Cea de-a XI-a editie a festivalului – peste 100 de artisti din 9 tari si 54 de evenimente

Concertele din cadrul Brasov Jazz & Blues Festival s-au desfasurat in Piata Sfantul Ioan (scena principala, pe care au urcat peste 30 de artisti internationali), Piata Brassaï, care a gazduit anul acesta un amestec de trupe autohtone si internationale, in Parcul Central Nicolae Titulescu, unde o scena a fost dedicata doar artistilor brasoveni, la FEEL GOOD STAGE, unde s-a dat startul petrecerilor cu DJ, la JUNO Wine Garden, la Deanes Irish Pub & Grill –gazda jam session-urilor, care s-au incheiat tarziu in noapte, la Cinema Astra, cat si la Bisericile Fortificate din Prejmer si Bod.

Prima zi de festival a fost deschisa de concertul Printesei Gospel Rockin’ Blues – Sharrie Williams (SUA), alaturi de rezidentii Lars Kutschke Band (DE/HU), pe scena din Piata Sf. Ioan, unde ploaia nu i-a speriat pe iubitorii de muzica, iar seara a continuat cu un concert in premiera absoluta in Romania sustinut de Tommy Castro (SUA), castigatorul premiului B.B. King Entertainer of the Year! la premiile Blues Music Awards 2023.

Zilele urmatoare ale festivalului au adus recitaluri de exceptie ale unor artisti de jazz si blues aflati in premiera la Brasov sau chiar in Romania.

In cea de-a doua zi au cantat in fata publicului Rita Marcotulli (Italia), cea mai valoroasa compozitoare şi pianista de jazz din Peninsula, aflata pentru prima data in Romania la Brasov, intr-un concert alaturi de acordeonistul Luciano Biondini, iar apoi, Antonio Lizana (Spania), unul dintre cei mai cunoscuti reprezentanti ai New Flamenco Jazz, a avut un show live ce a combinat jazz-ul contemporan cu pasaje clasice de flamenco si a lasat publicul aplaudand pentru minute in sir.

In cea de-a treia zi de festival au urcat pe scena una dintre cele mai bune trupe de blues din Europa, The BluesBones (Belgia), ale caror hituri ce mixeaza acorduri de blues si rock clasic adus in contemporaneitate au cucerit topurile de gen din SUA si Marea Britanie, precum si legenda soul blues-ului Johnny Rawls (SUA), artist, producator de muzica si compozitor recunoscut la nivel international, cu numeroase premii si nominalizari din partea Blues Music Awards in cariera sa de peste 50 de ani.

Concertele din Piata Sf. Ioan s-au incheiat duminica, cu recitalurile artistei Lucy Woodward (SUA) care, alaturi de trio-ul european Soundsville (Italia/Germania) – Alberto Marsico (orga), Lars Kutschke (chitara) si Luca Guarino (baterie), a adus publicului o interpretare plina de energie, si al artistului de blues in stil Chicago, Alabama Mike (SUA), cu o voce expresiva si versatila si compozitii pline de sonoritati contemporane.

In premiera, editia a XI-a a propus si evenimentul Bate Toba. Intalnirea Tobosarilor 2023, menit sa promoveze educatia muzicala si sa conecteze iubitorii de muzica din comunitatea brasoveana si nu numai, care au interpretat la unison cateva melodii foarte cunoscute la seturi de tobe acustice.

Toate concertele de pe scena principala a Brasov Jazz & Blues Festival pot fi urmarite in continuare pe Facebook: https://bit.ly/ConcerteBrasovJazz

Festivalul a cucerit tot centrul Brasovului, asa ca pe scena de jazz alternativ dinPiata Brassaï au avut loc, timp de 3 zile, de vineri pana duminica, atat concerte ale unorartisti cunoscuti din Romania, de la Nicu Patoi la Florin Giuglea sau de la JazzyBIT la Berti Barbera,dar si concertul in premiera in Romania al trupei berlineze Move 78,o improvizatie de jazz si sample-uri de hip-hop.

Juno Wine Garden a gazduit concertul Aleka & Chris Guilfoyle Duo (Romania/Irlanda),dar a fost si prilej pentru revenirea Anamariei Galea si a trupei Soul Serenade,iar la Deanes Irish Pub & Grill, artistii Lars Kutschke (chitara), Attila Herr (bass), Till Sahm (pian) si Heiko Jung (tobe) au intretinut atmosfera timp de patru seri, intr-o serie de jam sessions alaturi de ceilalti artisti prezenti la festival.

Parcul Central Nicolae Titulescu s-a transformat, pentru al treilea an la rand, intr-un parc muzical, iar mii de iubitori de muzica de toate varstele s-au putut bucura timp de cinci zile de concertele artistilor brasoveni Fusion Core, Fernet Blues Company, Dalma & The Fliptones, Watzzy & The Watzaky Doodle Pigeons, Nod in Papura, The Citybreakers, Maya, The Teachers, Overblack si Vertigo, dar si de filme pentru intreaga familie in aer liber, ateliere muzicale, creative si de dans.

Academia Muzicala Soundbox a sustinut concerte si workshop-uri de voce si pian, cei mici au putut participa la ateliere de realizare a instrumentelor muzicale, iar chitaristii din oras s-au intalnit la evenimentul ce si-a propus sa devina o traditie la festival: intalnirea Chitarelor.

La FEEL GOOD STAGE, sustinuta de Majorel, distractia a inceput inca din timpul zilei de joi, alaturi de Vinyl, Rum, Tapas & Wine – VRTW, UNUM, Tupeu Crew si DJ Dex & Guests si a continuat, in serile de vineri si sambata, la Aftar Hours cu UFe si UNUM.

Tot in cadrul festivalului, la Cinema Astra din Brasov au avut loc mai multe proiectii de filme muzicale si documentare biopics despre viata legendarilor Aretha Franklin, Whitney Houston, Prince, Tina Turner, Ray Charles, Elvis, Pink Floyd si David Bowie.

Ultimele doua zile ale festivalului au adus la Bisericile Fortificate din Prejmer si Bod doua concerte de gospel care au mers direct la sufletul publicului, iar Sharrie Williams si trupa sa de acompaniament au fost rasplatite cu minute in sir de aplauze si zeci de imbratisari la final.

In acest an, Brasov Jazz & Blues Festival si-a propus sa aduca la un loc nu numai comunitatea locala, dar si spatiile Horeca participante in mod activ la festival, fie gazduind evenimentele festivalului, fie oferind reduceri intre 10% si 20% pe perioada festivalului pentru posesorii de abonamente sau de bilete.

Editia de anul acesta a Brasov Jazz & Blues Festival a strans peste 20.000 de persoane care s-au bucurat de concertele din cele sapte locatii si care au participat la activitatile propuse de organizatori.

Fotografii: Florin Ghioca.

Brasov Jazz & Blues Festival este un eveniment organizat de Asociatia Culturala Fanzin, finantat de Consiliul Judetean Brasov si cofinantat de Primaria Municipiului Brasov si de Ministerul Culturii.

Cu sprijinul: Institutului Italian de Cultura Bucuresti, Centrului Cultural German Brasov, Uniunii de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania (UCIMR).

Partener culinar: Sergiana Poiana Marului

Masina festivalului: Ford

Berea oficiala a festivalului: Bere Czell

Sponsori: Zizin Ape Naturale Minerale, Bilka, Radisson Blu Aurum Hotel Brasov, Farmec, Karpaten Turism, Majorel, Elmas, Elecon, Cotnari, Pepiniera Brazi Argintii.

Parteneri: Cinema Astra, Deanes Irish Pub & Grill, Juno Wine Garden, Biserica Fortificata Bod, Biserica Fortificata Prejmer, Academia de Muzica Soundbox, Agentia Metropolitana Brasov, Asociatia de Treaba, Swing Dance Academy, Asociatia pentru Instruire in Situatii de Urgenta – USVAR, Comprest, Decat O Duba, Romarg, Voluntariat Brasov, Biletebrasov.ro

Parteneri Media: TVR Cultural, Rock FM, Zile si Nopti, Carturesti, IQads, Spotmedia.ro, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Suplimentul de Cultura, Bookhub, Capital Cultural, Semne Bune, Unica.ro, Happ.ro, Sunete, Infomusic, Festivalism, Traieste Muzica, Biz Brasov, fwdBv, Transilvania Expres, mytex.ro.

