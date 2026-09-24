Cât de periculoase sunt instrumentele de manichiură folosite de mai multe persoane?

Ei bine, folosirea instrumentelor de manichiură și pedichiură de mai multe persoane poate fi destul de riscantă: forfecuțele, cleștii și pilele de unghii care nu sunt dezinfectate corespunzător pot transmite infecții fungice și bacteriene de la o persoană la alta. Onicomicoza, cea mai frecventă infecție a unghiilor, afectează între 2% și 9% din populația globală, iar unele studii clinice arată procente chiar mai mari. Unul dintre factorii de risc documentați este transmiterea prin instrumentele contaminate. Academia Americană de Dermatologie ne atrage atenția că persoanele sănătoase își asumă un risc suplimentar de infecție în saloane atunci când instrumentele de manichiură și pedichiură nu sunt sterilizate corect între clienți.

De ce riscul crește cu instrumente de manichiură și pedichiură împărtite?

Orice tăietură mică din jurul unghiei, care, de cele mai multe ori, nici nu este vizibilă cu ochiul liber, poate deveni o portiță de intrare pentru bacterii sau fungi. Problema nu se limitează doar la saloanele neserioase: orice instrument folosit de mai multe persoane, inclusiv în familie, poate transfera agenți patogeni dacă nu este dezinfectat corect după fiecare utilizare. Alcoolul sanitar aplicat doar pe suprafață nu ajunge întotdeauna în zonele de articulație ale unei forfecuțe, iar o pilă abrazivă poate reține particule de piele sau unghie, greu de eliminat complet.

Cât de mult ajută un set personal de instrumente de manichiură-pedichiură?

Aceasta este cea mai simplă măsură de prevenție pe care o poți lua. Un set de manichiură folosit exclusiv de o singură persoană elimină practic riscul de transmitere între utilizatori, la fel cum nimeni nu împrumută o periuță de dinți. Totuși, mai este un aspect esențial: calitatea instrumentului contează: un oțel inoxidabil de slabă calitate se corodează, dezvoltă microfisuri la marginea de tăiere și, paradoxal, devine un rezervor mai bun pentru bacterii.

Cum îmi aleg instrumentele? Ce contează la alegerea ustensilelor de manichiură-pedichiură?

Patru lucruri fac diferența între un instrument bun și unul care se strică sau devine un risc de igienă. Primul e tipul de oțel: un oțel inoxidabil chirurgical, cu duritate mare, rezistă la coroziune și nu-și pierde ascuțimea după câteva utilizări, spre deosebire de oțelurile ieftine, care ruginesc și dezvoltă microfisuri exact în zona muchiei de tăiere. Al doilea e precizia muchiilor: o forfecuță unghii bine aliniată taie dintr-o singură mișcare, fără să zdrobească sau să lase margini zimțate care predispun la unghii încarnate. Al treilea e ergonomia: o forfecuță cuticule profesională are nevoie de o articulație fină și de un vârf îngust, pentru control exact în zone mici, sensibile. Al patrulea e ușurința dezinfectării: o pilă unghii din oțel inoxidabil se curăță complet cu alcool sanitar, în timp ce una din carton abraziv reține particule de piele sau unghie în structura materialului, indiferent cât de des o cureți.

Tradiția germană din Solingen - oraș cu o istorie de secole în fabricarea instrumentelor din oțel de precizie - răspunde exact la aceste patru criterii, motiv pentru care rămâne un reper de calitate în domeniu. Eticheta "Made in Solingen" este protejată prin lege și poate fi folosită doar de producătorii care respectă standarde stricte de materiale și proces de fabricație. Brandul Erbe Solingen, înființat în 1930, produce de aproape un secol instrumente de îngrijire personală: o forfecuță de unghii cu muchii ușor curbate pentru o tăietură precisă, o forfecuță cuticule profesională gândită pentru control fin în jurul unghiei, o pilă unghii din oțel inoxidabil cu granulație fină de safir - mult mai durabilă și mai ușor de dezinfectat decât pilele abrazive obișnuite - și un etui din piele, conceput să protejeze instrumentele de praf și de alte obiecte din geantă sau baie între utilizări.

Foto: trusa manichiura pedichiura solingen

Cum să previi infecțiile? 3 pași simpli:

Folosește-ți propriile instrumente, nu le împrumuta și nu le lăsa la îndemâna tuturor din casă. Dezinfectează-le cu alcool sanitar după fiecare utilizare, nu doar când "arată curat". Păstrează-le într-o cutiuță dedicată sau, cel mai bine, într-un etui special, separate de restul obiectelor din trusa de machiaj sau din sertar.

O trusă de manichiură și pedichiură precum cele de la Erbe Solingen se aliniază perfect acestui tipar: instrumente durabile, ușor de întreținut, cu un loc special de depozitare care îți simplifică rutina zilnică.

Întrebări frecvente

Se pot transmite infecții printr-o forfecuță unghii?

Da, este posibil. Fungii și bacteriile pot supraviețui pe instrumentele care nu au fost dezinfectate și se pot transmite prin contact direct cu pielea sau unghia, mai ales dacă există microtăieturi.

Cât de des trebuie dezinfectată o pilă unghii?

Ideal ar fi să o dezinfectezi după fiecare utilizare, folosind alcool sanitar. Pilele din oțel inoxidabil se dezinfectează mai eficient decât cele din carton abraziv, care pot reține particule în structura lor.

Merită investiția într-un set personal de manichiură de calitate superioară?

Absolut, mai ales dacă îl folosești frecvent. Un oțel de calitate scade riscul de coroziune și microfisuri la muchia de tăiere, ambele fiind asociate cu un risc mai mare de contaminare.

Sunt instrumentele "Made in Solingen" diferite de restul?