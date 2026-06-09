  • Alina Kabaeva a câștigat aurul la Jocurile Olimpice din 2004 la gimnastică ritmică. Ea a fost deputat timp de șase ani al partidului Rusia Unită al lui Putin și a ajuns să conducă un important grup media pro-Kremlin.
  • Irina Viner, fost antrenoare coordonatoare a echipei feminine a Rusiei, fostă președinte a Federației Ruse de Gimnastică Ritmică și fostă vicepreședintă a Comitetului Tehnic de Gimnastică Ritmică al Federației Internaționale de Gimnastică. a fost decorată cu Ordinul Olimpic ca recunoaștere a realizărilor sale remarcabile în sporturile internaționale, devenind prima antrenoare de gimnastică din istorie care a primit acest premiu.
  • Ea este unul dintre cei mai de succes antrenori de gimnastică din toate timpurile. Elevele ei au câștigat 5 medalii olimpice de aur la 5 Olimpiade consecutive: Margarita Mamun (2016), Evghenia Kanaeva (2008, 2012), Alina Kabaeva (2004) și Iulia Barsukova (2000).
  • A a fost căsătorită cu magnatul rus Alișer Usmanov, supranumit „oligarhul favorit al luii Vladimir Putin”, din 1992 până la divorțul lor din 2022.

Un război intern tulbură Kremlinul: Alina Kabaeva, fostă campioană olimpică și presupusa parteneră a președintelui rus Vladimir Putin, cu care se spune că are doi copii, este în centrul unui conflict aprins cu Irina Viner, antrenoarea care a dominat gimnastica ritmică din Rusia timp de decenii.

Ce este „Grația Cerească”

Relația mentor-discipol dintre cele două s-a transformat într-o luptă pentru putere, cu implicații profunde în lumea sportului și nu numai.

De la o fostă deputată în Duma de Stat la președinta National Media Group, Kabaeva a devenit una dintre cele mai influente figuri din cercul apropiat al lui Vladimir Putin.

În plus, ea a înființat o academie sportivă intitulată „Grația Cerească”, un proiect ce a primit fonduri generoase și privilegii speciale, un „afront” la adresa Irinei Viner, care decide cine va reprezenta mândra națiune sportivă în „lupta sistemică” împotriva Occidentului, chiar și după prăbușirea Uniunii Sovietice. Academia a fost dotată printr-o finanțare generoasă și cu privilegii speciale extinse.

În timp ce Alina Kabaeva își consolida poziția, influența Irinei Viner, supranumită „țarina gimnasticii rusești”, a început să se erodeze.

Momentul de cotitură a fost în 2021, când Rusia a ratat medalii de aur esențiale la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ceea ce a dus la critici interne și a vulnerabilizat poziția lui Viner.

Confruntare publică din 2024

Relația dintre cele două s-a deteriorat și mai mult în 2024, în timpul Jocurilor BRICS din Kazan. Rusia a participat cu două echipe, una dintre ele fiind formată din sportivele pregătite în academia Alinei Kabaeva.

Tensiunile au ajuns la apogeu când Maria Borisova, o sportivă promițătoare, a părăsit tabăra lui Viner pentru a se alătura academiei Kabavei. Și a obținut cel mai bun rezultat, spre marea supărare a lui Winer, care inițial i-a certat pe jurați.

Conform martorilor, Viner ar fi strigat la Kabaeva: „Maria ta să se care de aici!”, folosind și un cuvânt obscen.

Senioara Viner și fosta sa eleva s-au îndreptat amenințător una spre cealaltă, iar până la bătaie nu a fost decât un singur pas. Au intervenit cei care se afla de față la întreaga scenă.

Intră în joc fostul sot oligarh

În urma acestui scandal, federația condusă de Viner a fost dizolvată, iar aceasta a fost nevoită să renunțe la funcția de antrenoare a lotului național.

În încercarea de a-și recâștiga influența, Viner a apelat la fostul său soț, Alișer Usmanov, un oligarh cu o avere estimată la 14 miliarde de dolari.

Usmanov, unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Rusia, este și proprietarul ziarului Kommersant, singura publicație care a criticat-o pe Kabaeva în mod deschis.

Ziarul a semnalat că dintre cei 15 sportivi din echipa națională, 14 aveau o legătură cu „Grația Cerească”.

Kommersant a semnalat nereguli în orgganizarea selecției pentru Campionate Europene de Gimnastică Ritmică de la Varna (Bulgaria), unde majoritatea gimnastelor echipei naționale proveneau de la acedemia „Grația Cerească” a Alinei Kabaeva, devenită, între timp, coordonatoarea lotului rus.

Chiar și în Rusia, o țară obișnuită și afectată de clientelism, fanii gimnasticii au protestat vehement împotriva acestei selecții considerate „viciată”.

La CE din Bulgaria, sportivele de la ritmică din Rusia nu au reușit dominația de odinioară. Acoperirea generală a presei s-a concentrat pe faptul că Rusiei i s-a permis „în sfârșit” să concureze din nou sub propriul steag. Țara fusese sancționată din cauza războiului său ilegal de agresiune împotriva Ucrainei.

95 de milioane de euro, deturnate în scandalul legat de construcția academiei Alinei Kabaeva

Mai mult, un scandal de corupție legat de construcția academiei Alinei Kabaeva a ieșit la iveală. Ministerul rus de Interne a raportat că 8 miliarde de ruble (aproximativ 95 milioane de euro) au fost deturnate, iar alte 1,5 miliarde de ruble (18 milioane de euro) au fost „spălate”.

Drept urmare, 13 persoane, inclusiv directori de la Gazprom, au fost trimiși în fața instanței.

Cu toate acestea, cariera Alinei Kabaeva nu pare să fi fost afectată, existând zvonuri că ar putea deveni noul ministru al sportului din Rusia.

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