Ignorarea semnelor de avertizare ale corpului

Dureri de cap pulsatorii, amețeli, greață – simptome frecvente după o zi toridă? Lea Feder, expertă în longevitate, explică: „Cea mai mare amenințare a căldurii nu este temperatura în sine, ci faptul că mulți ignoră prea mult timp semnalele de avertizare ale corpului lor”.

Dacă simțiți slăbiciune, frisoane sau amețeli, acționați imediat! Găsiți un loc răcoros, consumați apă și răcoriți-vă cu apă călduță, mai ales în zona gâtului și a punctelor de puls.

Hidratarea insuficientă, o greșeală majoră

A aștepta să apară setea pentru a bea apă este o greșeală majoră. Blikk subliniază că setea este un semnal de alarmă al organismului, care indică deja o stare de deshidratare. În zilele toride, pierdem mult lichid prin transpirație, iar necesarul de apă poate să se dubleze. Specialiștii recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă zilnic, iar în zilele caniculare, chiar mai mult.

Băuturile și dușurile reci pot avea efect invers

Un pahar de limonadă cu gheață sau un duș rece poate părea salvator pe moment, dar efectul poate fi invers. Experții avertizează că băuturile reci necesită energie suplimentară din partea corpului pentru a fi aduse la temperatura acestuia, ceea ce ar putea accentua senzația de cald.

În mod similar, un duș rece determină contracția vaselor de sânge, îngreunând eliminarea căldurii din organism. Cea mai bună opțiune este apa călduță sau ceaiurile fără zahăr.

De ce nu este recomandat sportul la orele de vârf în zilele caniculare

Alergatul sub soarele arzător de la prânz nu este o idee bună. Temperaturile de peste 30 de grade, combinate cu umiditatea ridicată, solicită intens corpul și pot provoca insolații severe. Specialiștii recomandă să faceți sport dimineața devreme, când aerul este mai rece, și să reduceți ritmul pentru a permite corpului să se adapteze la căldură.

Porți îmbrăcăminte neadecvată și nu îți protejezi suficient capul

Hainele strâmte din materiale sintetice sunt o alegere proastă pe vreme caniculară. Acestea rețin căldura pe piele, accentuând disconfortul. Optați pentru materiale ușoare și respirabile, precum bumbacul sau inul, și alegeți culori deschise.

De asemenea, este esențial să vă protejați capul cu o pălărie sau o șapcă pentru a evita insolația, care poate provoca greață, rigiditatea cefei și febră. Evitați să stați la soare cu pielea expusă – arsurile solare pot cauza probleme grave de sănătate.

Utilizarea excesivă a aerului condiționat are efecte negative

Diferențele mari de temperatură dintre interior și exterior pot fi periculoase. De exemplu, dacă afară sunt 33°C și în interior doar 18°C, organismul poate suferi un șoc termic în momentul trecerii.

Diferența dintre temperatura din interior și cea din exterior nu ar trebui să depășească 6 grade, relatează Blikk. Acest lucru ajută la evitarea răcelilor de vară și a altor probleme de sănătate.

România se confruntă cu primul val de caniculă din această vară, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile atingând un maxim de 36 de grade Celsius în weekend, sub incidența unui cod galben de caniculă.

