Radiografia convențională, inventată la finalul secolului XIX, a reprezentat un pas uriaș pentru medicină. Cu timpul însă, s-a ridicat întrebarea firească: ce efecte are expunerea repetată la radiații asupra organismului?

Răspunsul vine din evoluția tehnologiei. În prezent, aparatele moderne de radiografie și tomografie computerizată (CT) folosesc protocoale de doză redusă, filtre avansate și chiar algoritmi de inteligență artificială pentru a reconstrui imagini detaliate la o doză minimă de radiație. 

Siguranța pacientului este astăzi prioritatea principală în imagistica medicală. Tehnologiile moderne și protocoalele de radioprotecție permit ajustarea dozelor la nivelul minim necesar pentru un diagnostic corect, ceea ce face ca investigațiile radiologice să fie mult mai sigure decât în trecut”, explică dr. dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală în cadrul M Hospital.

Tehnologiile actuale permit captarea unor imagini de înaltă rezoluție cu doze chiar de 5–10 ori mai mici decât cele folosite în urmă cu câteva decenii. „Diferența este uriașă față de acum 20 de ani. Radiografiile actuale, realizate cu aparate digitale și calibrate corect, expun pacientul la o doză minimă, comparabilă uneori cu radiația naturală primită în câteva ore de zbor cu avionul”, explică dr. dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală în cadrul M Hospital.

Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”
Recomandări
Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

De ce sunt necesare radiografiile

Radiografiile și investigațiile imagistice nu se fac preventiv, ci doar atunci când există o indicație medicală clară. Ele ajută la depistarea fracturilor, la evaluarea afecțiunilor pulmonare, dentare, digestive sau musculoscheletale și sunt parte din standardul de diagnostic în aproape toate specialitățile medicale. Potrivit datelor Comisiei Europene și ale European Society of Radiology, în Uniunea Europeană se efectuează anual peste 500 milioane de proceduri imagistice cu raze X, ceea ce ilustrează amploarea rapidă și importanța acestor investigații, dar și necesitatea ca ele să fie realizate cu aparatură modernă și doze optimizate.

Mituri și realități despre radiografii

Un mit des întâlnit este că „orice radiografie afectează grav sănătatea”. În realitate, o radiografie dentară, de exemplu, implică o doză de radiație mai mică decât expunerea naturală la radiații pe care o primim într-o zi obișnuită din mediul înconjurător.

Radiografiile realizate cu tehnologie modernă, în doze controlate și cu justificare medicală, nu reprezintă un pericol. Din contră, informațiile obținute pot salva vieți prin diagnosticarea timpurie a unor afecțiuni grave”, explică dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală, M Hospital. 

De la primele radiografii făcute în copilărie până la tehnologiile de ultimă generație de astăzi, drumul parcurs de medicina imagistică a fost unul al siguranței și inovației. Radiografiile și CT-urile moderne, utilizate cu discernământ și respectând protocoalele, sunt instrumente indispensabile, care permit diagnosticarea rapidă și precisă, fără riscuri majore pentru pacienți.

Sursa foto mhospital.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, nu a mai fost în centrul atenției și nu s-au mai știut detalii despre ea. Imaginile apărute au stârnit un val de reacții. Cum arată
Viva.ro
Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, nu a mai fost în centrul atenției și nu s-au mai știut detalii despre ea. Imaginile apărute au stârnit un val de reacții. Cum arată
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

5 știri by Libertatea - Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro
Știri România 14:06
5 știri by Libertatea – Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro
Hidroelectrica anunță cu cât se scumpesc facturile la energie electrică ale românilor, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful
Știri România 13:17
Hidroelectrica anunță cu cât se scumpesc facturile la energie electrică ale românilor, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful
Parteneri
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Adevarul.ro
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Tensiuni între Smiley și Tudor Chirilă la „Vocea României”. Theo Rose a izbucnit în lacrimi
Stiri Mondene 14:00
Tensiuni între Smiley și Tudor Chirilă la „Vocea României”. Theo Rose a izbucnit în lacrimi
Ce au pățit Monica Tatoiu și prietenii ei în Portugalia: „Poliția este aglomerată”. Întâmplare neplăcută în Lisabona
Stiri Mondene 13:45
Ce au pățit Monica Tatoiu și prietenii ei în Portugalia: „Poliția este aglomerată”. Întâmplare neplăcută în Lisabona
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
ObservatorNews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Mediafax.ro
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural
KanalD.ro
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural

Politic

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă titular următorii 10 ani”
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă titular următorii 10 ani”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită