, fără automedicație

Temerile, lipsa informării sau ideea că „dacă nu mă doare, sunt sănătoasă” rămân printre principalele motive pentru care controlul ginecologic este amânat. Specialiștii atrag atenția că evaluarea anuală ar trebui să devină o rutină, nu o excepție.

„Fiecare femeie are particularități biologice proprii. Un diagnostic corect nu poate fi stabilit pe baza informațiilor de pe internet sau a experienței altcuiva. Medicina modernă înseamnă evaluare individuală și tratament personalizat”, subliniază Alexandra Preda Șurtea.

Controlul ginecologic este recomandat indiferent de vârstă și devine cu atât mai important în prezența unor simptome precum usturimi, dureri pelvine, sângerări anormale, modificări ale secrețiilor sau dereglări menstruale.

Mesajul campaniei depășește însă granița unei singure luni. Reprezentanții spitalului își doresc ca fiecare femeie să își programeze anual un consult de rutină, chiar și în absența oricăror semne de alarmă.

Acces gratuit la control și analize ginecologice la Maternitatea MaDonna Maria Craiova. Continuă campania „Sunt femeie și am grijă de mine!”

Un reper medical în sud-vestul țării

Cu o experiență de peste un deceniu, Maternitatea MaDonna Maria s-a consolidat ca un centru de referință în obstetrică-ginecologie în sud-vestul României. Proiectul a fost construit pe ideea că performanța managerială și standardele medicale ridicate pot fi dezvoltate sustenabil și în sistemul privat românesc.

Implicarea în campanii de educație și diagnostic precoce nu este o noutate pentru unitatea medicală. Încă din 2014, spitalul a fost partener într-o campanie națională coordonată de Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, susținând activ prevenția și informarea corectă a pacientelor.

În plan tehnologic, MaDonna Maria a introdus în regiune și la nivel național o serie de premiere: utilizarea ecografiei 5D în diagnosticarea obstetricală și ginecologică, colaborări cu laboratoare din Statele Unite ale Americii, conceptul de „Terapia Durerii”, promovarea nașterilor naturale asistate prin inhalare de gaz medical anestezic și obținerea celui mai înalt grad de încredere acordat de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Maternitatea dispune de compartimente de Anestezie și Terapie Intensivă pentru adulți și nou-născuți, incubatoare de ultimă generație care reproduc în proporție de peste 97% mediul intrauterin și, din 2021, de o unitate proprie de transfuzie sanguină, fiind primul și singurul spital privat din sud-vestul țării care oferă acest serviciu.

Acces gratuit la control și analize ginecologice la Maternitatea MaDonna Maria Craiova. Continuă campania „Sunt femeie și am grijă de mine!”

Programările pentru campania „Sunt femeie și am grijă de mine!” pot fi efectuate la numerele 0351.442.574 și 0734.419.989. Maternitatea MaDonna Maria își desfășoară activitatea pe strada Constantin Brâncuși, nr. 8, în Craiova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Ce a făcut Teo Trandafir cu banii câștigați la Pro TV | Unde se va filma noul sezon „Asia Express”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
GSP.RO
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Bogdan Pîrlog își retrage candidatura pentru șefia DIICOT, dar rămâne în cursa pentru funcția de procuror general
Știri România 16:51
Bogdan Pîrlog își retrage candidatura pentru șefia DIICOT, dar rămâne în cursa pentru funcția de procuror general
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Știri România 16:00
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Parteneri
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul.ro
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Stiri Mondene 17:00
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Anunțul făcut de Deea Maxer despre nunta cu Constantin, după ce a fost cerută în căsătorie: „Avem alte planuri organizatorice”
Stiri Mondene 16:54
Anunțul făcut de Deea Maxer despre nunta cu Constantin, după ce a fost cerută în căsătorie: „Avem alte planuri organizatorice”
Parteneri
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
TVMania.ro
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
ObservatorNews.ro
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Libertateapentrufemei.ro
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Parteneri
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
GSP.ro
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax.ro
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
KanalD.ro
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare

Politic

Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Politică 14:52
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj