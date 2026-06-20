Înainte de premiera sezonului 3, Libertatea a stat de vorbă cu Matt Smith și Emma D’Arcy, actorii care îi interpretează în „House of the Dragon” pe Daemon Targaryen și Rhaenyra Targaryen, pionii principali ai Team Black, una dintre cele două tabere care se luptă să cucerească tronul. Am vorbit cu ei despre ce e nou la personajele lor în sezonul 3, ce s-a schimbat și cât de mult au crescut mizele până în punctul bătăliei navale pe care o așteaptă toți fanii în episodul de duminică noapte.

Rhaenyra simte, în sfârșit, că își poate controla soarta

Libertatea: Cum puteți descrie călătoria personajului vostru în sezonul 3 din „House of the Dragon”?

Emma DArcy: Pe Rhaenyra o găsim plină de încredere, a încheiat sezonul 2 cu o prezență navală semnificativă și o armată terestră puternică, stăpânește mai mulți dragoni și asta se întâmplă pentru prima dată, realmente. Ne reîntâlnim cu ea în dimineața de după ce Alicent a făcut această ofertă incredibilă, de a face succesiunea mai ușoară, de a lua tronul fără vărsare de sânge și cred că are, pentru prima dată, un avânt puternic în campania ei și o convingere în creștere că acest viitor al ei, această moștenire la care a visat atât de mult se află, într-un final, la îndemâna ei.

Libertatea: Serialul acesta a început oarecum ca o dramă de familie cu dragoni, iar acum am ajuns în punctul în care avem un război în toată regula. Mai este loc de orice fel de reconciliere între personaje?

Matt Smith: Reconciliere? Oh, Doamne, cred că depinde de personaje… nu știu, cred că din perspectiva lui Daemon e un lucru foarte, foarte dificil de luat în considerare. Adică, i-a luat foarte mult să reconcilieze relația cu fratele său, deci pentru Daemon chiar nu știu, dar poate Alicent și cu tine…

Emma DArcy: Ei bine, e greu… să o folosesc pe Alicent ca exemplu, cred că relația dintre ea și Rhaenyra este în continuare foarte obraznică. Cred că Rhaenyra o vede pe Alicent în continuare ca pe un judecător și juriu, indiferent cât de polarizată poate ajunge relația lor. În ceea ce privește restul familiei, pe măsură ce devine din ce în ce mai violent conflictul, devine din ce în ce mai greu să revină la diplomație, așa cum se întâmplă și în lumea reală, din nefericire. Așa că aș spune că reconcilierea arată… improbabilă.

„Dorința de a domina a lui Daemon este aceeași”

Libertatea: Cum te asiguri că nu pierzi din vedere drama personală atunci când amploarea serialului și a evenimentelor ajunge să fie atât de mare?

Emma DArcy: Cred că asta e o muncă pe care o împărțim cu Ryan (Condal), Sara (Hess) și echipa de scenariști. Cred că treaba noastră este să ne asigurăm că drama și detaliile și povestea condusă de personaje trăiește și se simte onestă și integră. E treaba noastră și ca, atunci când ceva de pe pagină nu pare că se potrivește, să luptăm pentru ca acel lucru să ajungă să se simtă real. Altfel, tot acest spectacol vizual impresionant nu are nicio ancoră, dacă partea dramatică nu are o bază.

Matt Smith în rolul lui Daemon Targaryen în House of the Dragon Sezonul 3.
Daemon Targaryen conduce o armată în sezonul 3 din House of the Dragon. Foto: HBO / Profimedia Images.

Libertatea: Vedem un Daemon foarte diferit la sfârșitul sezonului 2, atunci când se întoarce la Rhaenyra. Cum schimbă asta relația dintre ei?

Matt Smith: Cred că Daemon, într-o oarecare măsură, s-a întors cu credința că a atins divinitatea. A avut un fel de experiență extracorporală universală unde a atins zeul dragon în care crede, oricare ar fi acela, și l-a văzut și a văzut lumina. Cred că e o schimbare acolo în ceea ce privește mentalitatea, dar cred că esența și dorința lui de a domina e aceeași, poate doar a fost reaprinsă și trezită, ca o bestie adormită.

Libertatea: Citiți vreo carte din genul high-fantasy și dacă da, care este seria sau cartea voastră favorită din acest gen (pe lângă „A Song of Ice and Fire”)?

Matt Smith: Nu pot să spun că am citit prea mult din acest gen.

Emma DArcy: Ador „Station Eleven”, care a fost transformat și într-un serial fantastic, dar îmi place foarte mult și cartea. Îmi place și science-fiction-ul, dar a trecut ceva timp. Când eram mică, citeam foarte mult Asimov (n.r.: „părintele” genului SF, autor al seriei „Fundația”), tatăl meu era un mare fan și am moștenit colecția lui.

Ce oferă primele două episoade din sezonul 3 din „House of the Dragon”

Înainte de interviu, am avut ocazia să văd și primele două episoade din sezonul 3 al „House of the Dragon”. Premiera, unde avem parte de așa-numita „Battle of the Gullet”, bătălia navală mult așteptată și îndelung anunțată ca fiind un moment cu totul special și poate cel mai important din serial, este fabuloasă. Din cele 72 de minute, în jur de 45-50 se concentrează pe ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă, fie în aer, unde dragonii duc propria lor bătălie, fie pe apă, unde navele și comandanții celor două armate ajung în sfârșit să se înfrunte.

Este o premieră plină de spectacol, cu efecte vizuale impresionante pentru micul ecran, în care se vede fiecare dolar investit. La asta se adaugă și interpretările foarte bune ale actorilor, care fac cinste întregii scene și conferă bătăliei importanța pe care ar trebui să o aibă. Pe alocuri, ai impresia că ai parte de un final de sezon, nu de un început, iar episodul 2 vine ca un soi de epilog al bătăliei, un moment în care cele două tabere își plâng morții, încearcă să se adune și realizează că războiul complet nu mai poate fi evitat în niciun fel.

Unul din dragonii din sezonul 3 al House of the Dragon
Foto: HBO / Profimedia Images.

Sezonul al doilea a lăsat loc unor nemulțumiri mari din partea privitorilor, dar a avut parte și de o producție dificilă, fiind realizat în mijlocul grevei SAG-AFTRA de la Hollywood, din 2023. Bugetul mai mic, un număr de episoade redus, alegerile de a „pune deoparte” anumite personaje… toate acestea s-au rezolvat în sezonul 3. HBO pare să știe ce trebuie să ofere ca să-i câștige înapoi pe fanii „House of the Dragon”, iar premiera va fi cea mai bună dovadă a acestui lucru.

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