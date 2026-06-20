Singură și neajutorată

O femeie de origine română, sosită pe un aeroport din Marea Britanie, s-a trezit singură și neajutorată, după ce soțul ei, cel care trebuia să o preia, nu a mai apărut la terminal, relatează Jurnal de emigrant.

Situația femeii era una critică: nu avea bani, nu cunoștea deloc limba engleză și nu avea nicio soluție de adăpost sau transport într-o țară străină. Speriată și confuză, românca a rămas ore în șir blocată pe un scaun din incinta aeroportului, așteptând un ajutor care părea să nu mai vină.

Mobilizare pe rețelele de socializare

Salvarea a venit în momentul în care a fost observată de o altă româncă. Povestea și imaginea femeii neajutorate au fost distribuite rapid pe grupurile de Facebook ale comunităților de români din Marea Britanie. Reacția diasporei a fost imediată și de o amploare impresionantă.

Zeci de români stabiliți în Regatul Unit s-au mobilizat în doar câteva ore pentru a-i oferi sprijin direct. Unii dintre românii care locuiau în apropiere s-au oferit să ajungă la aeroport, alții să traducă sau să îi cumpere bilet de avion pentru întoarcerea în România.

O lecție de unitate în diaspora

Femeia a fost preluată de la aeroport de reprezentantul firmei International Funerals LTD și transportată la adresa pe care o avea. Pentru că zona nu părea una sigură, femeia a fost cazată la un hotel din apropiere, iar soțul său ar fi promis că o va lua în ziua următoare. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar femeia a ales, în cele din urmă, să se întoarcă în România, deoarece și-a așteptat soțul în zadar. Acesta nu a dorit să o ajute sub nicio formă.

Membrii comunității au pus la punct detaliile necesare pentru ca ea să fie urcată într-un avion spre România, unde este așteptată de familie.

„Nu ești singură. Suntem aici”

Mobilizarea exemplară a comunității de români din Regatul Unit nu a fost doar o acțiune spontană de ajutorare, ci și un manifest de solidaritate umană în fața unei situații de abandon crunt.

Adriana Mureșan, fondatoarea grupului și a asociației RoOmenia – Voluntari în Europa, a descris intervenția rapidă a conaționalilor drept o dovadă incontestabilă că femeia nu a fost lăsată singură într-unul dintre cele mai vulnerabile momente din viața ei. „Nu ești singură. Suntem aici,” a transmis Adriana Mureșan.

Acest caz readuce în prim-plan importanța rețelelor de sprijin din străinătate, care funcționează adesea ca veritabile plase de siguranță pentru cetățenii vulnerabili. Datorită spiritului civic și generozității celor din jur, românca a fost scoasă din starea de pericol și se află acum în afara oricărui risc, urmând să revină în țară.

Autoritățile și asociațiile de sprijin recomandă tuturor celor care călătoresc peste hotare să aibă întotdeauna notate numerele de urgență ale consulatelor României și să dețină o sumă minimă de urgență sau un mijloc de comunicare activ pentru a evita astfel de situații dramatice.