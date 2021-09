Borsec, alături de echipajul Adi Teslovan/Vajk Cseh și la raliul Clujului

Am început sâmbătă în forță cu un ritm foarte bun reușind să terminăm pe poziția a 4-a în clasamentul general și pe locul 1 la clasă. Ziua de duminică am abordat-o puțin mai precaut și a fost presărată de câteva greșeli care erau să ne coste raliul.

Pe Tarnița la prima trecere am fost mult prea precauți și mai puțini încrezători în aderența anvelopelor, iar pe Dângău am alunecat de pe drum și am pierdut secunde prețioase până am reintrat pe probă. Până la urmă am terminat cu un rezultat de care suntem mulțumiți și încercăm să ne concetrăm pe ultima etapă a sezonului, pe Raliul Bucovinei ce va avea loc la sfârșitul lunii octombrie la Suceava.

Apa minerală naturală Borsec a fost și este partenerul nostru pe care ne bazăm în lupta noastră cu secundele. Mulțumim partenerilor noștri – UniCredit Leasing, Borsec, Generali, Cipi, Hofigal, Defi, Interflon, Set Prod-com, Star Lubricants, Rotte Group și Omega Motorsport”, a declarat pilotul Adi Teslovan.

Photo credit: Mihai Ștețcu

