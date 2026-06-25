Documentele consultate de Libertatea arată că societatea concesionară nu a raportat nicio activitate economică în ultimii ani, înregistrând cifre de afaceri zero și datorii.

În schimb, datele disponibile arată că acolo activează firmele unui afacerist anchetat în trecut de DNA pentru complicitate la evaziune fiscală și a soției șefului RAZL Sulina, deși contractul de concesiune interzice transmiterea terenului altor persoane.

Teren cu deschidere la faleza Dunării, concesionat cu 292,6 lei pe lună

În 2009, Primăria Sulina a încheiat un contract de concesiune cu Briopan SRL pentru un teren de 200 de metri pătrați amplasat pe strada I din oraș (o parte din artere poartă denumiri numerice, nu nume propriu – n.red.).

Terenul era destinat desfășurării de activități comerciale sau turistice, datorită poziționării pe buza brațului Sulina, care se varsă în Marea Neagră.

Terenul se află sub pensiunea din imagine

La momentul semnării contractului, compania era reprezentată de Maria Ioniță, mama lui Dragoș Ioniță, actualul șef al Regiei Autonome a Zonei Libere (RAZL) Sulina.

Dragoș Ioniță

Redevența stabilită era de 292,6 lei pe lună, respectiv 3.512 lei anual. Conform contractului, suma urma în anii următori să fie indexată cu rata inflației.

Facsimil contract

Întrebați despre valoarea actuală, reprezentanții Primăriei Sulina au transmis că aceasta a ajuns la 587 de lei pe lună (7.044 de lei anual) pentru anul în curs, mai puțin decât chiria unei garsoniere dintr-un orășel de provincie.

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 47 de ani, urmând să expire tocmai în 2056.

Pe hârtie, firma șefului RAZL a înregistrat datorii și o cifră de afaceri zero

Briopan SRL a fost fondată la începutul anilor 2000 de către Dragoș Ioniță, actualul acționar unic al societății.

Datele financiare disponibile indică faptul că societatea sa a raportat, începând din 2014 și până în prezent, o cifră de afaceri zero, precum și datorii alături de pierderi constante.

Datele financiare ale companiei Briopan SRL, potrivit termene.ro

La prima vedere, firma lui Ioniță nu are de unde să-și plătească nici redevența lunară.

Cu toate acestea, imaginile publicate pe rețelele sociale arată că terasa asociată pensiunii este frecventată de turiști și clienți, fiind prezentată ca activă în sezonul turistic.

Clienți luând masa pe terasa imobilului

Firma soției lui Ioniță desfășoară activități economice acolo, deși contractul nu permite înstrăinarea imobilului

Activitatea desfășurată la adresa respectivă este realizată, în fapt, de Miadcom Distribution SRL, societate administrată în acte de Liliana Ioniță, soția lui Dragoș Ioniță.

Dragoș și Liliana Ioniță

Sediul social al companiei se află chiar la mansarda pensiunii, iar în dreptul său este indicat un contract de comodat la adresa respectivă, conform informațiilor prezente pe platforma termene.ro.

Datele sunt susținute și de faptul că numărul de telefon al companiei coincide cu cel afișat pe site-ul pensiunii.

În contractul de concesiune încheiat în 2009 între Briopan SRL și Primăria Sulina este prevăzut, la articolul 22, că beneficiarul nu va putea transmite către terți bunul care face obiectul contractului.

Facsimil art. 22 din contractul de concesiune

În același sediu activează și societatea unui afacerist anchetat în trecut de DNA pentru complicitate la evaziune fiscală

Miadcom Distribution SRL nu este singura firmă care figurează la adresa imobilului concesionat de Primăria Sulina.

În aceeași locație își desfășoară activitatea și Nik Deltur SRL, o societate din domeniul serviciilor de cazare controlată de omul de afaceri Nicolae Emilian Pătrașcu.

Documentele consultate de Libertatea arată că Primăria Sulina avea cunoștință despre prezența companiei la această adresă încă din 2016. La acel moment, administrația locală a transmis societății o somație privind plata taxelor și impozitelor datorate.

Document emis de Primăria Sulina în 2016 firmelor care datorau taxe și impozite

Pătrașcu a fost trimis în judecată în 2018 de procurorii DNA Brașov, împreună cu fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, și alte persoane, potrivit unui comunicat al instituției din acea perioadă.

Alături de firma sa, Romtrans Construct Gmbh SRL, era acuzat pe atunci de complicitate la evaziune fiscală.

În 2023, omul de afaceri a fost achitat ca urmare a intervenirii prescripției, însă totodată instanța a dispus obligarea sa la plata unei sume de peste jumătate de milion de lei.

Contactați pentru un punct de vedere, Dragoș Ioniță și Primăria Sulina nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.