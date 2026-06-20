Președintele a fost întrebat din nou dacă premierul desemnat Adrian Veștea are voturile necesare pentru a merge la vot în Parlament sau își va depune și el mandatul ca Eugen Tomac și a evitat din nou un răspuns direct.

Nicușor Dan a aruncat toată răspunderea pe Adrian Veștea spunând că este responsabilitatea premierului desemnat să obțină sprijin politic și să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista de miniștri.

„Adrian Veștea are 10 zile ca să facă lista cabinetului și să vină la vot în Parlament. Deocamdată au trecut doar 6 zile, deci mai are puțin timp”, a răspuns șefului statului expediind discuția.

Nicușor Dan s-a bâbâit secunde bune explicând de ce nu a consultat PNL

Aflat vineri la Bruxelles pentru Consiliul European, președintele Nicușor Dan s-a bâlbâit secunde bune și a ocolit un răspuns clar atunci când a fost presat de jurnaliști să explice de ce l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără a consulta PNL. Vizibil încurcat în fața insistențelor presei, șeful statului a refuzat să ofere o explicație tranșantă pentru ignorarea conducerii liberale, mulțumindu-se să repete ezitant că a ales „varianta cea mai potrivită” pentru a evita prăbușirea Guvernului și că nu dorește să intre în „jocuri politice”.

„Veștea era varianta cea mai potrivită”, spune Nicușor Dan

Întrebat de ce l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea fără să se consulte cu PNL, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct spunând că nu intră în jocuri politice și că a desemnat premierul care avea șansele cele mai mari să facă majoritate. „Era cea mai potrivită variantă. Guvernul Bolojan nu trebuia să cadă”, a insistat președintele.

„Am avut o încercare cu domnul Tomac, pe care, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în urma dialogurilor cu partidele, mă bazam că va trece. Și atunci am ales variante pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament în condițiile în care niciunul din partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Guvernul nu trebuia să cadă, evident, nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat. Niciun partid nu a venit cu o majoritate, varianta Veștea este cea pe care am considerat-o potrivită pentru a ieși din criza asta și a stabili o majoritate.”, a declarat șeful statului.

Colaj foto cu Nicușor Dan, Adrian Veștea, Ilie Bolojan și Eugen Tomac, pe fundal albastru neutru, toți îmbrăcați în costume, cu cămăși și cravate
Colaj foto: Libertatea.

Jurnaliștii prezenți la declarații au insitat ca președintele să spună clar de ce nu a consultat PNL, moment în care șeful statului s-a bâlbâit secunde bune înainte de a ocoli din nou un răspun tranșant.

Președintele crede că Veștea are foarte multe calități

Nicușor Dan spune că Veștea are foarte multe calități, de la primărie până la minister și un politician care nu a provocat conflicte.

„Dl. Veștea are foarte multe calități care îl recomandă. Este cineva care a lucrat cu bugete, a lucrat cu fonduri europene, a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize și pentru un politician singura notă este evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Dl Veștea, în nenumărate rânduri de alegeri, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și oamenii apreciază ce a făcut”, și-a continuat elogiul președintele pentru premierul desemnat.

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