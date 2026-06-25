Creștere eșalonată a vârstei de pensionare

De la 1 iulie 2026, femeile care doresc să se pensioneze pentru limită de vârstă o vor putea face la vârsta standard de 62 de ani și 7 luni.

Această ajustare reprezintă un nou pas dintr-un calendar riguros. Noua lege a pensiilor a unificat regulile pe termen lung, stabilind o țintă uniformă: vârsta standard de 65 de ani pentru ambele sexe.

Totuși, pentru a nu crea șocuri pe piața muncii sau în bugetul de asigurări sociale, tranziția este una eșalonată.

Calendarul creșterii vârstei de pensionare până în 2035

Procesul de aliniere se va întinde pe următorii ani, ritmul de creștere urmând a fi de aproximativ 2 luni pe an, până în 2035.

Perioada de aplicare Vârsta standard pentru femei Ritmul de creștere anual Ținta finală (Anul 2035) Iulie 2026 62 de ani și 7 luni Aproximativ 2 luni / an — Tranziție (2027 – 2034) Creștere progresivă Corelată cu graficul de eșalonare — Anul 2035 65 de ani Egalizare completă cu bărbații 65 de ani (Femei & Bărbați)

În prezent, sistemul public din România numără aproximativ 4,6 milioane de pensionari, segmentul feminin fiind majoritar în această statistică, motiv pentru care impactul noilor modificări este resimțit la scară largă.

Cum funcționează pensia anticipată

O altă modificare esențială adusă de noua legislație este legată de pensionarea anticipată. Aceasta Pensionarea anticipată cu penalizare a fost eliminată.

În acest moment, singura modalitate legală de a te pensiona anticipat (fără nicio penalizare la cuantumul pensiei) presupune îndeplinirea simultană a două condiții extrem de clare:

Împlinirea vârstei minime de 60 de ani.

Realizarea unui stagiu complet de cotizare de minimum 40 de ani de muncă.