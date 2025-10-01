Specialiștii spun că alegerea materialelor de construcții joacă un rol decisiv în reducerea consumului de energie pe termen lung. Fie că vorbim despre zidărie, termoizolații sau acoperiș, soluțiile moderne disponibile pe piață pot transforma o locuință într-un spațiu mai confortabil și mai prietenos cu bugetul familiei.

BCA – eficiență termică la costuri reduse

Blocurile de BCA au o structură poroasă care asigură o bună izolație termică, reducând pierderile de căldură iarna și menținând răcoarea vara. În plus, BCA-ul este ușor, se montează rapid și oferă flexibilitate în proiectare.

Un avantaj important este raportul bun între preț și performanță, ceea ce îl transformă într-o opțiune preferată pentru construcțiile rezidențiale.

Cărămidă ceramică – durabilitate și izolație

Cei care preferă un material clasic pentru construcția pereților se îndreaptă adesea către cărămida ceramică. Noile generații de cărămidă, cu goluri verticale, sunt proiectate special pentru a spori eficiența energetică, oferind în același timp rezistență mecanică ridicată.

Acest material se remarcă printr-o bună capacitate de izolare și prin faptul că permite realizarea unor ziduri trainice, care rezistă la variațiile climatice. În plus, o casă ridicată din cărămidă păstrează un nivel optim de umiditate, ceea ce crește confortul interior.

Polistirenul – ideal împotriva pierderilor de căldură

Un alt material esențial pentru eficiența energetică este polistirenul expandat sau extrudat, folosit pentru izolarea fațadelor, a fundațiilor și chiar a acoperișurilor.

Polistirenul extrudat, de exemplu, are o densitate mai mare și o rezistență sporită la apă, fiind ideal pentru zonele expuse la umezeală. Printr-o izolare corectă, pierderile de energie pot fi reduse cu până la 40%, ceea ce se reflectă direct în scăderea facturilor la încălzire.

Vata minerală – confort termic și acustic

Un material care a câștigat teren în ultimii ani este vata minerală, disponibilă atât în varianta bazaltică, cât și de sticlă. Aceasta este folosită frecvent la izolarea acoperișurilor, mansardelor și pereților interiori sau exteriori.

Vata minerală are o conductivitate termică redusă, ceea ce o face extrem de eficientă pentru menținerea temperaturii constante în locuință. În plus, are și proprietăți de izolare fonică, reducând zgomotul din exterior, un avantaj important mai ales pentru casele din zonele urbane.

Pe lângă performanța energetică, vata minerală este un material ignifug, ceea ce aduce un plus de siguranță în caz de incendiu.

Plăcile OSB – soluții pentru acoperiș și mansardă

Eficiența energetică nu depinde doar de pereți, ci și de acoperiș. O mare parte din căldură se pierde prin tavan, iar o mansardă prost izolată poate anula eforturile făcute la nivelul fațadei.

Plăcile OSB sunt folosite frecvent în construcția și termoizolarea acoperișurilor. Ele au o structură compactă, rezistentă la umiditate, și asigură o bună stabilitate pentru montarea materialelor izolante. În combinație cu vata minerală sau polistirenul, OSB-ul contribuie la crearea unui sistem eficient care păstrează căldura în interior pe timp de iarnă.

Țigla Ceramică– protecție și eficiență pe termen lung

Un alt element de bază pentru o casă eficientă energetic este învelitoarea. Țigla ceramică are avantajul unei durate de viață foarte mari și al unei protecții superioare împotriva intemperiilor. În plus, țigla are o bună capacitate de a regla temperatura, păstrând locuința răcoroasă vara și protejată iarna.

Specialiștii recomandă alegerea unei țigle de calitate, care, deși poate presupune o investiție inițială mai mare, oferă beneficii economice importante pe termen lung prin reducerea pierderilor de energie.

Plasa de Buzău și plasa de umbrire – soluții complementare

Nu doar materialele pentru zidărie și acoperiș contează, ci și detaliile care completează construcția. Plasa de Buzău este folosită în realizarea tencuielilor, oferind rezistență și durabilitate pereților. O tencuială bine realizată contribuie la etanșeitatea locuinței, reducând infiltrațiile de aer rece.

De asemenea, plasa de umbrire are un rol tot mai important pentru eficiența energetică, mai ales vara. Montată pe terase sau în grădină, aceasta reduce expunerea directă la soare și menține o temperatură mai scăzută în spațiile exterioare, contribuind indirect la confortul interior al locuinței.

La ce trebuie să fii atent când construiești o casă eficientă energetic

Specialiștii în construcții atrag atenția că alegerea materialelor este doar o parte din proces. Pentru ca locuința să fie cu adevărat eficientă energetic, trebuie respectate câteva principii de bază:

  • Etanșeitatea locuinței – chiar și cele mai performante materiale își pierd eficiența dacă există punți termice sau fisuri prin care se pierde căldura. Atenția la detalii în montaj și finisaje este esențială.
  • Orientarea casei – poziționarea corectă a ferestrelor și a spațiilor vitrate poate aduce un aport considerabil de lumină și căldură naturală. În zonele sudice, ferestrele mari reduc nevoia de încălzire, dar necesită protecție vara.

  • Izolarea acoperișului și a fundației – pierderile de căldură nu se fac doar prin pereți. Acoperișul și fundația sunt zone sensibile, iar utilizarea de vată minerală, polistiren sau OSB de calitate face diferența.
  • Ventilația – o casă etanșă trebuie să fie și bine ventilată. Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură asigură aer proaspăt fără pierderi energetice majore.
  • Alegerea tâmplăriei – ferestrele și ușile exterioare cu geam tripan și profile eficiente termic contribuie decisiv la reducerea consumului.
  • Surse de energie regenerabilă – panourile solare, pompele de căldură sau sistemele de încălzire cu consum redus pot completa investiția în materiale de construcții, crescând nivelul general de eficiență energetică.

Concluzii: investiții care se amortizează rapid

Reducerea costurilor la energie nu înseamnă doar economii imediate, ci și o creștere a valorii locuinței pe termen lung. O casă bine izolată, construită cu materiale moderne precum BCA, cărămidă, polistiren, vată minerală, OSB și acoperită cu țiglă deramică de calitate, este mai confortabilă și mai durabilă.

Facturile mai mici la energie pot amortiza rapid investiția inițială în materiale. TehnoConstruct, prin gama variată de produse pe care o comercializează, oferă soluții adaptate oricărui tip de proiect, de la construcții noi la renovări. Alegerea inteligentă a materialelor și atenția la detaliile de execuție pot face diferența între o casă care consumă mult și una eficientă, pregătită să facă față atât iernilor geroase, cât și verilor toride.

