E.coli și enterococi intestinali în apa mării

Turiștii români care plănuiesc să își petreacă vacanța sau weekendul pe litoralul din Bulgaria sunt avertizați de o situație sanitară critică într-una dintre cele mai vizitate stațiuni.

Autoritățile din țara vecină au decis închiderea temporară și interzicerea scăldatului pe plaja Ofitserski din Varna, după ce analizele de laborator au indicat o contaminare masivă a apei de mare cu bacteria Escherichia coli (E. coli) și enterococi intestinali, potrivit Novinite.

Decizia a fost luată de Inspectoratul Regional de Sănătate (RZI) Burgas, în urma unor controale de rutină privind calitatea apei de îmbăiere. Rezultatele analizelor au fost alarmante: valorile înregistrate pentru bacteria E. coli au depășit de câteva ori normele maxime admise pentru siguranța și sănătatea populației.

Astfel, se solicită implementarea de urgență a unor măsuri obligatorii de igienă și a unor protocoale antiepidemice stricte, menite să limiteze expunerea publicului și a turiștilor la apa de mare contaminată.

S-a dispus montarea de panouri de avertizare

În plus, autoritățile au dispus ca pe întreaga suprafață a plajei afectate să fie amplasate imediat sisteme de semnalizare și panouri de avertizare permanentă. Acestea vor fi montate în locuri cu vizibilitate maximă pentru a-i înștiința în mod explicit pe vizitatori că scăldatul și înotul sunt strict interzise în această perioadă, din cauza riscurilor majore pentru sănătatea publică.

Aceste decizii administrative fac parte din procedurile standard de monitorizare sezonieră aplicate de-a lungul întregii coaste a Mării Negre din Bulgaria. În această regiune, calitatea apei de îmbăiere este evaluată în mod regulat și riguros pe parcursul perioadei de vârf a verii.

Obiectivul principal al autorităților de mediu și al inspectorilor sanitari este de a asigura respectarea strictă a standardelor europene de sănătate publică, prevenind astfel riscurile pentru turiști în cele mai aglomerate luni ale sezonului estival.

Restricția este valabilă până în mometul în care testele vor arăta că nivelurile bacteriene au revenit în limitele de siguranță acceptabile pentru îmbăierea recreativă.

Ce este bacteria E. coli și cum se transmite

Bacteria Escherichia coli (E. coli) trăiește, în mod normal, în intestinele oamenilor și ale animalelor sănătoase. Majoritatea tipurilor de E. coli sunt inofensive sau se manifestă prin diaree relativ scurtă. Există totuşi câteva tulpini ce pot provoca crampe stomacale severe, diaree cu sânge și vărsături.

Este posibil să fiți expus la E. coli din apă sau alimente contaminate, în special legume crude și carne tocată insuficient gătită. Adulții sănătoși se recuperează, de obicei, în decurs de o săptămână, potrivit medicilor. Copiii mici și adulții mai în vârstă prezintă un risc mai mare de a dezvolta o complicaţie sub formă de insuficiență renală, care poate pune viața în pericol.

Unele tipuri de infecții cu E. coli pot duce la infecții ale tractului urinar, boli respiratorii, pneumonie și chiar meningită.

Simptomele infecției cu E. coli apar de obicei la 3-4 zile de la expunere, însă pot debuta și după doar 24 de ore. Manifestările clinice includ:

Crampe abdominale severe: Dureri puternice sub formă de spasme, care debutează brusc. Diaree apoasă, care devine hemoragică: Scaunele cu sânge reprezintă un semnal de alarmă major. Greață și vărsături: Care pot duce rapid la deshidratare. Febră moderată sau absența febrei: Spre deosebire de alte infecții bacteriene, E. coli nu provoacă întotdeauna febră mare.

Atenție la complicații! În aproximativ 5-10% din cazuri, în special la copii și vârstnici, infecția poate evolua spre Sindromul Hemolitic Uremic (SHU). Aceasta este o afecțiune extrem de gravă care distruge globulele roșii și poate provoca insuficiență renală acută, necesitând spitalizare de urgență și dializă.