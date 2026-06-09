Dosarul consultat de Libertatea scoate la iveală că procesul a fost deschis după ce „domnul Sorin Mihai Grindeanu nu a dat curs nici până în prezent (n.r. – data deschiderii procesului – ianuarie 2020) solicitării de a achita de bunăvoie suma datorată”.

Când „gluma s-a îngroșat”, iar Grindeanu a fost dat în judecată de Ministerul Transporturilor (care a preluat atribuțiile Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale), Grindeanu a plătit prejudiciul, iar cererea de chemare în judecată a fost retrasă.

Scopul deplasării în SUA

Încheiat pe cale amiabilă în februarie 2020, procesul dintre Ministerul Transporturilor și Sorin Grindeanu își are izvorul în anul 2016, când Curtea de Conturi a realizat un control la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), condus în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2015 de către actualul președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Curtea de Conturi a descoperit cu ocazia controlului respectiv că MCSI a decontat suma de 11.961 de lei pentru servicii roaming voce și date în SUA folosite de ministrul Sorin Grindeanu „fără a exista documente de aprobare a decontării ulterioare deplasării”.

Verificările Curții de Conturi au arătat că în perioada 31.10.2015 – 7.11.2015, ministrul Grindeanu a efectuat o deplasare în SUA, pentru „Misiunea comercială privind tehnologiile de securitate cibernetică”, organizată de Agenția pentru Comerț și Dezvoltare a Statelor Unite (USTDA).

Potrivit documentelor studiate de Libertatea, în vizita respectivă, Grindeanu a fost însoțit de secretarul de stat Bebe Viorel Ionică și secretarul general al MCSI, Adrian Franz Kalapis. Referatul întocmit în vederea deplasării arăta că „având în vedere necesitatea menținerii unei legături permanente pe întregul parcurs al acestei deplasări externe”, e nevoie de decontarea serviciilor de roaming voce/date ale acestei perioade.

Aceleași documente arată că transportul (dus-întors) și cazarea oficialilor români le-au fost plătite de organizatori (USTDA), ministerul achitând doar diurna și cheltuielile excepționale.

Factura lui Grindeanu, „umflată” în timp ce țara „fierbea” după Colectiv

Vizita ministrului Sorin Grindeanu în Statele Unite s-a suprapus cu incendiul de la Colectiv și cu protestele care au urmat după tragedie. În timp ce Grindeanu participa la „Misiunea comercială privind tehnologiile de securitate cibernetică”, premierul de la acea vreme, Victor Ponta, a demisionat, cu consecința căderii guvernului din care făcea parte și ministrul Grindeanu.

La întoarcerea în țară, pentru unul dintre numerele folosite de Sorin Grindeanu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a primit de la Vodafone o factură de 13.520 de lei, pe care a și achitat-o. Curtea de Conturi a stabilit că „valoarea cheltuielilor reprezentând decontarea serviciilor de roaming voce/date, pe care ministrul MCSI le putea aproba pentru introducerea pe cheltuieli, trebuia să fie de până la 50% din indemnizația de deplasare”.

În acest caz, diurna lui Grindeanu pentru deplasarea în SUA a fost de 714 dolari (echivalentul a 2.795 de lei). Astfel, suma maximă care îi putea fi decontată pentru roaming, a stabilit Curtea de Conturi, era de 1.397 de lei. Pe baza acestei constatări, Curtea de Conturi a dispus măsura recuperării sumei de 11.961 de lei, considerată prejudiciu.

Măsura de recuperare a prejudiciului, contestată fără succes

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a contestat atât pe cale administrativă, cât și în instanță raportul Curții de Conturi, dar măsura de recuperare a banilor a fost menținută.

„După cum se observă, în suma maximă de 50% din indemnizația de deplasare se includ atât convorbirile telefonice, cât și cheltuielile neprevăzute (în această categorie putând fi incluse chiar și unele convorbiri telefonice).

Ca atare, caracterul excepțional, neprevăzut al unor cheltuieli a fost avut deja în vedere de legiuitor atunci când a stabilit plafonul maxim de 50% din indemnizația de deplasare”, și-a motivat Curtea de Apel București decizia de menținere a măsurii de recuperare a prejudiciului.

Judecătorii au mai arătat că „în anumite situații excepționale, așa cum a fost cazul Colectiv, se poate ajunge la depășirea acestei limite, însă această problemă nu poate fi surmontată prin încălcarea legislației în vigoare, ci prin modificarea ei”.

Comisie pentru recuperarea banilor

Ca urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, la nivelul MCSI a fost constituită o comisie „pentru stabilirea întinderii prejudiciului și a persoanelor responsabile pentru producerea prejudiciului”.

Comisia, constituită printr-un ordin din 18.10.2026 și formată din Gabriela Manea (șef serviciu Buget, Financiar și Contabilitate), Cristina Roșu (consilier asistent la Direcția Economică) și Alexandra Savu (consilier juridic la Direcția Economică), a stabilit că „persoana responsabilă de prejudiciul creat, stabilit conform deciziei Curții de Conturi, este domnul Sorin Mihai Grindeanu, ministru – Ministerul pentru Societate Informațională, deoarece nu a justificat necesitatea decontării cheltuielilor și, conform deciziei Curții de Conturi, suma de 11.961 de lei trebuia suportată de utilizatorul personal”.

Notificarea de recuperare a banilor, trimisă în mandatul lui Șova

În octombrie 2016, la momentul încheierii procesului-verbal prin care comisia MCSI a stabilit că trebuie ca Grindeanu să achite cei aproape 12.000 de lei, ministru al Comunicațiilor era Delia Popescu, care l-a înlocuit în funcție pe Marius Bostan. Potrivit documentelor studiate de Libertatea, notificarea de achitare a prejudiciului i-a fost transmisă lui Grindeanu abia în 17 iulie 2017, când ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale era Dan Șova.

Grindeanu, dat în judecată în mandatul de ministru al lui Lucian Bode

În noiembrie 2019, odată cu instalarea Guvernului Orban, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost „înghițit” de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în fruntea ministerului fiind instalat liberalul Lucian Bode.

În ianuare 2020, Ministerul Transporturilor, care a preluat și atribuțiile fostului Minister al Comunicațiilor, l-a dat în judecată pe Sorin Grindeanu (la vremea aceea președinte al ANCOM), cerând instanței să îl oblige pe fostul ministru să achite suma de 11.961 de lei, „la care se adaugă accesoriile calculate până la data achitării integrale a debitului reprezentând decontarea de cheltuieli cu servicii de roaming voce/date (servicii ATT Mobility SUA)”.

„Domnul Sorin Mihai Grindeanu nu a dat curs solicitării de a achita de bunăvoie”

În cererea de chemare în judecată din ianuarie 2020, Ministerul Transporturilor (pe care Grindeanu avea să îl conducă ulterior) a arătat că, deși i-a fost comunicată în data de 17.07.2017 notificarea de plată a sumei de 11.961 de lei, „domnul Sorin Mihai Grindeanu nu a dat curs nici până în prezent solicitării MCSI de a achita de bunăvoie suma datorată”.

„Prin fapta sa, pârâtul nu a respectat obligațiile stabilite de prevederile legale mai sus invocate, iar prin acțiunile sale (decontarea de cheltuieli cu servicii de roaming voce/date), a cauzat prejudiciu bugetului de stat”, se mai arată în cererea de chemare în judecată a Ministerului Transporturilor.

„Pârâtul a înțeles să își execute benevol creanța”

În 13 februarie 2020, la mai puțin de o lună de la deschiderea procesului, Ministerul Transporturilor, prin semnătura ministrului Lucian Bode, a cerut renunțarea la proces pentru că „ulterior datei introducerii cererii de chemare în judecată, pârâtul a înțeles să își execute benevol creanța”.

Potrivit declarației sale de avere, la data deschiderii procesului, Sorin Grindeanu avea, din postura de președinte al ANCOM, un salariu lunar de aproximativ 44.000 de lei lunar.

Precedentul Nicolae Robu și factura pentru roaming din Dubai

Cu aproximativ un an înainte ca Sorin Grindeanu să „umfle” factura de telefonie a Ministerului Comunicațiilor din SUA, Nicolae Robu, primarul Timișoarei de la vremea respectivă, a supraîncărcat factura la telefonie a municipalității pe care o conducea. Costul suplimentar a fost acumulat de edil în timp ce se afla în concediu în Dubai.

Nicolae Robu. Pagina lui de Facebook

Pressalert a dezvăluit în aprilie 2015 că, pentru perioada în care primarul Nicolae Robu era în concediu în Dubai, primăriei i-a fost emisă o factură de telefonie mobilă de peste 14.000 de lei.

După ce a fost dezvăluit costul facturii, Nicolae Robu a declarat că nu a ştiut la ce sume s-a ajuns pentru că nu a fost înştiinţat de compania de telefonie mobilă. Robu susţine însă că nu a consumat banii în interes personal, costul facturii fiind umflat de pozele şi filmuleţele pe care edilul le-a primit din ţară.

„Nu am putut să stau liniştit nici în concediu. Am primit în permanenţă imagini cu modul în care se face deszăpezirea în oraș”, a declarat Robu, care, pentru a fi convingător, a prezentat şi imaginile pe care le-a primit pe telefonul mobil în timp ce se afla în concediul din Dubai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE