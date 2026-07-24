Pe scurt:

Abonamentul medical e excelent pentru rutină: consultații, analize anuale, controale de prevenție.

Asigurarea de sănătate preia evenimentele de spitalizare, cu sau fără intervenție chirurgicală.

Abonamentul de la job depinde de angajator, în timp ce o asigurare individuală rămâne a ta indiferent de locul de muncă.

Ce acoperă un abonament medical și unde se oprește acoperirea lui?

Un abonament medical, fie achiziționat de tine, fie oferit ca beneficiu de angajator, este un instrument foarte util pentru rutina medicală. Acoperă, de regulă, accesul în clinici: un consult preventiv, analize anuale, recoltări, consultații sau reducerila diverse investigații medicale. Pentru menținerea sănătății de zi cu zi, face exact ce trebuie.

Acoperirea lui se oprește însă, în general, la nivelul ambulatoriu, În momentul în care un disconfort devine o afecțiune care cere internare, proceduri complexe sau asistență chirurgicală de durată, abonamentul își atinge limita firească. De acolo încolo intervine un alt tip de protecție.

Ce se întâmplă dacă ai nevoie de spitalizare cu sau fără chirurgie și ai doar abonament?

Aici apare diferența pe care mulți o descoperă abia la nevoie. Abonamentele medicale exclud, de cele mai multe ori, costurile mari ale spitalizării continue și ale intervențiilor chirurgicale majore.

Dacă ajungi să ai nevoie de o operație, iar singurul instrument pe care îl ai este abonamentul, costul intervenției, al anesteziei și al zilelor petrecute în spital se poate emite ca factură de plătit din fonduri proprii, de ordinul miilor sau zecilor de mii de lei. O asigurare de sănătate este, în schimb, instrumentul conceput special pentru a prelua în limitele convenite aceste facturi mari ale chirurgiei și spitalizării. De aici și ideea de complementaritate: fiecare își face treaba pe segmentul lui.

Poți avea simultan asigurare și abonament? Cum se completează?

Da, și de fapt aceasta este combinația care îți oferă cea mai completă acoperire, pentru că lucrează pe paliere diferite de severitate. Gândește-le ca pe două niveluri ale aceleiași protecții.

Abonamentul este partenerul tău pentru zilele obișnuite: un set de analize anuale, un control de rutină, un aviz medical, multe dintre ele pe contul firmei. Asigurarea de sănătate este protecția în altă etapă când o consultație simplă scoate la iveală o problemă care cere internare de câteva zile sau o intervenție, ea preia șocul financiar pe care un buget familial obișnuit cu greu l-ar duce singur. Folosite împreună, îți acoperă și rutina, și situațiile serioase, fără să te bazezi pe un singur instrument pentru tot.

De ce merită să păstrezi asigurarea chiar și când primești abonament la noul job?

Una dintre cele mai frecvente situații este aceasta: începi un job nou, primești un pachet medical și apare întrebarea dacă mai are rost să ții și asigurarea. E o întrebare legitimă, iar răspunsul ține de două diferențe practice.

Prima: o asigurare de sănătate este un contract individual. Te însoțește pe termen lung, atâta timp cât o menții, indiferent de sursa ta de venit. A doua: beneficiul de la job e legat de angajator și dispare în momentul în care schimbi compania sau te muți la una care nu îl oferă.

Așa că, dacă ai renunța la o protecție individuală pe care o ai deja, doar pentru un beneficiu temporar, ai putea rămâne descoperit exact în perioadele de tranziție dintre joburi. În plus, cât timp asigurarea rămâne activă neîntrerupt, îți păstrezi acoperirea fără reevaluări medicale care ar putea exclude afecțiuni apărute între timp.

Dacă te apasă costul, o discuție cu un consultant NN despre opțiuni este, de obicei, o cale mai bună decât renunțarea la asigurare. Renunțarea la asigurare merită tratată ca ultima variantă, după ce ai cântărit ce pierzi.

De ce contează cine este asiguratorul care stă în spatele asigurarii?

Atunci când alegi sau păstrezi o asigurare de sănătate, contează și soliditatea companiei care o emite, pentru că o asigurare este, în esență, o promisiune pe termen lung. NN face parte din NN Group, un grup financiar internațional listat la bursă, și este prezent în România de peste 29 de ani, având peste 2,3 milioane de clienți și o rețea de peste 1.700 de consultanți. Pe lângă asigurările de sănătate, portofoliul NN din România include și asigurări de viață.

Întrebări frecvente despre asigurare și abonament medical

Abonamentul medical acoperă spitalizarea cu sau fara intervenții chirurgicale?

De regulă, abonamentele medicale acoperă consultații și investigații de rutină, dar nu includ spitalizarea sau chirurgia. O asigurare de sănătate acoperă sume mai mari pentru spitalizare, zonă pe care un abonament standard o poate exclude complet.

Ce se întâmplă dacă îmi schimb locul de muncă și pierd abonamentul?

O asigurare de sănătate individuală rămâne activă cât timp primele sunt plătite, fiind independentă de angajator. Abonamentul de la job, în schimb, se pierde odată cu schimbarea companiei.

Pot depista din timp o problemă dacă mă simt sănătos?

Da, și tocmai aici ajută componenta de prevenție : controlul anual și setul de analize pot semnala timpuriu anumite riscuri, când tratamentul este mai simplu și mai accesibil.

Ce se întâmplă dacă vreau să „transfer” asigurarea la alt asigurător?

Nu există posibilitatea „transferulului”, în practică, acest lucru ar însemna încetarea contractului actual și incheierea unui contract nou. Acest proces poate declanșa noi perioade de așteptare și o reevaluare medicală, ceea ce poate duce la excluderea afecțiunilor apărute pe parcursul vechii asigurări.

Două instrumente, o singură liniște

Asigurarea de sănătate și abonamentul medical acoperă împreună întreaga scară, de la controlul de rutină până la o intervenție serioasă. Înainte de a renunța la vreunul, uită-te la ce acoperă fiecare și la nevoile tale reale. Cel mai important este ca decizia să fie a ta și să fie una informată.

Disclaimer: Aceste informații au un caracter strict educativ și informativ si nu reprezintă și nu trebuie interpretate ca recomandări financiare, investiționale, fiscale sau de altă natură. Exemplele sau explicațiile de mai sus au rolul de a facilita înțelegerea conceptelor, nu de a sugera rezultate sau beneficii.

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