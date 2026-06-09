Salariul mediu brut crește, însă românii vor fi mai săraci

Deși Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o majorare cu 5,8% a salariului mediu brut în 2026, valoare care ar urma să atingă 9.217 lei, românii nu vor resimți această creștere în buzunare. Din cauza inflației galopante, câștigul salarial real va rămâne pe minus.

„Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor. Deși ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat”, se arată în nota care însoțește prognoza.

În plus, specialiștii preconizează o scădere a numărului total de salariați și o tendință de creștere a șomajului.

Evoluția veniturilor din acest an este legată direct de măsurile de austeritate fiscală și de scumpirile în lanț, arată datele CNSP.

În timp ce angajații din sectorul public vor avea lefurile blocate la nivelul lunii decembrie 2025, mediul privat va fi cel care va trage media în sus, companiile fiind forțate să ofere salarii mai bune pentru a nu-și pierde forța de muncă.

Salariul minim brut pe țară se majorează cu 6,8%, de la 1 iulie 2026

O schimbare importantă apare la mijlocul anului: de la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară se majorează cu 6,8%, urmând să ajungă la valoarea de 4.325 de lei.

Deși măsura este văzută ca un sprijin pentru românii cu venituri mici, analiștii estimează că impactul ei global asupra economiei naționale va fi destul de redus. Începutul acestui an a demonstrat deja o dinamică extrem de slabă a puterii reale de cumpărare, pe fondul unei inflații care refuză să scadă.

Scumpirile masive au tăiat peste 5% din puterea de cumpărare

Analiza specialiștilor arată că discrepanțele dintre salariile înghețate de la stat și cele din mediul privat au lăsat urme adânci în prima parte a anului. Din cauza unei inflații galopante de 9,6%, valoarea reală a banilor primiți de angajați s-a diminuat cu 5,2%, determinând o scădere a consumului și o reducere a PIB-ului cu 1,7% în trimestrul întâi.

Există totuși speranțe de redresare pentru 2027, cu condiția ca măsurile de consolidare fiscală să funcționeze, iar prețurile să se stabilizeze. Pentru următorii ani, estimările arată o majorare medie anuală de 5,9% a salariilor brute, ceea ce ar însemna un plus real de doar 2,6% pentru puterea de cumpărare.

Piața muncii, în declin: România pierde mii de salariați în 2026

Perspectivele pentru piața forței de muncă din acest an devin tot mai îngrijorătoare, conform datelor oferite de CNSP. Instituția anticipează o contracție a numărului mediu de angajați cu aproximativ 28.000 de persoane, în timp ce rata șomajului calculată după standardele BIM ar urma să urce la 6,3%.

Semnele de alarmă au fost vizibile încă din primul trimestru al acestui an, când numărul total de salariați a scăzut cu circa 60.000 de persoane față de primele trei luni ale anului trecut. Sectorul industrial a suferit cel mai dur recul, fiind raportată o pierdere masivă de peste 50.000 de locuri de muncă.

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