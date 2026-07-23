  • adidas lansează prima colecție Originals Sport, care îmbină estetica inconfundabilă adidas Originals cu tehnologiile de performanță dedicate antrenamentelor.
  • Inspirată de legendarul trening Superstar, colecția include bustiere, colanți, topuri, salopete și articole versatile, care pot fi integrate cu ușurință, atât în sala de sport, cât și în afara ei. 
  • Noua colecție Originals Sport a fost prezentată în New York pe 22 iulie 2026 și va fi disponibilă începând cu 23 iulie 2026.

Într-un context în care stilul personal devine la fel de important în sala de sport precum în viața de zi cu zi, adidas lansează Originals Sport, o nouă colecție dedicată antrenamentelor care reunește elementele estetice consacrate adidas Originals cu tehnologiile de performanță pe care femeile le așteaptă de la adidas.

Colecția răspunde dorinței tot mai accentuate de exprimare a individualității. Inspirată din ADN-ul emblematic adidas Originals și creată pentru performanță, Originals Sport redefinește felul în care arată echipamentul de antrenament, încurajând femeile să își exprime stilul personal fără a face compromisuri în ceea ce privește performanța.

„Ani la rând a existat percepția că antrenamentele serioase vin la pachet cu o anumită uniformă”, spune Lisann Costello, VP Product Design Partnerships & Sports Marketing, adidas. 

„Astăzi, femeile rescriu definiția performanței. Își doresc echipamente care să le reprezinte identitatea, nu doar activitatea pe care o desfășoară. Originals Sport combină moștenirea stilistică adidas Originals cu expertiza adidas în materie de performanță, oferindu-le libertatea de a se antrena fără să aleagă între funcționalitate și exprimarea propriului stil.”

Având la bază moștenirea stilistică adidas Originals, construită de-a lungul deceniilor, și beneficiind de expertiza tehnică adidas Performance, Originals Sport reunește două dintre cele mai reprezentative direcții ale brandului – performanța sportivă și stilul urban – într-o colecție autentică adidas.

Inspirată de emblematicul trening Superstar, colecția reinterpretează elementele de design clasice adidas Originals într-o manieră contemporană, adaptată antrenamentelor. Logo-ul Trefoil, liniile de croi feminine, proporțiile expresive și paleta cromatică surprinzătoare se îmbină cu tehnologii de performanță concepute pentru a susține libertatea de mișcare, confortul și încrederea în timpul antrenamentelor.

Colecția oferă o garderobă completă pentru antrenament, în care stilul și funcționalitatea se îmbină perfect, datorită materialelor tehnice special dezvoltate pentru confort și performanță. Printre piesele-cheie se numără:

  • Bustiere: modele cu susținere redusă și medie, realizate cu tehnologia AdiSOFT pentru confort respirabil și LYCRA® ADAPTIV pentru o potrivire flexibilă și adaptabilă. 
  • Colanți: disponibili în variante 7/8 și lungime completă, confecționați cu LYCRA® ADAPTIV, pentru libertate de mișcare fără restricții. 
  • Topuri: modelele Superstar Bra Tee și Originals Sport Tank Padded, echipate cu tehnologia CLIMACOOL, concepută pentru a susține ventilația și răcorirea corpului. 
  • Articole complementare: Superstar Midlayer și Originals Sport Coverup, articole ușoare și versatile, ideale pentru a fi purtate în multile combinații. 
  • Salopetă: o piesă îndrăzneață, cu design integrat, perfectă pentru combinații creative.

Imaginea campaniei este reprezentată de artistele Tate McRae și Emilia Mernes, alături de voleibalista profesionistă Harper Murray – trei femei care îmbină în mod natural cultura, creativitatea și sportul, reflectând spiritul colecției Originals Sport.

Noua colecție adidas Originals Sport a fost lansată în New York pe 22 iulie 2026 și va fi disponibilă pe adidas.ro și în magazinele adidas începând cu 23 iulie 2026. Prețurile variază între 210 și 420 de RON.

Despre adidas

adidas este unul dintre liderii globali ai industriei articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach, Germania, compania are aproximativ 65.000 de angajați la nivel mondial și a înregistrat vânzări de 24,8 miliarde de euro în 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.RO
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Parteneri
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Adevarul.ro
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Ce premiu au primit Gavi și Fabian Ruiz după ce au câștigat Cupa Mondială cu Spania. Au plecat acasă cu 150 de kg dintr-o legumă foarte populară și în România
Fanatik.ro
Ce premiu au primit Gavi și Fabian Ruiz după ce au câștigat Cupa Mondială cu Spania. Au plecat acasă cu 150 de kg dintr-o legumă foarte populară și în România
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Financiarul.ro
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Scandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorie
ObservatorNews.ro
Scandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorie
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Mediafax.ro
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Ce salariu va lua un preot in Romania, 2026, dupa noua lege a salarizarii
Redactia.ro
Ce salariu va lua un preot in Romania, 2026, dupa noua lege a salarizarii
O femeie din Brăila a rămas fără cap la locul de muncă, după ce a fost prinsă sub mai mulți baloți! Victima era mama a trei copii
KanalD.ro
O femeie din Brăila a rămas fără cap la locul de muncă, după ce a fost prinsă sub mai mulți baloți! Victima era mama a trei copii

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri
Fanatik.ro
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință