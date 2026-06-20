Deși primele informații indicau drept cauză a decesului un posibil atac de cord, noi detalii apărute în spațiul public ar putea schimba direcția anchetei. Jurnalista Birsen Altuntaş a dezvăluit că pe brațul stâng al actriței au fost observate mai multe urme de răni.

Ulterior, apropiații au dezvăluit că Ece călătorise în Thailanda cu aproximativ o săptămână înainte și ar fi fost mușcată de o maimuță în timpul sejurului, notează presa turcă.

Actrița, în vârstă de 35 de ani, s-a stins din viață pe 15 iunie, la domiciliul său din Istanbul. Potrivit unor informații apărute în presa turcă, anchetatorii iau în calcul și alte ipoteze privind cauza decesului, deși cauza oficială rămâne, până în acest moment, un stop cardiac.

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Se pare că imediat după moartea actriței, pe brațul ei stâng au fost observate mai multe urme de răni.

Avocatul familiei, Uğur Gökkoyun, a anunțat că a solicitat oficial Parchetului din Istanbul ca acest aspect să fie luat în considerare în cadrul autopsiei.

„La detectarea a trei cicatrici pe brațul stâng al clientei noastre Ece İrtem, care a decedat la domiciliul ei pe 15.06.2026, când am vorbit cu membrii familiei, aceștia au declarat că a fost mușcată de o maimuță în timpul călătoriei sale în Thailanda. În discuțiile cu experții pe această temă, s-a aflat că o mușcătură de maimuță ar putea avea consecințe fatale, inclusiv sepsis (otrăvirea sângelui). Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet, solicitând ca acest aspect să fie evaluat și la autopsie”, a transmis avocatul.

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