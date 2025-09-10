În continuare vei descoperi ce tipuri de adezivi există și la ce pot fi folosiți, cum se alege un lipici bun și trei exemple concrete de produse UHU recomandate pentru școală și proiecte creative.

Pentru școală, alege adezivi de calitate! 

Poate nu știai, dar adezivii UHU sunt disponibili în numeroase variante, fiecare cu avantajele sale. Variantele de lipici solid, de tip stick, sunt ușor de aplicat și nu murdăresc suprafețele. Cele lichide se potrivesc acolo unde este nevoie de precizie, gelurile adaugă elasticitate, iar tabletele reutilizabile se pretează pentru fixarea temporară a obiectelor.

Utilizările acestor adezivi sunt extrem de diverse. În zona educațională, un lipici pentru hârtie sau carton este nelipsit din penarul fiecărui elev. La școală, copiii au nevoie de produse care să fie sigure, fără miros și care să se spele ușor. În activitățile de birou, un adeziv universal poate fi folosit pentru etichete, documente sau prezentări. Acasă, pasionații de lucru manual descoperă plăcerea de a combina materiale diferite (lemn, plastic, textile) folosind formule adaptate.

Pe lângă rolul funcțional, adezivii Econstrukt din oferta UHU stimulează și partea creativă. Glitter glue, de exemplu, aduce culoare și strălucire proiectelor, iar lacurile pentru puzzle protejează și fixează obiectele terminate. Versatilitatea gamei de adezivi pentru papetărie, de calitate superioară, arată că un simplu tub de lipici poate deschide multe posibilități de expresie artistică.

Recomandări
Cum alegi un lipici bun pentru proiectele de la școală

Un lipici folosit zilnic, la școală și acasă, trebuie ales cu atenție. Nu toate produsele au aceeași rezistență sau aceeași formulă, iar pentru copii criteriile de siguranță sunt decisive.

În primul rând, verifică din ce este realizat produsul, citind cu atenție eticheta sau descrierea. Un adeziv fără solvenți, inodor și ușor de spălat cu apă, este cea mai bună alegere pentru școală sau pentru utilizarea de acasă. Apoi contează rezistența la lipire: un produs de calitate asigură fixarea rapidă a hârtiei, cartonului sau chiar a materialelor mai dificile.

Forma de prezentare este un alt criteriu. Batonul este ideal pentru activități rapide și curate. Varianta lichidă, cu aplicator tip stilou sau flacon, oferă precizie. Gelul este bun atunci când vrei ca suprafețele să rămână flexibile după lipire.

Gândește-te și la versatilitate. Un adeziv universal poate acoperi mai multe tipuri de materiale, ceea ce îl face util într-o casă unde există atât proiecte școlare, cât și mici reparații. Mai exact, un produs de papetărie cu o aplicabilitate mai mare reduce nevoia de a cumpăra mai multe articole, astfel că reprezintă o achiziție inteligentă.

Recomandări
Exemple de lipici UHU pentru diverse proiecte creative

Sunt mai mulți adezivi Econstrukt ce pot fi folosiți de copii în diferite proiecte:

Lipici pentru hârtie UHU stic, 8.2g

Este un lipici solid, perfect pentru activități de zi cu zi. Formula fără solvenți îl face sigur pentru copii, iar aplicarea uniformă garantează o lipire curată pe: hârtie, carton, etichete sau chiar polistiren. Datorită capacului special, nu se usucă, ceea ce îi prelungește durata de utilizare.

Adeziv universal fără solvent UHU Twist&Glue Renature, 35ml

Acest adeziv lichid și transparent este soluția potrivită pentru utilizatorii de toate vârstele. Datorită aplicatorului 3 în 1, produsul permite aplicarea punctuală sau pe suprafețe întinse. Este rezistent la apă și la temperaturi ridicate, nu conține solvenți și poate fi folosit pentru: lemn, sticlă, ceramică, carton sau plastic. 

Lipici pentru papetărie UHU Glue Pen, 50ml

Acest lipici lichid sub formă de stilou este foarte apreciat pentru precizia sa. UHU Glue Pen nu conține solvenți, se spală ușor cu apă și săpun și este sigur pentru copii. Datorită designului ergonomic, aplicarea este curată și rapidă. Este destinat în special pentru hârtie și carton, dar completează excelent și seturile de papetărie din birou. Selecția variată de adezivi Econstrukt face ca fiecare proiect ce implică sarcini de lipire să fie mai simplu și mai curat. De la stick-urile compacte la flacoanele cu aplicator inovator, fiecare variantă răspunde unei nevoi specifice. În felul acesta, copiii se bucură de activități creative sigure, profesorii au la dispoziție instrumente fiabile pentru școală, iar adulții își rezolvă cu ușurință sarcinile de birou sau proiectele casnice.

Foto: Shutterstock

Percheziții la compania aeriană Fly Lili, care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei
