Potrivit avocatului Claudia Chiriță, specializat în dreptul familiei și litigii de divorț, această percepție nu reflectă însă modul în care funcționează în prezent legislația română. „Una dintre primele întrebări pe care le primesc de la clienți este dacă mama are un avantaj legal doar pentru că este mamă. Răspunsul este nu. Legea nu stabilește un câștigător înainte ca procesul să înceapă, iar judecătorul nu pornește de la ideea că unul dintre părinți este mai potrivit doar în funcție de sex. Fiecare cauză este analizată individual, iar interesul copilului este singurul criteriu care contează cu adevărat”, explică avocatul.

În ultimii ani, instanțele din România au pronunțat numeroase hotărâri care confirmă această abordare. Uneori locuința minorului este stabilită la mamă, alteori la tată, iar în toate aceste situații motivarea instanței are la bază probele administrate în dosar și aplicarea principiului interesului superior al copilului. Din punct de vedere juridic, nu există o prezumție potrivit căreia mama ar avea un drept preferențial asupra copilului după divorț.

Acest aspect este important deoarece multe conflicte dintre părinți pornesc de la informații incomplete sau de la mituri transmise de-a lungul timpului. Nu sunt puține situațiile în care un părinte intră în proces convins că va câștiga fără dificultate, în timp ce celălalt consideră că nu are nicio șansă, indiferent de implicarea pe care a avut-o în viața copilului. Ambele percepții sunt greșite și pot conduce la decizii care afectează desfășurarea procesului și, în final, chiar interesul minorului.

Pe platforma AvocatFamilie.ro, unde sunt prezentate informații despre procedurile de divorț, autoritatea părintească, stabilirea locuinței minorului și alte litigii specifice dreptului familiei, una dintre întrebările care apare cel mai des este dacă mama beneficiază de un avantaj legal într-un proces privind copilul.

Legea protejează interesul copilului, nu interesele părinților

În limbajul obișnuit se folosește frecvent expresia „custodia copilului”. Din punct de vedere juridic, însă, legislația română operează cu noțiuni precum autoritate părintească, locuința minorului și exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești. Diferența nu este una pur terminologică, ci reflectă o filozofie diferită asupra relației dintre copil și părinți după divorț.

Codul civil pornește de la ideea că despărțirea soților nu trebuie să ducă automat și la ruperea relației copilului cu unul dintre părinți. Din acest motiv, regula instituită de articolul 397 din Codul civil este exercitarea în comun a autorității părintești. Cu alte cuvinte, chiar dacă părinții nu mai locuiesc împreună, ei continuă să ia împreună deciziile importante privind educația, sănătatea, dezvoltarea și viitorul copilului.

„Mulți confundă autoritatea părintească cu locuința copilului. Sunt două aspecte diferite. În majoritatea divorțurilor, ambii părinți păstrează aceleași drepturi și obligații față de copil. Instanța trebuie doar să stabilească unde va locui în mod obișnuit minorul și cum va fi organizată relația cu celălalt părinte”, explică avocatul Claudia Chiriță.

Această abordare este în deplină concordanță și cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actul normativ care consacră principiul interesului superior al copilului ca element central în orice decizie care îl privește pe minor. Același principiu este regăsit și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, ratificată de România, document care obligă autoritățile să analizeze cu prioritate binele copilului înaintea intereselor părinților.

În practică, acest lucru înseamnă că procesul de divorț nu este privit de judecător ca o competiție între mamă și tată. Instanța nu încearcă să stabilească cine are mai multe drepturi și nici cine este „mai important” pentru copil. Analiza urmărește exclusiv identificarea soluției care oferă minorului cele mai bune condiții pentru dezvoltarea sa fizică, psihică și emoțională.

De ce persistă mitul potrivit căruia mama primește întotdeauna copilul

Convingerea că instanțele favorizează mamele își are originea într-o realitate socială care a existat timp de multe decenii. În majoritatea familiilor, mama era cea care petrecea cel mai mult timp cu copilul, se ocupa de educația lui, mergea la medic, participa la ședințele cu părinții și gestiona activitățile de zi cu zi. Tatăl avea, de regulă, rolul principal de susținător financiar.

În aceste condiții era firesc ca, în multe procese, locuința copilului să fie stabilită la mamă. Nu pentru că legea impunea acest lucru, ci pentru că probele arătau că aceasta fusese persoana care se ocupase efectiv de creșterea minorului.

Societatea s-a schimbat însă semnificativ în ultimii ani. Tot mai mulți tați sunt implicați activ în viața copiilor lor încă din primii ani de viață, participă la activitățile școlare, împart responsabilitățile familiale și petrec timp în mod constant alături de copii. Instanțele reflectă această evoluție și analizează fiecare familie în funcție de situația concretă, nu după modele sociale depășite.

„În activitatea mea întâlnesc frecvent tați care îmi spun că nu are rost să lupte pentru că au auzit că judecătorii dau întotdeauna copilul mamei. Este unul dintre cele mai dăunătoare mituri din dreptul familiei. Atunci când un tată demonstrează că a fost implicat în creșterea copilului și poate asigura stabilitate, legea îi oferă exact aceleași drepturi ca mamei”, spune avocatul Claudia Chiriță.

Această schimbare de perspectivă poate fi observată inclusiv în practica instanțelor din ultimii ani, unde hotărârile sunt motivate tot mai detaliat prin raportare la probele administrate și la interesul concret al copilului, nu prin raportare la rolurile tradiționale ale părinților.

Fiecare proces privind copiii este diferit

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac părinții este să creadă că există o soluție standard pentru toate dosarele de divorț. În realitate, două cauze aparent asemănătoare pot avea rezultate complet diferite deoarece situațiile de fapt sunt diferite.

Judecătorul analizează întreaga relație dintre copil și fiecare dintre părinți, implicarea acestora înainte și după separare, capacitatea de a colabora în interesul minorului și perspectivele pe care fiecare dintre ei le poate oferi pentru dezvoltarea copilului. Tocmai de aceea nu există o formulă matematică prin care să poată fi anticipată soluția unei instanțe.

Din experiența litigiilor de familie rezultă că dosarele câștigate sunt cele în care părinții reușesc să demonstreze, prin probe și prin propriul comportament, că interesul copilului a rămas prioritatea lor chiar și după destrămarea relației de cuplu.

„În dreptul familiei nu există procese câștigate prin prejudecăți sau prin simple afirmații. Există doar dosare bine pregătite și dosare insuficient documentate. Instanța analizează faptele, probele și comportamentul părinților, nu percepțiile existente în societate”, concluzionează avocatul Claudia Chiriță.

Cum stabilește instanța locuința copilului după divorț

Dacă autoritatea părintească rămâne, în cele mai multe situații, exercitată în comun de ambii părinți, întrebarea care generează cele mai multe conflicte este unde va locui copilul după pronunțarea divorțului. Pentru mulți părinți, această decizie este percepută ca fiind echivalentul „câștigării custodiei”. Din punct de vedere juridic, însă, lucrurile sunt mult mai nuanțate.

Codul civil prevede că, atunci când părinții nu ajung la o înțelegere, instanța stabilește locuința minorului ținând seama exclusiv de interesul superior al copilului. Acest principiu apare în mod constant atât în legislația română, cât și în jurisprudența instanțelor, fiind criteriul central după care este analizat fiecare dosar. Judecătorul nu caută să răsplătească unul dintre părinți și nici să sancționeze comportamentul avut în timpul căsătoriei. Analiza este orientată spre viitor și urmărește să stabilească în ce mediu copilul are cele mai bune șanse să se dezvolte echilibrat.

„Există părinți care vin la consultație convinși că procesul va fi câștigat de cel care are venituri mai mari sau de cel care deține locuința cea mai spațioasă. În realitate, instanța privește copilul ca pe o persoană care are nevoie de stabilitate, afecțiune și continuitate, nu doar de resurse materiale. Aceste elemente sunt importante, dar nu sunt singurele și nici cele decisive”, explică avocatul Claudia Chiriță.

Din acest motiv, fiecare dosar este analizat individual. Instanța încearcă să înțeleagă cum a fost organizată viața copilului înainte de separarea părinților, cine s-a ocupat în mod constant de educația lui, cine a participat la activitățile școlare, cine a fost prezent la consultațiile medicale și cum s-a desfășurat relația dintre copil și fiecare dintre părinți. Toate aceste aspecte formează imaginea de ansamblu pe care judecătorul o folosește pentru a lua o decizie.

Probele pot schimba complet direcția unui proces

În litigii privind copiii, diferența dintre un dosar bine pregătit și unul construit exclusiv pe afirmații poate fi decisivă. Instanțele nu pronunță hotărâri pe baza impresiilor sau a emoțiilor, ci pe baza probelor administrate în cauză.

Un rol important îl are ancheta psihosocială, realizată de autoritățile competente la domiciliul fiecărui părinte. Raportul rezultat oferă instanței informații despre condițiile în care ar urma să locuiască minorul, relația dintre copil și fiecare părinte, atmosfera familială și modul în care este organizată viața de zi cu zi. Totuși, această anchetă nu stabilește automat rezultatul procesului. Judecătorul poate aprecia că alte probe administrate în dosar justifică o soluție diferită, motiv pentru care raportul trebuie analizat împreună cu întregul material probator.

Pe lângă ancheta psihosocială, instanțele acordă atenție înscrisurilor, declarațiilor martorilor, mesajelor schimbate între părinți, documentelor medicale sau școlare și oricăror alte dovezi care pot ilustra modul în care fiecare dintre părinți s-a implicat în viața copilului. În anumite situații, sunt administrate și expertize psihologice sau alte mijloace de probă atunci când acestea sunt necesare pentru lămurirea cauzei.

„Le spun întotdeauna clienților că un proces privind copilul nu se câștigă prin acuzații aduse fostului soț sau fostei soții. Instanța este interesată în primul rând de ceea ce poate demonstra fiecare părinte despre propria implicare și despre capacitatea sa de a răspunde nevoilor copilului”, afirmă avocatul Claudia Chiriță.

Salariul mai mare nu înseamnă automat șanse mai mari

Una dintre cele mai răspândite concepții greșite este că părintele cu veniturile cele mai ridicate are și cele mai mari șanse să obțină stabilirea locuinței copilului. În realitate, instanțele privesc situația financiară ca pe unul dintre numeroșii factori analizați și nu ca pe un criteriu decisiv.

Un copil are nevoie de condiții materiale adecvate, însă dezvoltarea sa depinde în egală măsură de stabilitatea emoțională, de relația construită cu părinții și de continuitatea mediului în care a crescut. Sunt numeroase situații în care părintele care câștigă mai puțin a fost persoana care s-a ocupat zilnic de educația copilului, iar instanța apreciază că schimbarea radicală a acestui echilibru nu ar servi interesului minorului.

În același timp, existența unor venituri ridicate nu poate compensa lipsa implicării în viața copilului. Judecătorul va analiza întotdeauna dacă părintele a participat efectiv la creșterea minorului și dacă poate continua să îi ofere stabilitate după divorț.

Opinia copilului contează, dar nu decide procesul

Legea română acordă copilului dreptul de a fi ascultat în procedurile care îl privesc. În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 10 ani, audierea reprezintă regula, iar în anumite situații pot fi ascultați și copii mai mici dacă instanța apreciază că au suficient discernământ pentru a-și exprima opinia.

Ascultarea copilului nu trebuie confundată însă cu posibilitatea acestuia de a decide singur cu care dintre părinți va locui. Judecătorul analizează dacă dorința exprimată este una autentică și dacă aceasta corespunde interesului superior al minorului. De multe ori, copiii sunt influențați de conflictul dintre părinți sau încearcă să evite supărarea unuia dintre ei, motiv pentru care opinia lor este analizată cu prudență și în contextul întregului dosar.

„Ascultarea copilului este unul dintre cele mai sensibile momente ale procesului. Instanța încearcă să înțeleagă ce își dorește minorul, dar și de ce își dorește acel lucru. Rolul judecătorului este să îl protejeze, nu să îl transforme într-un arbitru al conflictului dintre părinți”, explică avocatul Claudia Chiriță.

Tatăl poate obține stabilirea locuinței copilului

Poate cel mai important lucru pe care trebuie să îl cunoască părinții este faptul că legislația română nu împiedică în niciun fel stabilirea locuinței copilului la tată. Dacă probele administrate demonstrează că acesta poate oferi un mediu mai stabil și răspunde mai bine nevoilor minorului, instanța poate pronunța o astfel de soluție fără nicio rezervă.

În ultimii ani, practica instanțelor confirmă existența unor numeroase hotărâri în care locuința copilului a fost stabilită la tată, iar autoritatea părintească a rămas exercitată în comun. Aceste soluții demonstrează încă o dată că judecătorii nu pornesc de la ideea că unul dintre părinți trebuie favorizat, ci analizează fiecare situație în funcție de particularitățile sale.

„Legea nu spune că un copil are nevoie în primul rând de mamă sau în primul rând de tată. Legea spune că are nevoie de părinți responsabili și de un mediu stabil. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite de tată, instanța poate stabili locuința minorului la acesta exact la fel cum ar putea să o stabilească la mamă”, concluzionează avocatul Claudia Chiriță.

Tocmai de aceea, într-un litigiu privind copiii, pregătirea juridică și administrarea corectă a probelor sunt mult mai importante decât miturile sau percepțiile care circulă în societate. Fiecare dosar are propria sa poveste, iar soluția este întotdeauna rezultatul unei evaluări concrete, nu al unor reguli nescrise.

Greșelile care pot influența rezultatul unui proces privind custodia copilului

În litigiile de familie, diferența dintre un dosar care se încheie favorabil și unul care produce consecințe nedorite nu este dată întotdeauna de complexitatea situației juridice. De foarte multe ori, rezultatul este influențat de comportamentul părinților după despărțire și pe parcursul procesului. Judecătorii nu analizează doar ceea ce s-a întâmplat înainte de divorț, ci și modul în care fiecare părinte înțelege să își exercite rolul după separare.

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este transformarea copilului într-un instrument al conflictului dintre adulți. Atunci când unul dintre părinți încearcă să limiteze fără un motiv obiectiv relația copilului cu celălalt părinte, vorbește constant negativ despre acesta sau îl implică în disputele dintre foștii soți, instanța poate aprecia că un asemenea comportament nu este compatibil cu interesul superior al minorului. Copilul are nevoie de stabilitate și de echilibru emoțional, iar conflictele repetate dintre părinți îi pot afecta dezvoltarea pe termen lung.

„În multe dosare observ că adevărata problemă nu este lipsa de afecțiune față de copil, ci imposibilitatea părinților de a separa conflictul dintre ei de relația pe care copilul trebuie să o păstreze cu fiecare dintre părinți. Din punct de vedere juridic și uman, sunt două lucruri complet diferite”, spune avocatul Claudia Chiriță.

Instanțele acordă atenție și disponibilității fiecărui părinte de a coopera. Un părinte care respectă programul de legături personale, comunică civilizat și încurajează menținerea relației copilului cu celălalt părinte transmite instanței că pune interesul minorului înaintea conflictului personal. În schimb, refuzurile repetate, blocarea comunicării sau încercările de alienare parentală pot influența modul în care judecătorul apreciază situația de fapt.

Procesul nu trebuie privit ca o competiție între părinți

Una dintre cele mai mari greșeli este abordarea procesului ca pe o confruntare în care unul dintre părinți trebuie să câștige, iar celălalt să piardă. În realitate, dreptul familiei urmărește un obiectiv complet diferit. Chiar și după divorț, copilul continuă să aibă dreptul de a beneficia de implicarea ambilor părinți, atât timp cât acest lucru nu îi pune în pericol dezvoltarea sau siguranța.

Acesta este motivul pentru care instanțele încurajează, ori de câte ori este posibil, cooperarea dintre părinți și identificarea unor soluții care permit copilului să își păstreze relația cu fiecare dintre ei. Divorțul pune capăt căsătoriei, dar nu și responsabilităților parentale.

„Încerc întotdeauna să le explic clienților că procesul nu este despre dreptul mamei sau dreptul tatălui. Este despre viitorul copilului. Atunci când părinții înțeleg acest lucru, inclusiv conflictul dintre ei începe să se diminueze și apar mult mai ușor soluții echilibrate”, afirmă avocatul Claudia Chiriță.

În multe situații, părinții ajung să consume resurse importante încercând să demonstreze greșelile fostului partener, în timp ce instanța este interesată în primul rând de ceea ce poate oferi fiecare dintre ei copilului în viitor. Acesta este motivul pentru care strategiile bazate exclusiv pe acuzații sau conflicte personale sunt rareori eficiente.

Alegerea unui avocat specializat poate face diferența

Dreptul familiei este unul dintre domeniile în care experiența practică are o importanță deosebită. Fiecare familie are propriile particularități, iar fiecare dosar presupune o analiză atentă a situației de fapt, a probelor disponibile și a soluțiilor care pot proteja cel mai bine interesele copilului.

Un avocat specializat în divorț și litigii privind copiii nu are doar rolul de a redacta acte sau de a reprezenta clientul în instanță. În multe cazuri, acesta contribuie la construirea unei strategii juridice, la identificarea probelor relevante și la evitarea unor greșeli care pot influența desfășurarea procesului.

Pentru persoanele care caută informații despre procedurile de divorț, autoritatea părintească, stabilirea locuinței minorului sau programul de legături personale, pe avocatfamilie.ro sunt prezentate detalii despre serviciile oferite de avocatul Claudia Chiriță în materia dreptului familiei și a litigiilor privind copiii.

De asemenea, cei care doresc să compare experiența și reputația avocaților specializați în acest domeniu pot consulta clasamentul public Top Avocați Divorț din București, realizat de RecenziiClienti.ro pe baza informațiilor și recenziilor publice disponibile online. În prezent, avocatul Claudia Chiriță ocupă prima poziție în acest clasament, însă alegerea unui avocat ar trebui făcută întotdeauna în funcție de specificul fiecărui caz și de experiența relevantă în dreptul familiei.

Mitul potrivit căruia instanțele acordă automat custodia copilului mamei continuă să influențeze percepția multor părinți, însă legislația română și practica judiciară demonstrează contrariul. Codul civil și Legea nr. 272/2004 au la bază un principiu simplu, dar esențial: fiecare decizie trebuie să urmărească interesul superior al copilului.

Acest principiu înseamnă că nici mama și nici tatăl nu beneficiază de un avantaj juridic doar prin calitatea lor de părinte. Instanța analizează întreaga situație familială, relația dintre copil și fiecare dintre părinți, stabilitatea pe care o poate oferi fiecare și modul în care aceștia înțeleg să își exercite responsabilitățile parentale după divorț.

„Legea nu stabilește cine este părintele mai important. Rolul instanței este să identifice soluția care îi oferă copilului cele mai bune șanse de a crește într-un mediu stabil și echilibrat. Atunci când părinții înțeleg că procesul nu este despre orgolii, ci despre viitorul copilului, rezultatele sunt aproape întotdeauna mai bune pentru toată familia”, concluzionează avocatul Claudia Chiriță.

Întrebări frecvente

Mama primește automat custodia copilului după divorț?

Nu. Legislația din România nu acordă niciun avantaj automat mamei sau tatălui. Instanța stabilește locuința copilului și modul de exercitare a drepturilor părintești exclusiv în funcție de interesul superior al minorului.

Tatăl poate obține stabilirea locuinței copilului?

Da. Dacă din probe rezultă că tatăl poate oferi copilului un mediu mai stabil și răspunde mai bine nevoilor sale, instanța poate stabili locuința minorului la acesta.

Ce înseamnă autoritatea părintească comună?

Autoritatea părintească comună presupune că ambii părinți continuă să participe la deciziile importante privind educația, sănătatea și dezvoltarea copilului, chiar dacă divorțul a fost pronunțat.

Contează veniturile părinților?

Situația financiară este unul dintre elementele analizate, însă nu reprezintă criteriul decisiv. Instanța evaluează întreaga situație familială și urmărește interesul superior al copilului.

Copilul poate fi ascultat de judecător?

Da. Potrivit legislației române, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani este ascultat de instanță, iar în anumite situații pot fi ascultați și copii mai mici dacă judecătorul apreciază că au suficient discernământ.

Este obligatorie consultarea unui avocat?

Legea nu impune reprezentarea prin avocat, însă într-un litigiu privind copiii asistența unui avocat specializat în dreptul familiei poate contribui la pregătirea corectă a dosarului și la valorificarea probelor relevante.

Poate fi modificată ulterior hotărârea privind locuința copilului?

Da. Dacă intervin schimbări importante în situația copilului sau a părinților, instanța poate modifica măsurile dispuse anterior, cu condiția ca noua soluție să răspundă mai bine interesului superior al minorului.

Foto: https://avocatfamilie.ro/

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE