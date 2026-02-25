Pe parcursul intervalului 1–31 martie 2026, pacientele pot beneficia gratuit de consultații ginecologice de rutină și investigații pentru depistarea infecțiilor vaginale. Inițiativa are la bază o realitate confirmată în practica medicală: multe femei ajung la specialist abia în momentul în care simptomele sunt deja accentuate, iar disconfortul nu mai poate fi ignorat.

„Ne dorim să schimbăm modul în care este privit controlul ginecologic. Nu este un gest opțional, ci o formă de responsabilitate față de propria sănătate”, afirmă Alexandra Preda Șurtea, managerul Maternității MaDonna Maria.

De ce prevenția face diferența

Numeroase afecțiuni ginecologice pot evolua silențios în fazele incipiente. Absența durerii sau a simptomelor evidente nu înseamnă, însă, absența unei probleme medicale. Tocmai de aceea, medicii insistă asupra controalelor periodice, chiar și atunci când starea generală este bună.

Potrivit reprezentanților spitalului, sunt frecvente situațiile în care pacientele nu au mai efectuat un consult de ani întregi, au încercat soluții recomandate informal sau au amânat programarea din lipsă de timp. Campania își propune să corecteze această mentalitate și să readucă prevenția în centrul preocupărilor legate de sănătatea feminină.

Consultațiile și investigațiile sunt realizate de medici specialiști și primari în obstetrică-ginecologie, iar rezultatele permit identificarea rapidă a dezechilibrelor sau infecțiilor, astfel încât tratamentul să fie instituit prompt și corect.

Fără prejudecăți, fără automedicație

Temerile, lipsa informării sau ideea că „dacă nu mă doare, sunt sănătoasă” rămân printre principalele motive pentru care controlul ginecologic este amânat. Specialiștii atrag atenția că evaluarea anuală ar trebui să devină o rutină, nu o excepție.

„Fiecare femeie are particularități biologice proprii. Un diagnostic corect nu poate fi stabilit pe baza informațiilor de pe internet sau a experienței altcuiva. Medicina modernă înseamnă evaluare individuală și tratament personalizat”, subliniază Alexandra Preda Șurtea.

Controlul ginecologic este recomandat indiferent de vârstă și devine cu atât mai important în prezența unor simptome precum usturimi, dureri pelvine, sângerări anormale, modificări ale secrețiilor sau dereglări menstruale.

Mesajul campaniei depășește însă granița unei singure luni. Reprezentanții spitalului își doresc ca fiecare femeie să își programeze anual un consult de rutină, chiar și în absența oricăror semne de alarmă.

Un reper medical în sud-vestul țării

Cu o experiență de peste un deceniu, Maternitatea MaDonna Maria s-a consolidat ca un centru de referință în obstetrică-ginecologie în sud-vestul României. Proiectul a fost construit pe ideea că performanța managerială și standardele medicale ridicate pot fi dezvoltate sustenabil și în sistemul privat românesc.

Implicarea în campanii de educație și diagnostic precoce nu este o noutate pentru unitatea medicală. Încă din 2014, spitalul a fost partener într-o campanie națională coordonată de Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, susținând activ prevenția și informarea corectă a pacientelor.

În plan tehnologic, MaDonna Maria a introdus în regiune și la nivel național o serie de premiere: utilizarea ecografiei 5D în diagnosticarea obstetricală și ginecologică, colaborări cu laboratoare din Statele Unite ale Americii, conceptul de „Terapia Durerii”, promovarea nașterilor naturale asistate prin inhalare de gaz medical anestezic și obținerea celui mai înalt grad de încredere acordat de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Maternitatea dispune de compartimente de Anestezie și Terapie Intensivă pentru adulți și nou-născuți, incubatoare de ultimă generație care reproduc în proporție de peste 97% mediul intrauterin și, din 2021, de o unitate proprie de transfuzie sanguină, fiind primul și singurul spital privat din sud-vestul țării care oferă acest serviciu.

Programările pentru campania „Sunt femeie și am grijă de mine!” pot fi efectuate la numerele 0351.442.574 și 0734.419.989. Maternitatea MaDonna Maria își desfășoară activitatea pe strada Constantin Brâncuși, nr. 8, în Craiova.