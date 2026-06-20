Un buget ridicol de mic

În cadrul unui proiect școlar de liceu, eleva a reușit să construiască o turbină marină funcțională cu un buget ridicol de mic: doar 10 euro, relatează Motorpasion.

Materialele folosite par desprinse mai degrabă dintr-un magazin de bricolaj de cartier decât dintr-un laborator de inginerie hidraulică.

Componenta principală a structurii a fost un simplu tub de PVC, iar elicea responsabilă de captarea mișcării apei a fost proiectată de ea și realizată cu ajutorul unei imprimante 3D.

Numele tinerei este Hannah Herbst, iar invenția sa a fost botezată „BEACON” (Bringing Electricity Access to Countries through Ocean Energy – Furnizarea de energie electrică în diverse țări prin intermediul energiei oceanice).

Un generator, o elice și câteva componente electronice

Dispozitivul este, în esență, un mic generator hidrokinetic construit dintr-un simplu tub de PVC, o elice realizată la o imprimantă 3D și o serie de componente electronice care au costat în total doar 12 dolari (aproximativ 10 euro).

Deși prototipul său nu avea capacitatea de a alimenta un oraș întreg, acesta s-a dovedit complet funcțional, fiind capabil să aprindă lumini de tip LED sau să furnizeze energia necesară pentru funcționarea unor mici sisteme de desalinizare a apei.

Odată cu trecerea anilor, ceea ce a început ca un simplu proiect de liceu capătă din ce în ce mai mult sens în lumea modernă.

Cursa globală pentru captarea și exploatarea energiei maritime se îndreaptă astăzi exact în aceeași direcție anticipată de tânără: dezvoltarea de dispozitive de mici dimensiuni, complet autonome și capabile să furnizeze energie electrică în regiuni izolate, unde extinderea sau racordarea la o rețea electrică convențională este imposibilă din punct de vedere tehnic sau financiar.

O soluție simplă pentru o problemă globală complexă

Energia valurilor și a curenților oceanici (energia mareomotrică și valmotiu) este considerată una dintre cele mai mari resurse neexploatate ale planetei, însă dezvoltarea ei la scară largă a fost mereu frânată de costurile astronomice de producție și de coroziunea provocată de mediul salin.

Proiectul acestei adolescente nu își propune să alimenteze un oraș întreg, însă modelul său conceptual a atras atenția specialiștilor. Dispozitivul funcționează pe un principiu simplu: fluxul și refluxul sau curenții marini trec prin tubul de PVC, punând în mișcare elicea optimizată prin printare 3D, care la rândul ei acționează un mic generator capabil să producă electricitate.

Cum funcționează

Principiul de funcționare al dispozitivului BEACON se bazează pe o idee relativ simplă, dar extrem de eficientă: captarea și exploatarea energiei cinetice a apei aflate în mișcare, fără a fi nevoie de construirea unor baraje masive sau de modificarea cursului natural al mediului înconjurător.

Secretul eficienței sale stă ascuns chiar în natura fizică a oceanului: apa sărată este de aproximativ 800 de ori mai densă decât aerul. Din acest motiv, chiar și curenții marini care par blânzi sau lenți la suprafață ascund în profunzime o cantitate uriașă de energie cinetică, gata să fie transformată în electricitate prin intermediul acestor micro-generatoare inovatoare.

În prototipul Hannei Herbst, așa cum a explicat ea în prezentarea sa, o mică elice imprimată 3D se rotește odată cu fluxul de apă și transmite această mișcare către un generator capabil să producă electricitate.

Este același principiu utilizat în turbinele marine mari de astăzi, deși redus la o dimensiune minusculă și conceput pentru a oferi o soluție accesibilă în locurile în care o infrastructură energetică de mari dimensiuni nu este fezabilă.

Totuși, cel mai dificil lucru în ceea ce privește extinderea unui astfel de dispozitiv ar fi încercarea de a menține acest tip de dispozitiv în funcțiune timp de luni sau ani pe mare, deoarece apa sărată accelerează coroziunea componentelor metalice, iar biocolmatarea marină face ca algele, scoicile și alte organisme să se lipească de suprafețe până când blochează elicele și le reduc performanța.

Invenția, premiată la Târgul de Științe de la Casa Albă, în 2015

Pe lângă generarea de electricitate, aceste sisteme mici pot alimenta și instalații de desalinizare cu osmoză inversă și pot furniza apă potabilă în zonele de coastă, departe de infrastructurile mari, tocmai unul dintre obiectivele pe care Hannah Herbst le-a avut în minte când a proiectat „BEACON”.

Acel mic generator, construit dintr-o țeavă din PVC și o elice imprimată 3D, i-a adus premiul

Discovery Education 3M Young Scientist Challenge din 2015 și a determinat-o să-și prezinte munca un an mai târziu la Târgul de Științe de la Casa Albă, organizat de administrația Barack Obama.

Astăzi, cariera ei rămâne legată de inovație și tehnologie și este inclusă pe lista Forbes 30 Under 30. De asemenea, este antreprenor în domeniul tehnologiei medicale.

Invenția adolescentei demonstrează că soluțiile pentru tranziția către o energie curată nu trebuie să fie întotdeauna extrem de scumpe sau inaccesibile, deschizând calea pentru micro-generatoare comunitare care ar putea asigura independența energetică a unor mici așezări izolate de pe coastele maritime.