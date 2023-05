Al Bano, de 4 ori 20: o călătorie muzicală prin cei peste 50 de ani de carieră muzicală, în premieră la Sala Palatului

Turneul lui Al Bano debutează pe 18 mai 2023 la Arena di Verona cu un eveniment major pentru publicul italian, intitulat „4 ori 20”, ce va fi transmis în direct de postul de televiziune RAI1. La marea aniversare vor lua parte oaspeți de prim rang. Artiștii Romina Power, Gianni Morandi, Umberto Tozzi și Renato Zero se numără deja printre artiștii care au confirmat prezența, însă cu siguranță lista participanților va fi lungă.

Următoarea destinație de pe harta turneului 2023 este România. Publicul din țara noastră se va putea bucura de o reprezentație unică a show-ului AL BANO & SIMFONICO, sâmbătă, 27 mai, începând cu ora 20:00 la Sala Palatului din București, la numai 7 zile de la ziua sa de naștere.

Al Bano are foarte mulți prieteni în România și a declarat în nenumărate rânduri că este îndrăgostit iremediabil de publicul din țara noastră și este convins că show-ul pe care îl va susține la finalul lunii mai la București va fi cu adevărat magic, un eveniment care va râmâne în inimile tuturor spectatorilor pentru tot restul vieții.

Acompaniat de un număr impresionant de instrumentiști, membri ai Orchestrei Simfonice Valahia sub bagheta charismaticului dirijor Alterisio Paoletti, Al Bano va face o trecere prin cei peste 50 de ani de carieră muzicală, trecând în mod firesc de la repertoriul pop la melodiile romantice, de la atmosfera veselă la cea mai intimă, de la emoție la exaltare. Artistul le promite spectatorilor două ore de neuitat, cu povești adunate într-o viață de artist, presărate cu succesiunea amețitoare a celor mai iubite melodii, precum „Happiness”, „In sole”, „Sharazan”, „Mattino”, „Ci sarà”, „E la mia vita”, „Felicità” sau „Nostalgia Canaglia”. Melodiile vor răsuna în interpretarea 100% live a marelui artist putând fi cântate și aplaudate de spectatorii care vor lua parte la aniversarea celor 80 de ani.

O petrecere fastuoasă de la care nu pot lipsi iubitorii de concerte de toate categoriile de vârstă, dar nici artiștii români apropiați de sufletul maestrului Al Bano, cum sunt: soprana Silvia Micu, Paula Seling sau Alina Sorescu care vor evolua pe scenă în calitate de invitați.

Biletele pentru concertul aniversar AL BANO & SIMFONICO pot fi achiziționate la prețuri variabile în funcție de categoria de loc, de la Casa de Bilete a Sălii Palatului și online de pe Iabilet.ro

Cine e Al Bano

Al Bano s-a născut în Cellino San Marco (BR) la 20 mai 1943.

Și-a descoperit vocația pentru muzică în copilărie, hotărând să renunțe la studiile de master și să se mute la Milano la vârsta de 16 ani pentru a călca pe urmele lui Domenico Modugno, originar din San Pietro Vernotico, un oraș aflat la doar câțiva kilometri de Cellino.

Prima abordare a muzicii pop i s-a datorat Clanului Celentano: Al Bano a dat curs unui anunț în urma căruia a fost imediat angajat. Din acel moment și-a ales numele de scenă și a devenit Al Bano pentru toată lumea.

La numai doi ani, Al Bano semnează primul contract important cu EMI. La scurt timp după aceea – în 1967 – lansează Nel sole cu care înregistrează un succes incredibil, cu vânzări record de peste un milion trei sute de mii de exemplare. În același an participă la turneul italian al trupei Rolling Stones .

Succesul său mondial este atestat prin 26 de discuri de aur, 8 discuri de platină și hit-uri ca Sharazan , Felicità , Nostalgia canaglia , È la mia vita , Nel sole dar și multe altele.

În 1980 câștigă Premiul Kawakami la Yamaha Pop Festival de la Tokyo iar doi ani mai târziu în Germania Europa de Aur . În 1982 stabilește un record absolut în Italia cu patru cântece simultan în hit parade.

În 1984, în duet cu Romina Power, câștigă Festivalul de la Sanremo cu piesa There will be . În anii 1990, Al Bano a realizat câteva videoclipuri care povestesc turneele sale: Self-Portrait , Lost America , An Emotional Life și un tribut adus lui Carmelo Carrisi, intitulat „În inima tatălui”, difuzat de Rai 2, un adevărat film care povestește despre relația extraordinară pe care a avut-o cu tatăl său.

În 1995 a fost lansat CD- ul Emotional care cuprindea, printre altele, colaborarea lui Paco de Lucia cu marea soprană Montserrat Caballè .

Din 1996 începe o nouă etapă artistică: revine ca solist la cel de-al 46-lea Festival de la Sanremo cu piesa È la mia vita .

Fără a neglija vreodată muzica pop, fiind puternisc tentat să își încerce mâna cu muzica de operă datorită abilităților extraordinare de solist pe care le avea și, concertează la Bad Ischl (Salzburg – Austria) alături de tenorii Placido Domingo și Josè Carreras.

În noiembrie 2001, Al Bano conduce one man show-ul Una voce nel sole pentru Rete 4. Aceeași rețetă a continuat și în martie 2002 cu emisiunea Al Bano, Povești de dragoste și prietenie .

În 2007 s-a întors la Sanremo cu melodia Nel pardon, al cărei text a fost scris de Renato Zero, ocupând locul al doilea.

Viața sa artistică este profund impregnată de credință. Iluminatoare, la nivel personal, sunt întâlnirile cu Preasfințitul Ioan Paul al II-lea, în prezența căruia cântărețul concertează în mai multe rânduri. Deosebit de vie pentru el este și amintirea Maicii Tereza de Calcutta și a lui Padre Pio, pe care i-a cunoscut în anii 1950.

Al Bano a fost ambasadorul ONU împotriva drogurilor.

În domeniul editorial, viața și cariera lui au fost „reconstruite” în cele două autobiografii Its my life și With music in my heart , devenite în doar câteva luni adevărate best-seller-uri. Ultimele sale două publicații Io ci credo și Fra cielo e terra relatează relația puternică și intensă cu credința și spiritualitatea.

În 2009, Al Bano a revenit la Festivalul de la Sanremo pentru a paisprezecea oară cu piesa L’amore è sempre amore .

În 2011 din nou la Sanremo cu Amanda è libera unde obține locul trei, în timp ce în seara dedicată aniversării a 150 de ani de la unirea Italiei – cântând Va Pensiero cu Demitra Theodossiou și Iannis Plutarxos – a câștigat premiul I absolut acordat de critici și muzicieni.

În 2012, Boy George a lansat piesa Nel sole: o recunoaștere importantă pentru melodia lansată Al Bano în 1967.

În 2013 a revenit la Festivalul de la Sanremo ca invitat de onoare.

Al Bano face parte din distribuția show-ului de la Rai 1 Un doctor în familie, alături de fiicele sale Cristel și Romina, în decembrie 2013 prezină Misiunea și Atât de aproape, până acum alături de Romina Power .

2018 este anul marilor succese: pe lângă turneul din China, artistul concertează pentru prima dată în Coreea de Sud. Este antrenor în show-ul The Voice , lansează o piesă în colaborare cu Fabio Rovazzi intitulată I do what I want , apoi Madre Mia, dedicată mamei Jolanda .

În 2019 la Canale 5 găzduiește emisiunea 55 Passi nel Sole, unde produce și regizează docu-filmul È la mia vita.

Din 2019 până în 2021, activitatea sa artistică a încetinit din cauza pandemiei provocate de pandemia de Covid-19, dar acest lucru nu l-a împiedicat să susțină un mini-concert pentru medicii, personalul medical și pacienții din afara Policlinicii din Bari.

Odată cu redeschiderea piețelor și teatrelor pentru public, Al Bano își reia turneul în Italia și în străinătate. Între 2020 și 2021 a participat ca concurent la Ballando con le stelle și Il Cantante Mascherato, ambele în prime time pe Rai 1. În 2022 s-a alăturat listei live a DM Produzioni, iar anul 2023 vine cu una dintre cel mai mari provocări – AL BANO 80.

