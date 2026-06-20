Mesajul transmis de Ilie Bolojan

„Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar care va avea loc mâine la București. Candidez cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”, alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate în politică.

PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor. Alături de colegii din Biroul Național, ne asumăm responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul și de a oferi o direcție clară pentru viitor”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.

De asemenea, Ilie Bolojan a mai transmis că obiectivul este un PNL unit, respectat, care să fie capabil să răspundă la provocările din această perioadă.

„Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic și respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ține de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor.

Echipa alături de care îmi asum acest proiect este formată din: Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu, Secretar General: Robert Sighiartău, vicepreședinți: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga”, a scris Bolojan.

Amintim că Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL, înaintea Congresului, pentru a-l susține pe Ilie Bolojan.

PNL a adoptat un proiect de modificare radicală a Statutului partidului

Consiliul Național pentru Statut și Regulamente (CNSR) al Partidului Național Liberal a adoptat, în ședința din 18 iunie 2026, un proiect de modificare și completare a Statutului PNL.

Documentul oficial, obținut pe surse de Libertatea, prevede restructurarea completă a organismelor de conducere de la nivel național, principala modificare fiind abrogarea integrală a articolelor care reglementau funcționarea și componența Biroului Executiv (BEx). Toate atribuțiile administrative, politice și organizatorice ale fostului BEx sunt preluate direct de către Biroul Permanent Național (BPN).

Membrii PNL au votat convocarea unui Congres Extraordinar pentru duminică, 21 iunie

Consiliul Național al Partidului Național Liberal s-a întrunit în ședință pentru a vota formal organizarea unui Congres Extraordinar, programat să aibă loc duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo. La eveniment sunt așteptați să participe 2.500 de delegați din întreaga țară.

Decizia de convocare a forului suprem de conducere vine în urma unui blocaj intern generat de refuzul lui Adrian Veștea de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat, contrar solicitărilor venite din partea conducerii executive.

În cadrul ședinței Consiliului Național, desfășurată în sistem online, liderii liberali au aprobat ordinea de zi și normele de reprezentare pentru filialele teritoriale.



