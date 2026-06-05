Ce reprezintă căderea părului (alopecia)

Căderea părului (în majoritatea formelor sale) nu pune viața în pericol și nu provoacă durere fizică, însă poate genera o suferință psihologică semnificativă. În societatea actuală puternic axată pe imagine, unde standardele de frumusețe sunt promovate agresiv prin intermediul rețelelor sociale, pierderea părului poate zdruncina serios stima de sine, deoarece este de multe ori asociată greșit cu îmbătrânirea prematură sau cu boala gravă (cum ar fi efectele secundare ale chimioterapiei), ceea ce atrage priviri pline de milă sau întrebări inconfortabile din partea celor din jur.

Persoanele afectate de alopecie se confruntă frecvent cu anxietate socială și tendința de izolare, cu episoade depresive și sentimente de neputință, sau cu dificultăți în relațiile interpersonale sau profesionale, din cauza pierderii încrederii în propriile forțe. La femei, impactul este resimțit și mai acut, deoarece podoaba capilară este strâns legată de feminitate și senzualitate, în majoritatea culturilor. Cu toate acestea, și bărbații suferă profund, chiar dacă, de obicei, sunt presați social să își ascundă vulnerabilitatea în spatele unei aparente acceptări.

Care sunt cauzele căderii părului

Alopecia este o problemă medicală și estetică complexă care afectează milioane de oameni la nivel global. La prima vedere, poate părea o afecțiune uniformă, însă declanșarea ei este rezultatul unei rețele complicate de cauze interne și externe, care trebuie cunoscute, pentru stabilirea un diagnostic corect și pentru alegerea unei strategii eficiente de prevenție sau tratament.

Factori ereditari

Cea mai frecventă cauză a pierderii părului este determinată genetic și poartă numele de alopecie androgenică (sau calviție tipic masculină/feminină). Aceasta este o trăsătură moștenită care programează foliculii piloși să fie extrem de sensibili la anumiți hormoni masculini. Genetica dictează vârsta la care începe procesul, rapiditatea cu care evoluează și modelul de cădere a părului.

Deficiențe nutriționale

Părul este o structură neesențială pentru supraviețuirea organismului. Prin urmare, atunci când corpul se confruntă cu o lipsă de nutrienți, el va direcționa resursele limitate către organele vitale (inimă, creier, ficat), privând foliculii de păr de elementele necesare creșterii.

Cele mai comune carențe care declanșează căderea părului includ:

fierul și zincul – deficiența de fier (anemia) reduce oxigenarea celulelor care produc firul de păr

– deficiența de fier (anemia) reduce oxigenarea celulelor care produc firul de păr proteinele – părul este compus aproape în totalitate din keratină (o proteină); o dietă hipoproteică va opri faza de creștere a părului

– părul este compus aproape în totalitate din keratină (o proteină); o dietă hipoproteică va opri faza de creștere a părului vitaminele din complexul B (în special Biotina) și vitamina D – acestea joacă un rol crucial în ciclul celular al foliculului

și – acestea joacă un rol crucial în ciclul celular al foliculului dietele drastice, pierderea rapidă în greutate și tulburările alimentare sunt de multe ori urmate, la o distanță de câteva luni, de o cădere masivă a părului

Afecțiuni medicale

Uneori, alopecia nu este problema principală, ci doar un simptom secundar al unei alte afecțiuni, iar corpul folosește pierderea părului ca pe un semnal de alarmă.

Infecțiile fungice (cum este pecinginea sau tinea capitis), psoriazisul sever sau dermatita seboreică netratată pot inflama scalpul atât de mult încât foliculii sunt sufocați sau distruși.

Și bolile cronice precum diabetul, lupusul sau insuficiența renală, pot afecta ciclul de viață al firului de păr.

Modificări hormonale

Sistemul endocrin guvernează aproape toate procesele din organism, inclusiv creșterea părului. Orice fluctuație majoră a nivelurilor hormonale poate destabiliza foliculii.

În timpul sarcinii, nivelul ridicat de estrogen menține părul într-o fază continuă de creștere. După naștere (sau în timpul menopauzei), prăbușirea nivelului de estrogen provoacă o cădere bruscă și alarmantă a părului.

Disfuncțiile tiroidiene pot cauza alopecie. Atât hipotiroidismul (activitate scăzută), cât și hipertiroidismul (activitate excesivă) pot cauza o rărire severă și uniformă a părului pe tot scalpul.

Îngrijirea neadecvată

Multe cazuri de alopecie sunt provocate direct de obiceiurile zilnice de coafare și îngrijire.

Purtarea repetată a unor coafuri strânse (cozi de cal, împletituri strânse, cocuri) exercită o presiune constantă asupra rădăcinii, și duce în timp la smulgerea și distrugerea definitivă a foliculului. De asemenea, utilizarea excesivă a căldurii (plăci, ondulatoare), decolorările agresive, permanentul și vopselele de calitate slabă distrug structura de keratină a firului, și provoacă ruperea masivă a acestuia de la nivelul scalpului.

Alți factori

Stresul psihologic sever poate fi o altă cauză a pierderii părului. Un traumatism emoțional (decesul cuiva drag, un divorț, stresul cronic de la locul de muncă) eliberează cantități mari de cortizol. Acest hormon poate forța un procent mare de foliculi să intre prematur în faza de repaus, ceea ce poate duce la o cădere masivă a părului după 2-3 luni de la evenimentul stresant.

Și tratamentele medicamentoase pot provoca alopecie. Chimioterapia este cel mai agresiv exemplu, dar și alte medicamente (antidepresivele, antihipertensivele, anticoagulantele sau excesul de vitamina A) pot avea ca efect secundar pierderea părului.

Nu în ultimul rând, factorii de mediu și stilul de viață influențează în mod direct sănătatea părului. Fumatul (care reduce micro-circulația la nivelul scalpului), poluarea severă și expunerea prelungită la radiații UV pot contribui la îmbătrânirea prematură a foliculilor de păr.

Tipuri de alopecie

Alopecie androgenică

Cunoscută și sub denumirea de calviție ereditară, alopecia androgenică este cea mai răspândită formă de pierdere a părului, și afectează o mare parte din populația globală, atât bărbați, cât și femei. Mecanismul de bază este legat de sensibilitatea genetică a foliculilor piloși la hormonii androgeni, în special la dihidrotestosteron (DHT).

Sub influența DHT, foliculii predispuși trec printr-un proces numit miniaturizare: cu fiecare ciclu de creștere, firul de păr devine mai subțire, mai scurt și mai deschis la culoare, până când foliculul încetează complet să mai producă fire vizibile.

La bărbați, căderea urmează un tipar clar (scara Norwood), ce începe cu retragerea liniei frunții și rărirea părului din creștet.

La femei, manifestarea este mai difuză (scara Ludwig), caracterizată prin lărgirea cărării centrale a părului, în timp ce linia frontală rămâne, de obicei, intactă.

Alopecia areata

Spre deosebire de forma androgenică, alopecia areata este o afecțiune autoimună. În acest caz, sistemul imunitar al organismului nu mai recunoaște foliculii de păr și îi atacă, forțându-i să intre brusc într-o fază de repaus.

Semnul distinctiv al acestei forme este apariția unor zone rotunde sau ovale, complet lipsite de păr, netede la atingere, care se dezvoltă rapid pe scalp sau în barbă. Deși foliculii sunt atacați, ei nu sunt distruși definitiv, ceea ce înseamnă că părul se poate regenera, chiar și după perioade lungi. În cazuri severe, afecțiunea poate evolua spre alopecia totalis (pierderea completă a părului de pe scalp) sau alopecia universalis (dispariția totală a firelor de pe întregul corp, inclusiv sprâncene și gene).

Effluvium Telogen

Effluvium telogen reprezintă o formă de alopecie difuză, de cele mai multe ori temporară, caracterizată printr-o rărire bruscă și masivă a părului de pe întreg scalpul. Aceasta nu apare din cauza unei probleme structurale a foliculului, ci din cauza unei perturbări severe a ciclului de viață al firului de păr.

În mod normal, aproximativ 10-15% din firele de păr se află în faza de repaus (telogen). În urma unui factor de stres major, cum ar fi o febră mare, o intervenție chirurgicală, nașterea, o dietă drastică sau un traumatism emoțional puternic, organismul trimite prematur până la 70% din firele active în faza de telogen. Căderea masivă devine vizibilă la o distanță de 2 până la 4 luni de la evenimentul declanșator, moment în care firele aflate în repaus încep să fie eliminate pentru a lăsa loc altora noi.

Alopecie cicatricială

Dacă formele menționate anterior sunt, în general, ne-cicatriciale (foliculul rămâne intact sub piele), alopecia cicatriceală reprezintă o urgență dermatologică din cauza caracterului ei distructiv și ireversibil.

Aceasta este o formă rară care apare atunci când un proces inflamator intens (provocat de afecțiuni precum lupusul eritematos, lichenul planopilar sau celulita scalpului) distruge celulele stem și foliculul pilos. În locul foliculului distrus se formează țesut cicatricial (fibros), ceea ce înseamnă că pielea devine lucioasă, iar regenerarea părului în acea zonă este imposibilă.

Diagnosticarea timpurie este esențială în acest caz, pentru a opri extinderea inflamației și a salva foliculii rămași.

Alopecia de tracțiune

Spre deosebire de cauzele genetice sau imunitare, alopecia de tracțiune este o formă pur mecanică și comportamentală. Ea este cauzată direct de aplicarea unei forțe constante și prelungite de tensiune asupra rădăcinii firului de păr.

Această problemă apare frecvent la persoanele care adoptă în mod repetat coafuri strânse, cum ar fi cozile de cal, împletiturile afro, cocurile de balerină sau din cauza utilizării frecvente a extensiilor de păr. Tensiunea continuă slăbește treptat legătura dintre fir și folicul. Inițial, alopecia se manifestă prin rărirea părului de-a lungul liniei marginale (la tâmple și deasupra frunții). Dacă obiceiul persistă ani la rând, trauma repetată poate duce la cicatrizarea foliculilor și la pierderea definitivă a părului.

Tinea capitis

Tinea capitis este o formă de alopecie de natură infecțioasă, întâlnită cel mai adesea în rândul copiilor, deși poate afecta persoanele de orice vârstă. Este, în esență, o micoză (o infecție provocată de fungi/ciuperci dermatofite) care atacă atât pielea scalpului, cât și tija firului de păr.

Manifestarea clinică include zone bine delimitate unde firele de păr s-au rupt chiar de la suprafața pielii și au lăsat în urmă un aspect de puncte negre sau mici cioturi. Pielea din aceste zone este de obicei descuamată, roșie și provoacă mâncărimi accentuate.

Tinea capitis este o boală contagioasă și se transmite ușor prin contact direct sau prin folosirea la comun a obiectelor de igienă (pieptene, prosoape, pălării). Spre deosebire de celelalte tipuri, tratamentul necesită administrarea de antifungice sistemice (pastile) pentru a eradica infecția din interiorul firului de păr.

Clasificarea alopeciei

Alopecia androgenică reprezintă cea mai răspândită formă de pierdere a părului la nivel mondial. Aceasta are la bază mecanisme biologice similare, însă modul în care se manifestă vizual diferă radical în funcție de sex. Pentru a putea diagnostica corect, a monitoriza evoluția și a stabili strategii terapeutice eficiente, medicina modernă a avut nevoie de instrumente precise de clasificare. Astfel au apărut două sisteme de referință universal acceptate în dermatologie: scara Hamilton-Norwood pentru alopecia masculină și scara Ludwig pentru alopecia feminină.

Standardizarea le permite medicilor dermatologi și chirurgilor specializați în transplant să vorbească aceeași limbă, să evalueze cu acuratețe dacă un tratament stopează evoluția bolii și să ofere pacienților o perspectivă realistă și documentată asupra modului în care alopecia le va afecta podoaba capilară în timp.

Alopecia masculină – scara Hamilton-Norwood

La bărbați, alopecia urmează de obicei un tipar predictibil, localizat, care începe dintr-o zonă specifică și avansează geometric. Primul care a încercat să clasifice acest fenomen a fost medicul James Hamilton în 1951, urmând ca în 1975, dermatologul O’Tar Norwood să extindă și să detalieze acest sistem. Astfel a luat naștere scara Hamilton-Norwood, care împarte evoluția calviției masculine în 7 stadii principale:

stadiul I – reprezintă stadiul de control; nu există o pierdere semnificativă a părului, iar linia frontală este intactă

– reprezintă stadiul de control; nu există o pierdere semnificativă a părului, iar linia frontală este intactă stadiul II – apare o recesiune ușoară, de cele mai multe ori simetrică, a liniei părului în zona temporală (formarea primelor intrări); este stadiul pe care mulți bărbați îl asociază cu maturizarea liniei părului

– apare o recesiune ușoară, de cele mai multe ori simetrică, a liniei părului în zona temporală (formarea primelor intrări); este stadiul pe care mulți bărbați îl asociază cu maturizarea liniei părului stadiul III – acesta este considerat pragul clinic de la care se poate vorbi oficial de calviție; intrările din zona tâmplelor devin adânci, formând literele caracteristice M, U sau V; în sub-stadiul Vortex, începe să apară și o rărire distinctă în creștetul capului

– acesta este considerat pragul clinic de la care se poate vorbi oficial de calviție; intrările din zona tâmplelor devin adânci, formând literele caracteristice M, U sau V; în sub-stadiul Vortex, începe să apară și o rărire distinctă în creștetul capului stadiul IV – recesiunea frontală devine și mai severă, iar zona afectată din creștet se extinde; totuși, cele două regiuni fără păr sunt încă separate de o bandă de păr relativ densă care traversează scalpul

– recesiunea frontală devine și mai severă, iar zona afectată din creștet se extinde; totuși, cele două regiuni fără păr sunt încă separate de o bandă de păr relativ densă care traversează scalpul stadiul V – banda de păr care separă zona frontală de cea din creștet devine extrem de îngustă și își pierde din densitate, iar cele două zone afectate tind să se unească

– banda de păr care separă zona frontală de cea din creștet devine extrem de îngustă și își pierde din densitate, iar cele două zone afectate tind să se unească stadiul VI – puntea de păr dispare complet, zona frontală și creștetul se unesc într-o singură regiune mare lipsită de păr, deși pe părțile laterale și în zona din spate (occipitală) părul rămâne intact

– puntea de păr dispare complet, zona frontală și creștetul se unesc într-o singură regiune mare lipsită de păr, deși pe părțile laterale și în zona din spate (occipitală) părul rămâne intact stadiul VII – este cea mai avansată formă de alopecie; rămâne doar o barieră îngustă de păr în formă de potcoavă, pe părțile laterale și în spatele capului. Acest păr rămas este de obicei mai subțire și mai rar

Scara Hamilton-Norwood este importantă atât pentru diagnostic, cât și pentru decizia de transplant de păr, deoarece stabilește dacă zona donatoare (cea în formă de potcoavă) este suficient de bogată pentru a acoperi zonele afectate.

Alopecia feminină – clasificarea Ludwig

Femeile rareori își pierd complet părul după tiparul masculin. În cazul lor, procesul se traduce printr-o pierdere globală a densității părului. În 1977, doctorul Erich Ludwig a creat o scară formată din 3 stadii principale pentru a clasifica acest fenomen.

Stadiul I (alopecie ușoară) se caracterizează printr-o rărire vizibilă a părului în partea superioară a scalpului (în creștet). Acest stadiu poate fi greu de observat la început, dar devine evident în momentul în care persoana își face cărare pe mijloc, deoarece linia cărării începe să pară puțin mai lată decât de obicei, lăsând la vedere scalpul. Linia frontală a părului rămâne complet intactă.

În Stadiul II (alopecie moderată), rărirea părului devine pronunțată și semnificativă. Densitatea firelor de păr pe creștet scade destul de mult, iar scalpul devine ușor vizibil chiar și fără o cărare bine definită. Firele de păr rămase devin mai subțiri și mai fragile (suferă procesul de miniaturizare).

Stadiul III (alopecie severă) reprezintă o rărire extremă a părului în partea de sus a capului. Scalpul este complet vizibil în această zonă, iar părul devine atât de rar încât este aproape transparent. Totuși, chiar și în acest stadiu avansat, o bandă îngustă de păr de-a lungul liniei frunții rămâne, ceea ce diferențiază radical acest tipar de cel masculin.

Diagnosticul de alopecie

Deoarece alopecia poate fi declanșată de o multitudine de factori (genetici, hormonali, autoimuni sau nutriționali), tratamentul nu poate începe niciodată fără un diagnostic precis. Autodiagnosticarea bazată pe mituri sau informații de pe internet poate duce la pierderea de timp prețios și la agravarea afecțiunii.

Medicul dermatolog va începe diagnosticarea cu anamneza și examenul clinic, adică discuția inițială care stabilește istoricul familial (predispoziția genetică), începutul căderii, stilul de viață, nivelul de stres și eventualele modificări hormonale (sarcina, menopauza).

Acesta poate utiliza și trichoscopia, o metodă modernă, neinvazivă, care utilizează un videodermatoscop pentru a mări imaginea scalpului și a foliculilor de sute de ori, și permite vizualizarea semnelor specifice (cum ar fi variabilitatea diametrului firelor în alopecia androgenetică sau punctele negre în infecțiile fungice).

În cadrul procesului de diagnosticare se utilizează și testul tracțiunii: medicul prinde blând un mănunchi de aproximativ 60 de fire de păr și trage ușor. Dacă se desprind mai mult de 6 fire, testul este pozitiv și indică o fază activă de cădere (cum ar fi în effluvium telogen).

Pot fi recomandate și analize de sânge, importante pentru a exclude cauzele interne. Se verifică nivelul fierului (feritina), funcția tiroidiană, profilul hormonal (testosteron, DHT) și nivelul de vitamina D sau zinc.

În cazurile ambigue sau suspecte de alopecie cicatricială (unde foliculii sunt distruși definitiv de inflamație), se apelează la biopsia de scap și se recoltează o mică mostră de țesut pentru examenul histopatologic.

Opțiuni de tratament

Odată stabilit tipul de alopecie, paleta de tratamente este adaptată specificului fiecărui pacient. Obiectivul este fie stoparea miniaturizării foliculilor, fie reducerea inflamației, fie stimularea fazei de creștere a părului. Alege dermatocosmetice pentru căderea părului care ți se potrivesc.

În prima linie de tratament se află terapiile topice și medicamentoase. Există substanțe vasodilatatoare care, aplicate local sub formă de soluție sau spumă, prelungesc faza de dezvoltare a firului și îi măresc calibrul, ceea ce le face eficiente atât la bărbați, cât și la femei. Pentru populația masculină care se confruntă cu o predispoziție genetică, medicii recomandă deseori inhibitori sistemici sau topici care acționează direct prin blocarea hormonului responsabil de distrugerea foliculilor. Pe de altă parte, în cazul formelor autoimune unde organismul își atacă propriile structuri capilare, soluția terapeutică constă în administrarea de corticosteroizi sub formă de loțiuni sau injecții locale menite să reducă rapid inflamația.

Dincolo de abordarea farmacologică tradițională, medicina modernă pune la dispoziție o serie de terapii avansate și soluții chirurgicale cu o eficiență remarcabilă. Printre acestea se numără terapia PRP, un procedeu inovator care presupune recoltarea sângelui pacientului, centrifugarea acestuia pentru izolarea plasmei bogate în factori de creștere și reinjectarea ei în scalp, ce stimulează puternic regenerarea celulară și îmbunătățește vascularizarea rădăcinilor. Această acțiune poate fi completată prin terapia cu laser de joasă intensitate, o tehnologie ce folosește lumina rece pentru a activa metabolismul celular la nivelul scalpului.

În cele din urmă, pentru stadiile avansate în care foliculii de păr au fost complet distruși și înlocuiți de țesut fibros, transplantul de păr rămâne singura soluție definitivă. Prin tehnici chirurgicale moderne și minim invazive, cum este extracția individuală a unităților foliculare, specialiștii reușesc să mute firele rezistente din zona din spate a capului către regiunile afectate de calviție, și pot oferi pacientului un rezultat final extrem de natural și de lungă durată.

Cum putem preveni căderea părului

Formele genetice sau autoimune nu pot fi prevenite în totalitate, însă manifestarea lor poate fi semnificativ întârziată, iar formele reactive (provocate de stres sau îngrijire greșită) pot fi evitate complet prin respectarea unor reguli simple.

În primul rând, o nutriție echilibrată reprezintă baza unei podoabe capilare rezistente, deoarece foliculii piloși au nevoie de o aprovizionare constantă și generoasă cu aminoacizi proveniți din proteine, alături de minerale esențiale precum fierul și zincul, și vitamine indispensabile, cum sunt biotina și vitamina D.

Pe de altă parte, o rutină blândă de îngrijire joacă un rol major în protejarea firelor de păr împotriva agresiunilor mecanice și chimice zilnice. Evitarea coafurilor care exercită o tensiune continuă de-a lungul liniei marginale, cum sunt cozile de cal sau împletiturile foarte strânse, este esențială pentru a preveni instalarea timpurie a alopeciei de tracțiune. În egală măsură, limitarea utilizării aparatelor cu căldură extremă și reducerea frecvenței decolorărilor chimice agresive ajută la menținerea integrității structurii de keratină și previne ruperea masivă a firelor.

Nu în ultimul rând, echilibrul interior și igiena corectă completează prevenția. Somnul de calitate, sportul și tehnicile de relaxare au un impact direct asupra scalpului. Igienizarea corectă a scalpului și spălarea părului ori de câte ori este nevoie este foarte importantă. Un scalp lăsat cu exces de sebum nespălat poate dezvolta dermatită seboreică, o afecțiune inflamatorie care sufocă rădăcina firului și favorizează căderea acestuia.

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