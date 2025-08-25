Oferta completă o poți consulta aici: Circuit Australia și Noua Zeelandă.

De ce să alegi această experiență

  • Vei vedea canguri, koala și diavoli tasmanieni în habitatul lor natural;
  • Vei admira Sydney, unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii;
  • Vei explora Marea Barieră de Corali, cel mai mare ecosistem marin de pe planetă;
  • Vei străbate Great Ocean Road, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri de coastă din lume;
  • Vei păși pe urmele hobbiților în Noua Zeelandă, la Hobbiton, și vei explora Fiordland, peisajul magic din Stăpânul Inelelor.

Programul pe scurt

Melbourne – oraș vibrant, cu arhitectură victoriană și celebra paradă a pinguinilor de pe Insula Phillip.

Great Ocean Road – peisaje dramatice și formațiuni spectaculoase precum cei Doisprezece Apostoli.

Tasmania – Hobart – istorie colonială și natură sălbatică, plus întâlnirea cu faimosul diavol tasmanian.

Sydney – Opera House, plaja Bondi, Parcul Național Blue Mountains și tur panoramic al portului.

Cairns & Marea Barieră de Corali – snorkeling, scufundări și plimbări cu barca cu fund de sticlă.

Noua Zeelandă – Queenstown – punct de plecare spre Milford Sound, unul dintre cele mai spectaculoase fiorduri din lume.

Christchurch – Rotorua – tururi panoramice, tradiții maori, izvoare termale și experiența culinară hangi.

Recomandări
Auckland – tur al celui mai mare oraș neozeelandez și priveliști asupra Pacificului.

Australia și Noua Zeelandă – călătoria de 19 zile la capătul lumii

Sidney, Australia. Foto: Unsplash

Preț și beneficii

Circuitul are acum o reducere Last Minute consistentă. În preț sunt incluse:

  • bilete de avion internaționale și interne cu bagaje de cală;
  • 17 nopți de cazare în hoteluri de 3-4* cu mic dejun;
  • mesele conform programului (prânzuri și cine incluse, inclusiv cina tradițională hangi);
  • vizitele și excursiile menționate;
  • transferuri și transport intern;
  • ghizi locali și însoțitor român de grup;
  • asigurare medicală de călătorie.

Un drum lung, dar memorabil

Da, este o călătorie la capătul lumii. Dar tocmai distanța face ca experiența să fie unică. Vei simți diferența de cultură, vei vedea locuri pe care nu le întâlnești nicăieri altundeva și vei trăi 19 zile de uimire continuă.

Explorează și alte destinații

Dacă visezi și la alte aventuri îndepărtate, Europa Travel îți pune la dispoziție numeroase circuite cu avionul. Poți alege Asia, America Latină sau Africa, fiecare cu poveștile și farmecul său aparte.

Recomandări
Cum faci rezervarea

Simplu: scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau consultă detaliile complete pe europatravel.ro.

Australia și Noua Zeelandă nu sunt doar o vacanță, sunt o experiență de viață. O dată ce vei ajunge acolo, vei înțelege de ce fiecare clipă merită parcursul lung.

Foto: Unsplash

