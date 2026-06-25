Chiar dacă prima impresie este că încăperea este perfect curată și pregătită pentru oaspeți, realitatea poate fi cu totul alta. Recomandarea fermă de a menține valizele închise în primele momente ale cazării are o cauză bine întemeiată: prevenirea unei infestații cu insecte parazite.

De ce este periculoasă deschiderea instantanee a bagajului

Principalul risc la care te expui dacă îți lași hainele la vedere fără o verificare prealabilă este reprezentat de ploșnițele de pat. Aceste insecte pot fi prezente inclusiv în hoteluri de lux sau în spații de cazare extrem de îngrijite, nu doar în camerele lăsate în paragină sau evident neglijate.

Cea mai sigură metodă de protecție în timpul unei călătorii de vară este inspectarea amănunțită a zonei din jurul patului înainte de a scoate orice obiect din bagaj.

Ploșnițele tind să se ascundă în apropierea locurilor de dormit și se pot adăposti cu ușurință în valize, haine sau alte materiale textile, transformând turistul într-un transportator care va duce paraziții direct în propria locuință. Mușcăturile lor provoacă mâncărimi severe, reacții alergice, tulburări de somn și chiar infecții ale pielii în cazul în care zonele afectate sunt scărpinate.

Cum identifici semnele prezenței ploșnițelor

Când pășești pentru prima dată în cameră, lasă valiza închisă și poziționeaz-o departe de pat. Locul ideal pentru a așeza bagajul în timpul verificărilor este o suprafață dură, cum ar fi podeaua din baie, sau pe suportul metalic/de lemn special destinat geamantanelor, însă doar după ce ai inspectat și acest suport.

Deoarece ploșnițele preferă cusăturile, crăpăturile și pliurile materialelor textile, folosește lanterna telefonului pentru o analiză rapidă.

Greșeala banală din vacanță care te poate costa mii de lei: ce trebuie să verifici înainte de a-ți despacheta bagajul

Principalii indicatori ai unei infestații:

  • Insectele propriu-zise: Sunt mici, plate, ovale și au o culoare maro-roșiatică.
  • Petele de excremente: Lasă în urmă puncte mici, de culoare neagră sau maro închis, care seamănă izbitor cu niște pete de cerneală.
  • Urme de activitate: Pete mici de sânge pe lenjerie, puncte albicioase sau galben-pal (care pot fi ouă sau resturi de piele lepădată).
  • Mirosul specific: În cazul unei infestații severe, în cameră se va simți un miros dulceag, dar extrem de neplăcut.

Ordinea corectă a locurilor pe care trebuie să le controlezi

Pentru a te asigura că spațiul este sigur, urmează această schemă logică de verificare, începând cu zona cea mai expusă:

  1. Patul și Salteaua ➔ Îndepărtează cearșaful, verifică cusăturile, colțurile și eticheta.
  2. Structura Patului ➔ Controlează somiera, cadrul și tăblia (mai ales unde atinge peretele).
  3. Mobilierul din jur ➔ Inspectează noptiera, fotoliile, scaunele tapițate și canapeaua.
  4. Elementele textile ➔ Verifică perdelele, draperiile și curelele suportului de bagaje.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ce trebuie să faci dacă descoperi urme suspecte în cameră

Dacă în urma verificării vizuale descoperi semne ale prezenței insectelor, este esențial să îți păstrezi calmul și să acționezi conform următorilor pași stabiliți de experți:

  • Nu deschide sub nicio formă valiza, nu încerca să pulverizezi singur insecticide în cameră și nu muta bagajele pe un alt pat din aceeași încăpere.
  • Fotografiază clar toate dovezile descoperite pe saltea sau mobilier.
  • Contactează imediat recepția sau managerul unității de cazare pentru a raporta problema.
  • Solicită schimbarea camerei, având grijă ca noua încăpere să nu fie situată adiacent, deasupra sau dedesubtul celei infestate, deoarece ploșnițele se pot propaga cu ușurință prin pereți sau conducte în camerele vecine

Măsuri de siguranță la revenirea acasă

Pentru o siguranță deplină, atunci când te întorci din concediu, verifică minuțios exteriorul și interiorul valizelor înainte de a le introduce în casă. Spală absolut toate hainele din bagaj cu apă fierbinte și săpun, iar apoi usucă-le la o temperatură ridicată în uscător, dacă dispui de unul.

Căldura extremă este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de a distruge ploșnițele și ouăle acestora, asigurându-te că niciun parazit nu va supraviețui în țesături.

În ceea ce privește mușcăturile, specialiștii avertizează că acestea apar de regulă pe zonele de piele expuse în timpul somnului (față, gât, mâini), însă ele nu pot confirma singure prezența ploșnițelor, deoarece pot fi confundate ușor cu reacțiile provocate de alte insecte.

Dacă te confrunți cu mâncărimi severe, umflături pronunțate, semne de infecție locală sau reacții alergice puternice, este recomandat să soliciți de urgență sfatul unui medic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Viva.ro
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Nicușor Dan e nemulțumit că „niște lideri” politici nu l-au mai susținut pe Eugen Tomac după ce a fost desemnat premier și vrea un nou guvern până marți
Politică 20:37
Nicușor Dan e nemulțumit că „niște lideri” politici nu l-au mai susținut pe Eugen Tomac după ce a fost desemnat premier și vrea un nou guvern până marți
Explicația lui Nicușor Dan pentru imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu, la o terasă din Bruxelles
Politică 20:24
Explicația lui Nicușor Dan pentru imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu, la o terasă din Bruxelles
Parteneri
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul.ro
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Polemica momentului la CM 2026. Opinie controversată a lui Marcel Pușcaș despre marele Eusebio și „păcatele” ciumpilitice ale lui Cristiano Ronaldo
Fanatik.ro
Polemica momentului la CM 2026. Opinie controversată a lui Marcel Pușcaș despre marele Eusebio și „păcatele” ciumpilitice ale lui Cristiano Ronaldo
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:07
Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Lora, dezvăluitri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase.... Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Stiri Mondene 17:50
Lora, dezvăluitri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase…. Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Staţiunea arhiplină de pe litoralul românesc. Berea costă 5 lei, iar pizza, 10 lei
ObservatorNews.ro
Staţiunea arhiplină de pe litoralul românesc. Berea costă 5 lei, iar pizza, 10 lei
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Mediafax.ro
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Redactia.ro
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Nicușor Dan e nemulțumit că „niște lideri” politici nu l-au mai susținut pe Eugen Tomac după ce a fost desemnat premier și vrea un nou guvern până marți
Politică 20:37
Nicușor Dan e nemulțumit că „niște lideri” politici nu l-au mai susținut pe Eugen Tomac după ce a fost desemnat premier și vrea un nou guvern până marți
Explicația lui Nicușor Dan pentru imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu, la o terasă din Bruxelles
Politică 20:24
Explicația lui Nicușor Dan pentru imaginile în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu, la o terasă din Bruxelles
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Gigi Becali, anunț crucial despre Florin Tănase: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț crucial despre Florin Tănase: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun!”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație