Cum a descoperit Diana dansul de performanță

O tânără română, campioană la dans în Belgia: „Ne antrenăm cel puțin 15 ore pe săptămână”
Diana Mandu. Foto: arhivă personală

Diana s-a mutat în toamna lui 2024 la Bruxelles alături de mama sa, Cornelia Mandu, care lucrează la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. Elevă la Școala Europeană din capitala Belgiei, Diana-Camelia Mandu a început să facă balet la vârsta de 3 ani, iar de la 9 ani face dans de societate. 

La câteva luni după ce a ajuns în Belgia, Diana a descoperit Spotlight Dance Bruxelles, o școală de dansuri cu performanțe la vârf și cu multiple titluri naționale europene și mondiale obținute de către elevii săi. Diana a început cursurile la Spotlight Dance Bruxelles în primăvara anului trecut, dansând solo timp de câteva luni. Din vara anului trecut dansează alături de Daniel Gugulan din Republica Moldova, stabilit de peste un deceniu la Bruxeles. Iar de atunci cei doi au reușit constant să ajungă în semifinale la mai multe competiții naționale și internaționale de dansuri de societate. 

„La Campionatul Belgiei am obținut marele titlu la categoria Under 21 Standard, precum și medalia de bronz la categoria Adult Open Standard. Aceste rezultate vin după ore întregi în sala de antrenamente, in Belgia și Italia. Concret, în medie, ne antrenăm cel puțin 15 ore pe săptămână, uneori chiar mai mult, inclusiv în weekend. Competiția la care ne referim acum a fost, de fapt, Campionatul belgian și a reunit sportivi foarte bine pregătiți, care au în palmares rezultate remarcabile, inclusiv la nivel internațional. Antrenorii, colegii mei suntem o adevărată echipă, iar atmosfera, dincolo de seriozitate și disciplină, este extrem de prietenoasă ”, a declarat Diana-Camelia Mandu pentru Libertatea.

De-a lungul timpului, încă de foarte mică, Diana a practicat diverse activități pe lângă balet și dans : canto, pian, pictură, șah, înot, patinaj artistic, limbi străine( engleză, franceză) și modeling. Însă spune că a fost fascinată de acest sport (n. red. – dansul de societate) pe care îl practică cu o imensă bucurie, chiar dacă presupune foarte multă muncă. „Adevărata evoluție s-a petrecut odată cu venirea în Belgia și descoperirea școlii Spotlight Dance Bruxelles,  unde am început acest parteneriat, trecând pentru prima dată,  de la solo la dansul în pereche, alături de partenerul meu de dans, Daniel Gugulan. Știu sigur că acolo unde este pasiune, eforturile, munca, anumite renunțări sunt motive de bucurie, nu inconveniente”, adaugă Diana.

Eforturi mari pentru a face performanță

Postura, grația, flexibilitatea și expresivitatea sunt doar câteva dintre abilitățile dezvoltate prin practicarea baletului timp de câțiva ani, abilități ce îi sunt acum extrem de utile Dianei la dans.

Având în vedere nivelul la care a ajuns, și durata antrenamentelor a crescut mult: „E o diferență foarte mare, trecând de la trei ore la minimum 15 ore pe săptămână.  Însă fără un asemenea efort, nu aș face performanță. Fără să subestimez oamenii cu care am început, Sonia Souto Prieto și Michaël Calloens, profesorii mei principali de la Spotlight Dance Bruxelles, sunt adevărate modele pentru mine. Ei mă inspiră în fiecare zi, iar susținerea lor ii face adevărați mentori. De asemenea, mă inspiră antrenorii mei din Italia cu care colaborăm, ei înșiși sportivi cu rezultate remarcabile în acest sport”.

O tânără română, campioană la dans în Belgia: „Ne antrenăm cel puțin 15 ore pe săptămână”
Diana Mandu și Daniel Gugulan au câștigat trei medalii de aur la competiția de dans din Belgia

În ianuarie 2026, la prima lor competiție din Belgia, Diana și Daniel au câștigat trei medalii de aur la cele trei categorii diferite la care au concurat. „În sportul nostru sunt zece dansuri, cinci pentru Standard (Vals lent, Tango, Vals vienez, Slow Foxtrot, Quickstep) si Latino (Samba, Cha-Cha, Rumba, Passo Doble, Jive). Fiecare presupune expresivitate diferită și emoții diverse, motiv pentru care îmi e greu să spun că unul îmi place mai mult decât celălalt.  Fiecare moment e unic și special”, precizează Diana-Camelia Mandu.

„Trecerea de la ciclul gimnazial la liceu se face natural, fără a susține un examen”

Tânăra performeră a povestit pentru Libertatea și cum a fost pentru ea adaptarea la Bruxelles, oraș în care locuiește din septembrie 2024.

„M-am adaptat rapid la o țară total nouă pentru mine, inclusiv în ceea ce privește sistemul școlar.  Studiez la Școala europeană, iar  diferențele de sistemul educațional românesc sunt mari, însă trecerea a fost ușoară și datorită celor apropiați mie. De asemenea, atmosfera caldă, încurajarea și aprecierea constantă au fost factori esențiali pentru adaptare. Pe lângă faptul că trecerea de la ciclul gimnazial la liceu se face natural, fără a susține un examen propriu-zis, una dintre diferențe dintre cele două sisteme de învățământ derivă din modul în care elevii sunt încurajați permanent și modul în care sunt evidențiate aptitudinile personale. De exemplu, la fiecare sfârșit de ciclu semestrial primim un raport în care fiecare profesor menționează modul în care elevul a evoluat. Iar tonul cald și încurajator face diferența.  

O tânără română, campioană la dans în Belgia: „Ne antrenăm cel puțin 15 ore pe săptămână”
Diana Mandu și Daniel Gugulan

De asemenea, desfășurarea orelor este diferită, în sensul că nu se bazează exclusiv pe predare, ci pe dialog activ. Iar temele sunt o provocare… frumoasă.  Tocmai termin primul an de liceu și pot spune că viața la liceu este diferită, deoarece nu avem profiluri distincte, uman și real, ci ne creăm, pe baza unor opțiuni dintr-o listă de materii propuse, propriul nostru «profil», pe baza aptitudinilor noastre și intereselor noastre pentru viitor. Avem deseori și niște îndrumări pentru facultate sau viitoare alegeri, chiar și excursii de câteva zile în afara țării (Belgia). Totodată, colectivul fiind alcătuit din copii din toate colțurile lumii, dar în special din statele membre ale Uniunii Europene, cu clase într-o continuă schimbare suntem învățați să îi acceptăm pe cei din jur. Iar fiecare nou-venit este, de fiecare dată, primit cu sufletul deschis”, spune tânăra, care este originară din Pitești.

Diana nu s-a decis încă ce domeniu va urma în viitor. Dar pentru că este pasionată de psihologie și limbi străine, se gândește că e posibil să urmeze o carieră într-un astfel de domeniu. „Pe lângă asta, dansul și modellingul sunt pasiuni cărora vreau să le rezerv un loc special în viața mea”, adaugă Diana. 

Diana Mandu si Daniel Gugulan, fericiți cu medaliileIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6
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