Structura schelei pe care lucrau a cedat brusc, provocând căderea celor doi muncitori. Salvatorii au intervenit prompt, ambele victime fiind preluate în stare critică și transportate de urgență la spital, relatează publicația italiană Corriere della Sera.

Din fericire, viața lor nu este în pericol, însă rămân sub observație medicală, relatează și publicația italiană Nova.News. La locul accidentului au intervenit agenți ai comisariatului Monteverde, Poliția Locală, pompierii și inspectorii de muncă ai ASL.

Schela a fost sigilată, iar ancheta pentru a stabili cauzele prăbușirii este în desfășurare. Inspectorii de muncă verifică dacă au fost respectate normele de siguranță pe șantier, iar colegii muncitorilor și martorii au fost deja audiați.

În Austria, muncitori români care nu purtau hamuri de siguranță au căzut de la 8 metri înălțime când montau un panou fotovoltaic.

