O singură pereche de pantofi, purtată până se strică

Într-o postare pe Facebook, liderul USR explică de ce nu obișnuiește să poarte haine scumpe.

„Am crescut cu 7 frați. La fel ca milioane de români am purtat hainele fratelui mai mare. Părinții ne-au explicat de mic copil că vor investi toți banii în educația noastră, nu în haine scumpe. Așa că niciodată nu simțeam nevoia să fiu validat de cei din jur prin admirația lor pentru cum mă îmbrac. Iar tachinările din liceu că nu purtam blugi de marcă m-au lăsat rece”. Până azi nu prea am avut răbdare să merg la cumpărături de haine. De obicei port o singură pereche de pantofi până când se strică. Singura problemă pe care o am cu niște tricouri păstrate încă din studenție este că nu mai încap în ele”, spune Dominic Fritz.

„Au ceasuri la preț de apartament”

În continuare, liderul USR povestește că a aflat târziu „că există o specie de politicieni români, preponderent la PSD, care se mândresc că au pantofi care costă cât trei salarii minime. Care au ceasuri la preț de apartament pe care le compară la chefuri de partid. Politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care pare că îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți”.

În aceeași notă sarcastică, Fritz spune: „M-ar amuza faptul că această categorie de politicieni chiar crede că „valorile occidentale” se referă la valoarea hainelor. Dar când mă gândesc de unde vin banii pentru afișata eleganță socialistă, îmi trece amuzamentul. Poate totuși are dreptate domnul Simonis: oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi”.

„Galoșii” USR-iștilor

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș și liderul filialei locale PSD, a declanșat o polemică în spațiul public după ce a ironizat vestimentația mai multor politicieni USR, avându-l ca țintă principală pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Invitat în cadrul unui podcast, Simonis a făcut o paralelă între imaginea publică a liderilor USR și starea comunităților pe care le gestionează. Acesta a susținut că stilul lor vestimentar reflectă fidel modul în care arată orașele aflate sub administrația acestui partid, taxând în mod special ceea ce el a numit „galoșii” USR-iștilor.

„Te uiți la ei cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când mergi în occident foarte mult contează eticheta asta, și îi vezi pe ei cu galoșii în picioare și îți dai seama că așa arată și orașul, cu găuri, cu gropi, cu mizerie”, a spus Simonis în podcastul „Conversații Fără Filtru”.