Dacă fluxul de aer este blocat sau distribuit neuniform, vei observa diferențe de temperatură între camere sau chiar în aceeași încăpere. De aceea, este important să înțelegi cum funcționează circulația aerului și cum poți să o optimizezi în favoarea ta. Iată care sunt principalele aspecte de care trebuie să ții cont.

Poziționarea aparatului de aer condiționat

Poziționarea aparatului de aer condiționat contează enorm, iar acest lucru trebuie gândit încă din etapa de montaj. Ideal este ca unitatea interioară să fie montată într-o zonă centrală a peretelui sau într-un punct care permite distribuirea uniformă a aerului în întreaga încăpere sau fluxul de aer să fie transportat spre hol sau alte încăperi în mod liber, fără pereți despărțitori. Dacă îl montezi prea sus într-un colț sau în spatele unor obstacole precum mobilier înalt, fluxul de aer va fi deviat și eficiența scade.

Ca să ai siguranța că fluxul de aer va ajunge uniform în toată camera, te poți orienta către o ofertă de aer condiționat cu montaj inclus. În acest fel beneficiezi de instalare rapidă și corectă, precum și de igienizarea anuală a aparatului și asistență de urgență 24/7 la sistemul electric.

Filtrele aparatului

Filtrele aparatului de aer condiționat joacă și ele un rol esențial în calitatea și circulația aerului. Dacă nu le cureți regulat, fluxul de aer va fi redus, iar particulele de praf și alergeni se vor acumula în interior. Un filtru murdar forțează aparatul de aer condiționat să consume mai multă energie și să funcționeze mai greu, ceea ce duce la o circulație ineficientă a aerului. Acest lucru se traduce direct în facturi mai mari la electricitate și o uzură mai rapidă a echipamentului.

Practic, un filtru murdar nu doar că afectează calitatea aerului, dar crește și consumul energetic fără ca tu să obții un confort mai bun. Verificarea prețurilor la energie electrică și alegerea unei oferte avantajoase, precum și curățarea regulată a filtrelor devine astfel o metodă simplă prin care poți reduce costurile și menține eficiența aparatului la un nivel optim.

Ventilația naturală

Un alt aspect important este relația dintre aerul condiționat și ventilația naturală. Chiar dacă aparatul recirculă aerul din interior, calitatea acestuia scade în timp dacă nu există un aport de aer proaspăt. De aceea, este recomandat să aerisești periodic locuința, chiar și pentru câteva minute, pentru a reduce acumularea de dioxid de carbon și pentru a împrospăta atmosfera.

Dacă păstrezi ferestrele închise permanent, vei observa că aerul devine mai „greu”, iar confortul scade, chiar dacă temperatura este ideală.

Nivelul de umiditate

Nu în ultimul rând, umiditatea din aer influențează direct modul în care percepi circulația aerului. Un aer prea uscat te poate face să simți disconfort chiar și la temperaturi optime, în timp ce un aer prea umed va părea greu și sufocant. Acesta din urmă face căldura și mai greu de suportat, iar în timp poate conduce la degradarea mobilierului.

Aparatele moderne de aer condiționat au funcții de dezumidificare, pe care le poți folosi pentru a echilibra atmosfera din locuință. Când menții un nivel optim de umiditate, aerul circulă mai plăcut și senzația generală de confort crește semnificativ.

În concluzie, circulația corectă a aerului în locuință depinde de mai mulți factori care se influențează reciproc. Dacă alegi corect poziționarea aparatului încă din etapa de montaj, dacă menții filtrele curate, dacă aerisești și menții umiditatea la un nivel optim, vei obține un confort termic mult mai stabil și uniform. În același timp, vei reduce consumul de energie electrică și vei prelungi durata de viață a echipamentului.

Sursă foto: https://www.eon.ro

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