„Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu!”, a transmis acesta într-un videoclip publicat de Poliția Română.

Acesta a intrat în „jocul” infractorului, astfel că a accesat pagina Poliției Române, unde escrocul l-a îndemnat să noteze numărul de telefon sau numele, prenumele.

„Așa lucrează, sună sute de oameni, se dau drept polițiști sau bancheri și mizează pe frică și grabă. «Datele dumneavoastră au fost compromise, mutați banii într-un cont sigur, aveți un credit pe numele dumneavoastră»”, a avertizat Bogdan Ghebaur.

În final, comisarul șef a transmis că aceștia vor fi căutați și vor fi prinși.

Amintim faptul că în aprilie, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a făcut un anunț cu privire la tentativele de fraudă care implică apeluri false, în numele Poliţiei şi Băncii Naţionale a României.

„Un nou tip de fraudă a fost raportat în luna aprilie 2025, implicând apeluri telefonice care pretind a fi din partea Poliţiei Române şi a Băncii Naţionale a României (BNR). Infractorii folosesc metode sofisticate pentru a manipula victimele şi a obţine date bancare confidenţiale”, a transmis DNSC.