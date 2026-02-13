Bucătăria este “inima casei”: Spațiul în care românii gătesc, mănâncă și petrec timp împreună, arată un nou studiu IKEA

Aceste concluzii reies din studiul IKEA Cooking & Eating, care a adunat răspunsuri de la peste 32.000 de persoane din 31 de țări, inclusiv din România. Concluziile oferă perspective noi și, uneori, neașteptate despre felul în care oamenii gătesc, mănâncă și își petrec timpul împreună în propriile locuințe.

Când te simți bine în bucătărie, gătești și împărtășești mai mult

În România, 76% dintre oameni servesc cina împreună cu membrii familiei, iar mai mult de jumătate profită de aceste momente pentru a discuta despre evenimentele zilei, știri sau pentru a se uita la TV. Spre deosebire de obiceiurile globale, unde una din cinci persoane mănâncă pe canapea, marea majoritate a românilor preferă să mănânce la masă, doar 6% aleg să mănânce pe canapea.

Potrivit studiului realizat de IKEA, 78% dintre români servesc masa în bucătărie, comparativ cu 44% la nivel global.

Aceste date arată că, pentru mulți români, bucătăria rămâne adevărata ”inimă a casei” – o concluzie firească într-o cultură în care locuințele sunt adesea organizate în jurul mesei, ca spațiu care aduce familia împreună.

Pentru marea majoritatea a românilor gustul mâncării este cel mai important

Conform studiului IKEA, românii preferă să gătească cu ingrediente proaspete (55%), folosesc rețete simple (53%) și obișnuiesc să pregătească mai mult feluri de mâncare deodată (38%). Acest lucru este susținut de faptul că 35% dintre români spun că se simt încrezători în abilitățile lor culinare.

Când vine vorba despre ce aleg să mănânce acasă, românii sunt de acord asupra unui lucru: gustul este pe primul loc. Majoritatea respondenților (61%) prioritizează gustul în fața rețetelor simple și rapide, a ingredientelor sănătoase sau a considerentelor legate de costuri.

Gătitul rămâne o parte esențială în fiecare gospodărie, iar pentru 37% dintre români face parte din rutina zilnică. Deși 26% dintre respondenți gătesc acasă cinci zile pe săptămână, inclusiv în weekend, aproape unul din trei români (29%) comandă mâncare cel puțin o dată pe săptămână. Însă, mâncarea gătită acasă rămâne pe primul loc în preferințele românilor.

În gospodăriile românești, gătitul implică cel mai des folosirea cuptorului (60%) și a ustensilelor clasice așa cum sunt tigăile și oalele. Când vine vorba despre tehnologia modernă și echipamente, pe lângă cuptorul cu microunde, 21% dintre români spun că folosesc aparate de gătit de tip air-fryer.

În topul preferințelor românilor în materie de alimente, aproape jumătate dintre respondenți spun că găsesc cea mai mare plăcere în dulciuri, bomboane și prăjituri, urmate de mâncărurile preferate din copilărie (39%). Totuși, nostalgia nu exclude curiozitatea, întrucât 48% dintre oameni sunt dispuși să încerce rețete noi acasă, mai des.

În România cina durează în medie 26 de minute, foarte aproape de media globală (27 de minute), iar mai mult de jumătate dintre oameni servesc această masă de obicei în jurul orei 19:00. 28% dintre români aleg să ia cina târziu, între orele 20:00 – 22:00.

Soluții inteligente pentru provocările zilnice din bucătărie

Când vine vorba despre aspectul și funcționalitatea bucătăriei, respondenții sunt de acord că principala provocare este lipsa spațiului pentru gătit. Astfel, 17% dintre români spun că ar avea nevoie de suprafețe de lucru mai mari, 30% ar fi bucuroși să acceseze soluții suplimentare de depozitare si organizare, iar 24% și-ar dori pur și simplu o bucătărie mai încăpătoare.

Totuși, 34% se declară mulțumiți de bucătăria lor, indiferent de dimensiune. La nivel global, rezultatele studiului arată că o bucătărie eficientă nu se rezumă la spațiu, ci mai degrabă la soluții funcționale, accesibile și adaptabile, proiectate pentru viața de zi cu zi, independent de spațiu sau buget.

Mai puțină risipă, alegeri mai responsabile la cumpărături

Aproape 30% dintre români cumpără alimente de mai multe ori pe săptămână, majoritatea alegând magazinele alimentare, în timp ce 33% preferă să cumpere tot ce le este necesar o dată pe săptămână.

În același timp, tot mai mulți oameni devin conștienți de importanța unei relații mai responsabile cu alimentele: 31% dintre români respectă o listă de cumpărături, 20% aleg produse autohtone, iar 36% se simt responsabili să reducă risipa alimentară în gospodăria lor.

Studiul IKEA Cooking & Eating

Rezultatele studiului IKEA arată că deciziile legate de gătit și servit masa sunt din ce în ce mai mult ghidate de alegeri conștiente: cumpărături responsabile, folosirea alimentelor până la data de expirare și mai puțină risipă. IKEA continuă să dezvolte soluții care susțin obiceiurile sustenabile în bucătărie, de la reducerea consumului de apă și energie, la planificarea mai ușoară a meselor și o mai bună organizare și depozitare a alimentelor.

De asemenea, studiul aduce în atenție obiceiuri de zi cu zi, tradiții și momente pline de semnificație, care îi aduc pe oameni împreună în jurul mesei, demonstrând cât de important este timpul petrecut acasă.

De peste 80 de ani, IKEA se dedică înțelegerii vieții de acasă. De aceea, misiunea IKEA este să transforme gătitul și mesele servite acasă în activități mai simple, mai plăcute, mai durabile și mai accesibile pentru cât mai mulți oameni, indiferent de buget, spațiu sau stil de viață.

Mai multe despre studiul IKEA Cooking & Eating 2026 pot fi găsite aici.

