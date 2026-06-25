De ce variază atât de mult costul

Trei lucruri explică aproape toată diferența dintre doi fotografi.

Experiența și cererea: cineva cu agenda plină pe sezon nu concurează pe preț, ci pe disponibilitate — are o singură sâmbătă pe săptămână și o dă primului cuplu care semnează. Ce intră în pachet: orele de acoperire, numărul de fotografii de nunta, albumul, ședința de logodnă, deplasarea — toate mută tariful.

Costurile reale din spate: echipament de rezervă, ore de editare (deseori mai multe decât orele de fotografiat), backup și stocare.

Un tarif neobișnuit de mic înseamnă, aproape întotdeauna, că s-a tăiat din una dintre astea — cel mai des din timpul de editare sau din planul de rezervă.

Ce ar trebui să includă un pachet

Un pachet standard de aproximativ opt ore acoperă de regulă pregătirile, cununia civilă și religioasă, ședința de cuplu și petrecerea.

Înainte să te uiți la sumă, verifică explicit ce primești: numărul de ore, dacă vine unul sau doi fotografi de nunta, câte fotografii editate primești, în cât timp ți le livrează și dacă albumul e inclus sau se plătește separat. Două oferte cu același preț pot ascunde diferențe uriașe la acest capitol.

Atenție la costurile care apar abia la final

Cele mai frecvente surprize nu sunt necinstite în sine — devin o problemă doar când nu sunt scrise nicăieri: deplasarea (mai ales în afara orașului), orele suplimentare dacă petrecerea se prelungește, albumul tipărit, al doilea fotograf și uneori ședința de logodnă.

Cere o ofertă în care fiecare dintre ele e fie inclus, fie menționat clar. Un „vedem noi” pe oricare dintre ele e exact lucrul care te costă peste un an.

Experiență sau cineva la început de drum?

Depinde onest de cât de mult contează pozele pentru tine. Cineva la început poate avea talent real la un tarif mai mic — dar nu are încă reflexele pentru momentele în care lucrurile o iau razna.

Plătești experiența nu pentru ziua bună, ci pentru ziua proastă: ploaie, întârzieri, lumină imposibilă. Dacă bugetul e strâns, mai bine cineva solid pe mai puține ore decât o variantă premium pe care n-o acoperi întreagă.

Cum compari corect ofertele

Nu pune sumele cap la cap, ci normalizează-le. Adu toate ofertele la același numitor: ore de acoperire, număr de fotografi, fotografii livrate, album inclus sau nu, termen de livrare. Abia atunci vezi care e scumpă și care e ieftină cu adevărat — de multe ori, oferta care pare „mare” e mai avantajoasă raportat la ce primești decât cea aparent ieftină.

Avans, contract, protecție

Avansul: practica obișnuită e o sumă plătită la semnare, care rezervă data, restul fiind achitat în preajma nunții. Orice variantă e legitimă, atâta timp cât e scrisă în contract.

Contractul nu e o formalitate, e plasa ta de siguranță: trebuie să acopere data și locațiile, orele de acoperire, numărul de fotografi, ce livrezi și în cât timp, plata, politica de anulare, drepturile de utilizare a pozelor și ce se întâmplă în caz de forță majoră.

Dacă cineva lucrează „pe încredere”, fără contract, riscul e integral al tău.

Dacă anulezi sau muți data: întreabă înainte să semnezi, nu după. E rezonabil ca avansul să fie nereturnabil (ți-a blocat data și a refuzat alte cupluri), dar mutarea pe altă dată ar trebui să fie posibilă dacă e liber.

Clauzele de penalizare disproporționate sau lipsa oricărei mențiuni despre mutare sunt semnale de alarmă.

Negocierea: de cele mai multe ori se poate — dar nu la tarif, ci la conținut. Un profesionist serios rareori scade prețul pe oră, însă poate ajusta pachetul: scoți albumul, scurtezi orele, renunți la al doilea fotograf de nunta Bucuresti. Negociezi ce primești, nu cât valorează munca lui.

Cum te protejezi de o livrare slabă

Cea mai bună protecție se ia înainte, nu după. Cere să vezi albume întregi de la nunți reale, nu doar o selecție de „best of”, ca să știi exact ce stil cumperi, și citește în contract ce se întâmplă dacă livrarea întârzie sau e sub așteptări. Garanția de „o să-ți placă” nu există în scris — de-asta alegerea atentă de la început valorează mai mult decât orice clauză.

Costul nu e prima întrebare, dar e una reală. Iar răspunsul corect nu e „cel mai ieftin” sau „cel mai scump”, ci cel mai transparent: cineva care îți pune totul în ofertă și în contract, fără surprize la final, îți spune deja ceva important despre cum va lucra în ziua nunții. Banii sunt jumătate din decizie.

Cealaltă jumătate e omul de lângă tine în toată ziua aceea — iar acolo nu prețul decide, ci încrederea.

Sursa imagine: https://georgeionita.com/fotograf-nunta/

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