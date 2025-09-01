Poziționarea locuinței în clădire

Apartamentele situate la etajele intermediare sunt, de obicei, mai bine protejate termic. Cele de la ultimul etaj sau de la parter pierd mai ușor căldura în sezonul rece și se încălzesc excesiv vara. Poți economisi considerabil doar prin alegerea unui apartament amplasat într-o zonă ferită de curenți de aer sau expusă eficient la soare. Orientarea sudică sau sud-vestică oferă lumină naturală mare parte din zi, ceea ce contribuie la încălzirea pasivă a locuinței în sezonul rece.

Pe platformele cu apartamente de vânzare București găsești, în general, detalii despre amplasarea amplasamentului, însă cel mai bine este să mergi la vizionări și să analizezi tu toate detaliile. Dacă alegi un apartament într-o clădire bine poziționată și corect izolată, diferența se va simți la foarte multe facturi.

Izolația exterioară și calitatea tâmplăriei

Un bloc izolat termic corect reduce pierderile de căldură în sezonul rece și limitează supraîncălzirea vara. Verifică dacă anveloparea exterioară e completă, inclusiv la nivelul acoperișului și soclului. Nu e suficient să existe polistiren, contează și grosimea acestuia, calitatea vatei bazaltice (dacă e cazul) și modul în care au fost tratate punțile termice.

Geamurile termopan cu trei foi de sticlă și profil PVC cu șase camere oferă o izolație superioară față de variantele clasice. În plus, unele ferestre sunt prevăzute cu pelicule speciale pentru control solar, care reduc nevoia de aer condiționat în lunile calde. Aceste detalii nu sunt mereu specificate în anunțuri, dar e bine să le ceri explicit dezvoltatorului sau agentului imobiliar.

Structura pereților interiori

Pereții interiori groși, din materiale cu masă mare (cărămidă, BCA) ajută la menținerea unei temperaturi constante în locuință. Aceștia acționează ca o barieră termică între camerele mai calde și cele mai reci și reduc pierderile de căldură în timpul nopții. În schimb, pereții din gips-carton sau alte materiale ușoare nu oferă aceeași protecție termică și fonică.

Pot părea detalii minore, dar ele influențează direct modul în care se distribuie căldura în interiorul locuinței și cât de frecvent trebuie să pornești centrala sau aerul condiționat.

Compartimentarea

Locuințele compartimentate logic, cu camere orientate în funcție de utilizare (ex. dormitor spre nord, living spre sud), au un comportament termic mai stabil. Dacă baia și bucătăria sunt poziționate central, pierderile de căldură prin conducte sunt minime. În plus, dacă livingul și dormitorul sunt separate de un hol sau o altă cameră, schimbările de temperatură din exterior afectează mai puțin zonele de odihnă.

Locuințele open-space pot părea mai luminoase, dar necesită mai mult efort pentru climatizare. Volumele mari de aer se încălzesc și se răcesc mai greu, iar pierderile de energie cresc în lipsa compartimentării clare.

Iluminatul și electrocasnicele

Anumite apartamente noi vin deja cu becuri LED, cuptoare electrice eficiente și plite cu inducție. Dacă aceste dotări sunt prezente din start, eviți costuri suplimentare și ai garanția unor consumuri energetice mai reduse.

Un frigider din clasa energetică A, un boiler performant sau un sistem smart home simplu pot contribui la scăderea consumului zilnic.

Lucrurile pe care nu le vezi

Instalațiile electrice trase corect, cu circuite separate pentru aparatele mari, scad riscul de suprasarcină și ajută la un consum mai echilibrat.

Prizele inteligente, întrerupătoarele cu temporizator și sistemele de control vocal nu sunt neapărat esențiale, dar dacă există deja montate, sunt un avantaj real.

Izolația fonică de sub pardoseală poate contribui indirect la confort termic, mai ales în apartamentele situate între etaje.

Ce trebuie să întrebi înainte să cumperi?

Când a fost construit blocul și ce materiale s-au folosit la pereți și izolație?

Există certificat de performanță energetică?

Ce tip de centrală este instalată și dacă există termostat?

Ce cheltuieli lunare au vecinii cu întreținerea?

Sunt incluse electrocasnice eficiente energetic?

Un apartament bine ales nu înseamnă doar camere luminoase și spații mari, ci și o structură care să îți permită un consum redus de energie. În funcție de decizia pe care o iei, poți ajunge la cheltuieli foarte mari sau din contră, la economii.

