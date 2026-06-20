„Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi. Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa. Este inadmisibil… să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști”, a acuzat Veștea.

Veștea acuză că PNL „va deveni brelocul USR”

Liderul liberal s-a plâns și de intrarea în PNL a lui Dragoș Pâslaru și Oana Gheorghiu acuzând că se pregătește infiltrarea partidului de către USR:

„La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR”.

Veștea se chinuie să-i convingă pe liberali să-i voteze cabinetul

Veștea a mai încercat o dată să-și convingă colegii liberali să-i voteze guvernul, menţionând că va avea mai mulți miniștri liberali în noul cabinet.

„Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulţi liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Naţional Liberal. Sunt optimist că, odată cu instalarea noului Guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi înlăturate şi îndreptate. Aşa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României şi, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete şi despre ce se întâmplă în PNL”, a susţinut el.

Nicușor Dan nu mai are multă răbdare cu Adrian Veștea

Președintele a fost întrebat din nou sâmbătă, în Turcia, dacă premierul desemnat Adrian Veștea are voturile necesare pentru a merge la vot în Parlament sau își va depune și el mandatul ca Eugen Tomac și a evitat din nou un răspuns direct.

Nicușor Dan a aruncat toată răspunderea pe Adrian Veștea spunând că este responsabilitatea premierului desemnat să obțină sprijin politic și să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista de miniștri. „Adrian Veștea are 10 zile ca să facă lista cabinetului și să vină la vot în Parlament. Deocamdată au trecut doar 6 zile, deci mai are puțin timp”, a răspuns șefului statului expediind discuția.

Echipa de conducere cu care Ilie Bolojan vine la Congres

Ilie Bolojan a transmis faptul că și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București. Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”, prezentând și echipa de conducere propusă.

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