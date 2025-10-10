Radiografia convențională, inventată la finalul secolului XIX, a reprezentat un pas uriaș pentru medicină. Cu timpul însă, s-a ridicat întrebarea firească: ce efecte are expunerea repetată la radiații asupra organismului?

Răspunsul vine din evoluția tehnologiei. În prezent, aparatele moderne de radiografie și tomografie computerizată (CT) folosesc protocoale de doză redusă, filtre avansate și chiar algoritmi de inteligență artificială pentru a reconstrui imagini detaliate la o doză minimă de radiație.

„Siguranța pacientului este astăzi prioritatea principală în imagistica medicală. Tehnologiile moderne și protocoalele de radioprotecție permit ajustarea dozelor la nivelul minim necesar pentru un diagnostic corect, ceea ce face ca investigațiile radiologice să fie mult mai sigure decât în trecut”, explică dr. dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală în cadrul M Hospital.

Tehnologiile actuale permit captarea unor imagini de înaltă rezoluție cu doze chiar de 5–10 ori mai mici decât cele folosite în urmă cu câteva decenii. „Diferența este uriașă față de acum 20 de ani. Radiografiile actuale, realizate cu aparate digitale și calibrate corect, expun pacientul la o doză minimă, comparabilă uneori cu radiația naturală primită în câteva ore de zbor cu avionul”, explică dr. dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală în cadrul M Hospital.

De ce sunt necesare radiografiile

Radiografiile și investigațiile imagistice nu se fac preventiv, ci doar atunci când există o indicație medicală clară. Ele ajută la depistarea fracturilor, la evaluarea afecțiunilor pulmonare, dentare, digestive sau musculoscheletale și sunt parte din standardul de diagnostic în aproape toate specialitățile medicale. Potrivit datelor Comisiei Europene și ale European Society of Radiology, în Uniunea Europeană se efectuează anual peste 500 milioane de proceduri imagistice cu raze X, ceea ce ilustrează amploarea rapidă și importanța acestor investigații, dar și necesitatea ca ele să fie realizate cu aparatură modernă și doze optimizate.

Mituri și realități despre radiografii

Un mit des întâlnit este că „orice radiografie afectează grav sănătatea”. În realitate, o radiografie dentară, de exemplu, implică o doză de radiație mai mică decât expunerea naturală la radiații pe care o primim într-o zi obișnuită din mediul înconjurător.

„Radiografiile realizate cu tehnologie modernă, în doze controlate și cu justificare medicală, nu reprezintă un pericol. Din contră, informațiile obținute pot salva vieți prin diagnosticarea timpurie a unor afecțiuni grave”, explică dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală, M Hospital.

De la primele radiografii făcute în copilărie până la tehnologiile de ultimă generație de astăzi, drumul parcurs de medicina imagistică a fost unul al siguranței și inovației. Radiografiile și CT-urile moderne, utilizate cu discernământ și respectând protocoalele, sunt instrumente indispensabile, care permit diagnosticarea rapidă și precisă, fără riscuri majore pentru pacienți.

Sursa foto mhospital.ro

