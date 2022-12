Adiție de os și implant în aceeași zi? Aflați cum, de la specialiștii iDentity Clinic

– Echipa iDentity Clinic –

Știați că implantul dentar este cea mai bună replică a unui dinte natural și sănătos? Nu este de mirare că procedura este atât de căutată în rândul celor care au rămas fără unul sau mai mulți dinți. Inserarea implantului dentar rămâne cea mai sigură metodă de reabilitare a danturii. Totuși, trebuie să vă informați temeinic înainte de a apela la ea, întrucât presupune parcurgerea mai multor etape până la obținerea rezultatului final. Printre acestea se poate număra și adiția de os, adică o procedură suplimentară și absolut necesară în anumite cazuri. Din fericire, asta nu înseamnă mai multe vizite la clinica stomatologică. Specialiștii de la iDentity Clinic pot realiza adiția de os și implantul dentar în cadrul unei singure intervenții chirurgicale!

CARE ESTE LEGĂTURA DINTRE ADIȚIA DE OS ȘI IMPLANTUL DENTAR?

Atunci când pierdem un dinte, din diverse motive precum boala parodontală, infecții, extracții traumatice sau diverse accidente, osul care îl înconjoară începe, în mod firesc, să se resoarbă, mai ales dacă trece un timp îndelungat de la momentul pierderii și până la prezentarea la dentist. Pe lângă faptul că pierderea în sine modifică inclusiv trăsăturile chipului, va face intervenția de înlocuire a dintelui imposibilă, fără intervenții suplimentare.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „Tocmai pentru a nu se ajunge în această situație, recomandarea noastră este ca implantul dentar să se realizeze exact atunci când un dinte a fost extras, pentru a preveni pierderea volumului osos și, implicit, pentru a evita completarea sa prin procedura de adiție.”

Dacă totuși va fi necesară, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, manopera chirurgicală de adiție de os, cunoscută și ca „augmentare osoasă” va fi una simplă și deloc dureroasă. Așa cum îi sugerează și numele, ea va ridica și reconstrui osul resorbit. De ce este această parte atât de importantă pentru reușita implantului dentar, vă întrebați? Imaginați-vă că implantul despre care discutăm este o rădăcină, care trebuie fixată în osul mandibulei sau maxilarului. Dacă acest os nu are un anumit volum și o anumită densitate, cum ar putea asigura o bază solidă pentru implantul dentar ulterior? Cu siguranţă nu ar fi posibil!

Adiția osoasă aduce, aşadar, pe lângă suportul ideal pentru implantul dentar, și alte beneficii precum: creșterea longevității implanturilor, crearea unui aspect gingival natural, îmbunătățirea esteticii.

CUM SE REALIZEAZĂ PROCEDURA DE ADIȚIE DE OS?

În cazul în care defectul osos este foarte mic, adiția de os se poate realiza în aceeași ședință cu inserarea implantului dentar, ceea ce aduce avantaje: timpul de vindecare va fi mai scurt, integrarea implantului dentar în os va fi bună, încă din start, iar pacientul poate primi mai repede coroana finală. Decizia aparține însă exclusiv medicului care se ocupă de intervenție, în momentul în care a stabilit parametrii osoși.

Doctorul Raluca Pascu transmite că adiția de os poate fi realizată cu adăugarea osului recoltat direct de la pacient sau cu ajutorul unui material sintetic. Vorbim despre o tehnică de ultimă oră, eficace și sigură de tratare și de stimulare a creșterii masei osoase, cu o rată de succes foarte mare.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „La iDentity Clinic folosim mai multe soluții de grefă de os, precum INFUSE® sau inelele AlloGraft produse de Straumann®. INFUSE® folosește un material nou pe bază de proteină pentru stimularea creșterii, în timp ce inelele AlloGraft produse de Straumann® folosesc material osos alogenic tratat special, provenit de la terți. Aceasta din urmă combină într-o singură procedură adiția de masa osoasă și implantarea.”

Procedura se realizează sub anestezie, la fel ca în cazul oricărui alt tratament stomatologic. Medicul chirurg va trebui să se asigure că zona unde va fi inserat implantul nu are infecții și o va curăța în mod profesional. Ce urmează după inserarea implantului și adiției de os? Așteptarea! Osul are nevoie cam de jumătate de an să crească în jurul implantului și să îi ofere astfel stabilitatea necesară, pentru susținerea construcției ulterioare: un bont de vindecare și montarea coroanei dentare definitive.

REUȘITA UNUI IMPLANT DENTAR CU ADIȚIE DE OS

Reușita unei astfel de intervenții depinde nu doar de experiența medicului, ci și de grija pacientului, care trebuie să respecte anumiți pași postoperatori. Specialiștii iDentity recomandă respectarea regulilor de igienă orală, pe care trebuie să le reluați cu strictețe, dar în mod blând încă de a doua zi. Nu uitați nici de vizitele la dentist, ca să vă asigurați că implantul dentar este bine. Prima poate avea loc chiar la o săptămână după procedură. Pe toată durata osteointegrării, pacienții trebuie să fie atenți inclusiv la alimentația aleasă: evitați produsele dure care pot desprinde gingia de implant și care pot duce la infectarea acesteia.

Dacă vreți să începeți tratamentul, specialiștii centrului de excelență iDentity Clinic vă așteaptă la un control. Cele două clinici localizate în București sunt dotate cu aparatură și tehnologie de ultimă generație, asigurându-vă servicii stomatologice la standarde internaționale. Împreună cu o echipă multidisciplinară de specialiști și oferind toate tipurile de tratamente din sfera oro-dentară, iDentity Clinic a reușit să ofere zâmbete pline de încredere celor peste 10.000 de pacienți.

Specialiştii vă aşteaptă la sediul din Decebal, localizat pe Strada Frunzei, la numărul 41, în sectorul 2 al Capitalei sau la numărul de telefon: 0728.00.00.12, dar şi la sediul din Băneasa, situat pe Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, la numărul 17, în sectorul 1 al Capitalei sau la numărul de telefon: 0728.00.00.11

Pe site-ul oficial găsiți detalii suplimentare: https://identityclinic.ro/

