Căsuțe de grădină – soluția practică și estetică pentru orice spațiu exterior

Lemn chertat de molid – durabilitate, stabilitate și estetică naturală

Căsuțele de grădină realizate de Rexal Accent folosesc lemn chertat de molid, un material apreciat pentru rezistența sa în timp și comportamentul excelent în exterior. Molidul uscat, bine finisat, oferă o textură uniformă și o nuanță naturală care se integrează perfect în orice grădină. Sistemul de îmbinare nut și feder (lambă și uluc) asigură o structură solidă, stabilă și etanșă, ceea ce face ca fiecare panou să se potrivească perfect, fără jocuri sau deformări.

Faptul că lemnul este livrat nevopsit reprezintă un avantaj major: fiecare client își poate personaliza căsuța exact cum dorește, fie cu baițuri naturale, fie cu vopsele colorate, fie cu tratamente care pun în valoare fibra lemnului. Astfel, căsuța devine nu doar utilă, ci și un element decorativ care completează stilul grădinii.

Kit complet pentru montaj – soluție practică și accesibilă

Unul dintre punctele forte ale produselor Rexal Accent este modul de livrare. Fiecare căsuță ajunge la client sub formă de kit complet, ambalat eficient, cu toate accesoriile necesare montajului. Pachetul include lambriurile din lemn chertat, feroneria, elementele de fixare și învelitoarea pentru acoperiș. Instrucțiunile de montaj sunt clare și ușor de urmărit, astfel încât două persoane pot asambla căsuța în câteva ore, fără echipamente speciale.

Acest sistem de livrare este ideal pentru cei care preferă soluțiile DIY sau pentru cei care vor să economisească timp și resurse. Montajul intuitiv și structura modulară fac ca instalarea să fie accesibilă chiar și celor fără experiență în construcții.

Modele variate, adaptate oricărui tip de grădină

Pe site-ul producătorului, www.rexal.ro, clienții pot găsi o gamă variată de casute de gradina, fiecare cu dimensiuni și configurații diferite. Există modele compacte, ideale pentru depozitare, dar și variante mai mari, potrivite pentru activități creative sau relaxare. Unele modele includ terasă, oferind un spațiu exterior suplimentar, în timp ce altele sunt concepute strict pentru depozitare sau organizarea uneltelor.

Flexibilitatea este un element esențial: multe căsuțe pot fi comandate cu sau fără dușumea, în funcție de modul în care vor fi folosite. De asemenea, anumite modele permit integrarea unei băi, transformând căsuța într-un spațiu multifuncțional potrivit pentru camping sau activități recreative.

Personalizare și întreținere – libertate totală pentru utilizator

Pentru că lemnul este livrat nevopsit, fiecare client își poate adapta căsuța la stilul propriu. Baițurile în nuanțe naturale, vopselele colorate, obloanele decorative, jardinierele sau corpurile de iluminat pot transforma o căsuță simplă într-un element central al grădinii. În plus, întreținerea este ușoară: aplicarea periodică a unui strat de protecție asigură durabilitatea lemnului și menținerea aspectului impecabil.

Livrare rapidă și proces transparent de comandă

Rexal Accent livrează căsuțele de grădină în toată țara, prin transportatori terți. Termenul de livrare este de maximum 20 de zile, iar costurile de transport sunt afișate clar în coșul de cumpărături, indiferent de metoda de plată aleasă. Această transparență îi ajută pe clienți să știe exact costul final înainte de a plasa comanda, fără surprize neplăcute.

Utilizări multiple – un spațiu care se adaptează nevoilor tale

Căsuțe de grădină – soluția practică și estetică pentru orice spațiu exterior

O căsuță de grădină nu este doar un loc pentru depozitare. Poate deveni atelier de hobby, spațiu de lucru remote, loc de joacă pentru copii, zonă de relaxare sau chiar un mic studio creativ. Versatilitatea acestor construcții le face potrivite pentru familii, pasionați de grădinărit, artiști, meșteri sau persoane care lucrează de acasă și au nevoie de un spațiu separat.

De ce să alegi Rexal Accent

Rexal Accent este un brand românesc cu experiență, cu sediul în Bistrița, produsele sale fiind fabricate din lemn de calitate superioară, uscat și finisat profesional. Compania oferă o gamă variată de modele, montaj intuitiv, livrare rapidă și un proces de comandă simplu. Pentru cei care caută casute de gradina durabile, estetice și ușor de montat, Rexal Accent reprezintă o soluție excelentă.

Pentru mai multe detalii despre brand, poți accesa pagina dedicată Rexal Accent.

O căsuță de grădină bine aleasă poate transforma complet modul în care este folosit spațiul exterior. Fie că ai nevoie de depozitare, un loc de lucru sau un colț de relaxare, căsuțele din lemn chertat de molid produse de Rexal Accent oferă durabilitate, estetică și flexibilitate. Cu livrare rapidă, kit complet și opțiuni variate de personalizare, aceste construcții sunt o investiție inteligentă pentru orice grădină.

Foto: Rexal Accent

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Era într-un azil, în scaun cu rotile. Fractura de șold i-a...” Un mare actor face acum o dezvăluire zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale marii noastre doamne Adela Mărculescu. Cutremurător, ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea
Viva.ro
„Era într-un azil, în scaun cu rotile. Fractura de șold i-a...” Un mare actor face acum o dezvăluire zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale marii noastre doamne Adela Mărculescu. Cutremurător, ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Adevarul.ro
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
Fanatik.ro
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
O dronă doborâtă de un F-16 la 80 km de București. Nicușor Dan explică de ce a fost posibilă interceptarea târzie
Financiarul.ro
O dronă doborâtă de un F-16 la 80 km de București. Nicușor Dan explică de ce a fost posibilă interceptarea târzie
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Momentul când o tânără din Garda de Onoare leșină chiar în fața lui Nicușor Dan
ObservatorNews.ro
Momentul când o tânără din Garda de Onoare leșină chiar în fața lui Nicușor Dan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!
Fanatik.ro
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință