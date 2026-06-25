Pasagerul „se comporta agresiv” la bordul aeronavei

Callum K. a fost identificat ca fiind bărbatul decedat. Poliția din Manchester (GMP) a declarat că a fost alertată la ora 2.25, pe 22 iunie, cu privire la un pasager care „se comporta agresiv” la bordul aeronavei, atacând un alt pasager și un membru al echipajului de cabină. La aterizare, polițiștii au urcat în avion și l-au găsit pe bărbat imobilizat de ceilalți pasageri și echipajul de zbor, relatează cotidianul britanic The Guardian.

„Polițiștii au folosit cătușele pentru a-l reține și au văzut că nu răspunde. I-au acordat primul ajutor și au început manevrele de resuscitare. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, unde, din păcate, a decedat în după-amiaza zilei de 23 iunie 2026″, a declarat GMP.

Cazul a fost transmis către Biroul Independent pentru Conduita Poliției (IOPC), având în vedere că decesul a survenit în urma unei intervenții a poliției. Potrivit IOPC, cinci ofițeri au urcat la bordul aeronavei, iar unul dintre ei l-a încătușat pe bărbat înainte de a observa că acesta era deja inconștient.

„Un minut mai târziu, ofițerii au început manevrele de resuscitare”, a adăugat instituția.

„Un om familist, tată a trei copii frumoși, un iubitor de sport și un om cu o inimă de aur”

Într-un omagiu adus bărbatului, familia sa l-a descris drept „un om familist, tată a trei copii frumoși, un iubitor de sport și un om cu o inimă de aur”.

Investigațiile independente vor analiza atât acțiunile poliției, cât și pe cele ale pasagerilor implicați în reținerea pasagerului. Comisarul șef Mike Allen a declarat: „Știm că pasagerii și echipajul au acționat pentru a pune capăt incidentului. Detectivii noștri investighează pentru a înțelege pe deplin circumstanțele”.

Compania aeriană Jet2 a refuzat să comenteze asupra incidentului. Potrivit The Guardian, ancheta continuă în paralel pentru a stabili cauzele exacte care au dus la decesul bărbatului în vârstă de 35 de ani.