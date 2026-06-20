Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță

Astfel că Ioana Coman, Medeea Tănase și Vanessa Drăguș se relaxează din plin într-o destinație exotică, în care au plecat împreună, acestea fiind și bune prietene. Imaginile postate pe conturile de socializare au atras atenția tuturor, partenerele celor mai apreciați fotbaliști făcând senzație cu siluetele impecabile.

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Soția lui Florinel Coman a făcut publice mai multe imagini din vacanță, printre care și câteva imagini în costum de baie. Ioana Coman a purtat un costum de baie maro, din două piese, iar peste o fustă de plajă. Mai mult, partenerele fotbaliștilor au făcut o poză împreună, postând-o fiecare pe contul personal de Instagram.

Ioana Coman s-a relaxat citind o carte despre dezvoltare personală, spiritualitate și meditație, domeniile care au început să o intereseze tot mai mult în ultima perioadă.

Ioana Coman se pregătește să devină psihoterapeut, după cum a dezvăluit chiar ea în descrierea paginii sale de pe Instagram.

„Ajungi într-o tabără de dezvoltare personală unde te poți simți cu adevărat tu. Un loc în care reușești să îți dai jos măștile sociale, îți privești și îți accepți partea întunecată. Înțelegi care este rolul suferinței și care este mesajul ascuns al acesteia. Îți înțelegi teama de judecată și respingere, nevoia de control. Îți îmbrățișezi fricile și te eliberezi de ele!”, spunea Ioana Coman, pe TikTok.