„Revoltă” mocnită riscă să spargă monopolul

Această „revoltă” mocnită riscă să spargă monopolul gigantului tehnologic și să rescrie regulile jocului în turismul mondial, relatează Mundiario.

Peste 1.400 de companii s-au alăturat deja unui proces colectiv prin care solicită nu doar compensații financiare, ci și un precedent pentru modul în care giganții tehnologici ar trebui să opereze pe piețe care depind în mare măsură de intermedierea lor.

Ani de zile, relația dintre hoteluri și marile platforme de rezervări (OTA – Online Travel Agencies) a fost una de dependență totală. Pentru a fi vizibile în fața milioanelor de turiști, hotelurile au acceptat reguli stricte și comisioane care pornesc de la 15% și pot depăși, în anumite cazuri, 25% din prețul fiecărei camere închiriate. Totuși, contextul economic actual a împins lucrurile către un punct critic.

Ar putea recupera până la 7,3% din comisioanele plătite

Calculele preliminare indică faptul că hotelurile ar putea recupera până la 7,3% din comisioanele pe care le-au plătit de-a lungul anilor către platformă. Transpusă în cazuri concrete, această cotă înseamnă mii sau chiar zeci de mii de euro câștigați înapoi de fiecare unitate de cazare în parte.

Dincolo de miza strict financiară, acest litigiu scoate la iveală o problemă de fond mult mai profundă: măsura în care platformele digitale pot condiționa și controla politica comercială a propriilor clienți fără ca acest lucru să fie considerat un abuz de poziție dominantă.

De ce s-au răzvrătit hotelurile?

Principala nemulțumire a industriei hoteliere este legată de așa-numitele clauze de „paritate a tarifelor”. Prin acestea, Booking le interzicea proprietarilor să afișeze pe propriile site-uri web prețuri mai mici decât cele listate pe platformă. Practic, hotelurile nu își puteau recompensa clienții direcți cu oferte mai bune.

Situația a început să se schimbe radical odată cu presiunile de reglementare, în special în Uniunea Europeană, unde noile legi privind piețele digitale (Digital Markets Act) au început să limiteze aceste practici anticonconcurențiale. În această situație, hotelurile au trecut la contraatac și au lansat investiții masive în canalele proprii.

Lanțurile hoteliere mari și unitățile independente își modernizează platformele de rezervare directă, oferind beneficii exclusive, cum ar fi mic dejun gratuit, spa sau check-out târziu pentru cei care nu folosesc intermediari.

Totodată, prin campanii de conștientizare, turiștii sunt încurajați tot mai des să sune direct la recepție sau să rezerve pe site-ul hotelului, garantându-li-se tarife mai avantajoase decât cele „la ofertă” de pe marile platforme.

Impactul asupra pieței și scăderile de pe bursă

Această schimbare de paradigmă nu a rămas fără ecou pe piețele financiare. Investitorii privesc cu prudență noile dinamici, iar acțiunile Booking au resimțit presiunea incertitudinii din sector, pe măsură ce hotelurile demonstrează că pot supraviețui și chiar prospera reducându-și dependența de platformă.

Analiștii din industrie estimează că nu asistăm la dispariția platformei Booking — care rămâne un instrument formidabil de marketing și căutare —, ci la o reechilibrare forțată a puterii.

Pentru consumatorul final, acest război economic ar putea aduce vești bune: prețuri mai mici la rezervările directe și o competiție reală care va forța ambele tabere să ofere servicii mai bune.