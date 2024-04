1. Ai în vedere o planificare corectă a barului de acasă

Planificarea corectă este cheia oricărui proiect de amenajare a casei, iar crearea unui bar acasă nu este o excepție. Primul pas important este stabilirea locației. Barul acasă poate fi amenajat în diverse spații, fie că vorbim de subsol, garaj sau un colț al sufrageriei.

Înainte de a lua o decizie, este esențial să ai în vedere dacă locația are suficient spațiu pentru mobilier și dacă este accesibilă pentru oaspeți. Oamenii tind să se adune în jurul barului, așa că spațiul trebuie să fie suficient pentru a permite circulația liberă. Dacă te gândești să găzduiești petreceri mari, ar trebui să ai în vedere o zonă mai mare, cu suficiente scaune de bar și loc destul pentru socializare și pregătirea băuturilor.

2. Alege mobilierul potrivit pentru bar

Fie că ești atras de un stil modern, cu linii curate și materiale lucioase, un stil clasic, cu accente de lemn și detalii rafinate, sau un stil rustic sau industrial, cu o notă de robustețe și autenticitate, este esențial ca mobilierul de bar ales să fie în concordanță cu tipul de design din încăpere.

Deși estetica este importantă, mobilierul pentru barul acasă trebuie să fie și funcțional. Barul trebuie să aibă suficient spațiu pentru stocarea băuturilor, paharelor și altor accesorii. În plus, scaunele sau taburetele alese trebuie să fie confortabile, pentru a putea petrece o perioadă considerabilă în bar. Pentru un interior contemporan poți opta de exemplu pentru un set 2 scaune de bar rotative Homcom, cu înălțime reglabilă, verzi. Realizate din catifea, ele aduc accentul de culoare, dar și confortul dorit.

3. Idei de design pentru barul de acasă

Amenajarea unui bar acasă poate fi o ocazie excelentă de a-ți exprima creativitatea și personalitatea. Unul dintre primele lucruri de luat în considerare este alegerea temei și a stilului. De exemplu, un bar tradițional ar putea avea un aspect rustic cu mobilier din lemn masiv și decor în tonuri de maro și bej. Un bar modern ar putea avea un design minimalist cu linii curate și culori neutre, iar un bar eclectic ar putea combina diferite stiluri și perioade, cu o varietate de texturi și culori.

Un bar acasă nu este doar despre băuturi, ci și despre crearea unui spațiu în care oamenii să se simtă relaxați și să se distreze. Adăugarea de tablouri cu tematică de bar, muzică potrivită sau chiar un joc de darts poate transforma un simplu bar într-un loc plin de viață unde oamenii vor dori să petreacă timp. O lumină caldă și difuză va crea o atmosferă intimă și primitoare, în timp ce o lumină rece și directă poate face ca barul să pară mai oficial și sofisticat. Ia în considerare toate aceste aspecte în procesul de amenajare.

4. Alegerea culorilor și a materialelor

Culoarea joacă un rol important în crearea atmosferei dorite, deoarece pot influența starea de spirit. Spre exemplu, culorile calde precum corai, roșu, portocaliu sau galben cum sunt cele ale unui set 2 scaune de bar din catifea Homcom, cu spătar și suport pentru picioare, tapițate in stil nordic, coral 45x47x88cm pot crea un mediu energic și prietenos, potrivit pentru un bar unde se adună prietenii pentru a se relaxa și a se distra. Pe de altă parte, culorile reci precum albastru sau verde pot crea un mediu calm și relaxant, perfect pentru un bar dedicat momentelor de liniște și contemplare.

Materiale precum lemnul, otelul inoxidabil sau marmura sunt recomandate datorită rezistenței lor în timp și a minimalismului necesar pentru întreținere. O suprafață de bar din lemn brut poate adăuga textură și interes vizual, în timp ce o pardoseală din piatră naturală poate oferi un aspect elegant și sofisticat.

5. Accesoriile și elementele decorative pentru barul de acasă

Accesoriile funcționale, cum ar fi paharele de vin, suporturile pentru pahare sau șervețelele, nu doar că îndeplinesc un scop practic, dar pot servi și ca elemente decorative. Alese cu grijă, ele pot adăuga un plus de unicitate și pot completa designul general. În plus, poți introduce elemente decorative specifice unei anumite teme preferate, pentru a aduce un plus de originalitate și a transforma barul de acasă într-un loc unic.

Dacă ești amator de sport, tematica sportivă poate include memorabilia sportivă, postere cu echipele sau jucătorii preferați, sau chiar un ecran pentru a urmări meciurile. Un bar cu temă cinematografică poate include postere de film, copii ale unei statuete Oscar sau chiar un scaun de regizor.

Amenajarea unui bar acasă poate fi un proiect plăcut și recompensator, dacă este realizat cu grijă și cu atenție la detalii. De la planificarea corectă, alegerea mobilierului potrivit, până la alegerea culorilor și materialelor și câteva idei creative de design, fiecare element joacă un rol important în a crea atmosfera perfectă. Dacă visezi la un bar acasă care să-ți reflecte stilul și personalitatea, alege deci produsele care te pot ajuta să transformi acest vis în realitate!

Sursă foto: Freepik

