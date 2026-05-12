De ce o canapea extensibilă este o alegere potrivită pentru spații mici

Într-un apartament compact, nu îți permiți să dedici o cameră doar pentru dormit. Canapelele extensibile de la MobilaABC îți permit să folosești livingul pe tot parcursul zilei, apoi să îl transformi rapid într-un spațiu de odihnă.

Un model de 2 sau 3 locuri, cu lățime între 140 și 180 cm, oferă echilibru între confort și economie de spațiu. Ziua te bucuri de un loc comod pentru relaxare sau pentru musafiri. Seara, deschizi mecanismul și obții un pat de 190–200 cm lungime, suficient pentru două persoane.

Pasul 1 – Măsoară corect spațiul disponibil

Acesta este pasul pe care mulți îl ignoră, iar apoi apar surprizele neplăcute. Nu te baza pe estimări „din ochi”.

Ce trebuie să măsori:

  1. Lungimea și lățimea peretelui unde vrei să așezi canapeaua.
  2. Spațiul necesar la extindere – verifică dimensiunea totală a patului deschis.
  3. Distanța față de măsuța de cafea – lasă minimum 40–50 cm pentru circulație.
  4. Zona de acces – uși, hol, scară, lift.

De exemplu, dacă ai un living de 16 mp și așezi canapeaua pe peretele de 3 metri, calculează clar cât ocupă extinsă. Dacă patul ajunge la 210 cm în adâncime, asigură-te că nu blochează balconul sau ușa de la dormitor.

Pasul 2 – Alege tipul de extensie potrivit stilului tău de viață

Mecanismul face diferența între o canapea comodă pe termen lung și una care te obosește după câteva luni.

Comparație rapidă între cele mai comune mecanisme

Tip mecanismAvantajeLimităriRecomandat pentru 
Clic-clacDeschidere rapidă, structură simplăSuprafață de dormit uneori mai rigidăUtilizare ocazională
Pull-out (sertar)Pat stabil, confort apropiat de cel clasicNecesită spațiu frontal mai mareDormit zilnic
Extensie tip liftAcces facil la ladă, deschidere ușoarăMecanism mai complexApartamente mici cu depozitare necesară

Dacă dormi zilnic pe canapea, alege un sistem pull-out solid. Oferă susținere mai bună și rezistă în timp. Pentru un apartament unde ai deja dormitor și folosești extensia doar pentru musafiri, clic-clac poate fi suficient.

Pasul 3 – Verifică dimensiunile și ergonomia

Nu te opri la aspect. Confortul zilnic depinde de câteva detalii tehnice clare:

  • Înălțimea șezutului: ideal între 45–50 cm.
  • Adâncimea șezutului: 50–60 cm pentru poziție relaxată.
  • Lățimea patului: minimum 120 cm pentru două persoane.

Așază-te pe canapea. Spatele trebuie să fie susținut complet, iar tălpile să atingă podeaua fără efort. Întinde-te în poziție de dormit. Dacă simți cadrul sau denivelări, caută alt model.

Pasul 4 – Confort și materiale: ce rezistă în timp

Pentru utilizare frecventă, caută spumă cu densitate de cel puțin 25–30 kg/m³. Aceasta își păstrează forma și nu se tasează rapid. La saltelele cu arcuri, verifică stabilitatea și uniformitatea suprafeței.

Cadrul trebuie să fie din lemn masiv sau metal. Evită structurile exclusiv din PAL pentru folosire zilnică.

În ceea ce privește tapițeria, alege materiale ușor de întreținut. Țesăturile dense, tratate antimurdărire, sunt potrivite pentru familii cu copii sau animale.

Pasul 5 – Funcționalitate suplimentară: depozitare și configurare

În apartamentele mici, fiecare spațiu ascuns contează. Lada de depozitare integrată te ajută să păstrezi:

  • lenjerii de pat
  • perne decorative
  • pături groase de iarnă

Verifică dacă accesul la ladă este simplu și dacă mecanismul de ridicare funcționează lin. În majoritatea cazurilor, sistemele cu pistoane metalice oferă stabilitate și siguranță.

Pentru camere open-space, poți alege un colțar extensibil care delimitează zona de living de dining. Modelele cu brațe înguste sau fără brațe economisesc spațiu și se potrivesc bine în încăperi înguste.

Pasul 6 – Estetică și integrare în design

Culoarea influențează percepția spațiului. Tonurile deschise: gri perlat, bej, crem, reflectă lumina și fac camera să pară mai aerisită. În apartamente inspirate din conceptul de locuințe compacte, similar cu ideea de tiny house living, simplitatea cromatică ajută la menținerea unui decor coerent.

Dacă ai pereți albi și podea din lemn deschis, o canapea gri deschis se potrivește ușor. Pentru un accent discret, adaugă perne în nuanțe de verde sau albastru închis. Evită contrastul excesiv într-un spațiu mic.

Pasul 7 – Întreținere corectă pentru durată lungă de viață

Îngrijirea regulată prelungește durata de utilizare.

  • Aspiră săptămânal tapițeria.
  • Curăță imediat petele, folosind soluții potrivite materialului.
  • Rotește pernele lunar pentru uzură uniformă.
  • Nu forța mecanismul de extensie.

Poți comanda online rapid și poți opta pentru o variantă de finanțare care se potrivește bugetului tău. Planifică atent, măsoară corect și transformă livingul într-un spațiu funcțional, confortabil și bine organizat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Viva.ro
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
GSP.RO
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Medic de la Maternitatea Polizu, amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
Știri România 11:25
Medic de la Maternitatea Polizu, amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Știri România 10:52
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Parteneri
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul.ro
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Fanatik.ro
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Videoclipul „Choke me”, piesa României de la Eurovision 2026, a dispărut de pe pagina de YouTube a Alexandrei Căpitănescu
Exclusiv
Stiri Mondene 11:15
Videoclipul „Choke me”, piesa României de la Eurovision 2026, a dispărut de pe pagina de YouTube a Alexandrei Căpitănescu
Câți bani au lăsat în plic invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Au scos sume colosale din buzunar pentru dar
Stiri Mondene 10:30
Câți bani au lăsat în plic invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Au scos sume colosale din buzunar pentru dar
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.ro
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax.ro
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax.ro
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt
KanalD.ro
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Politică 11:02
Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”
Fanatik.ro
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea