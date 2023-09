O nutriție adecvată este absolut esențială pentru sănătatea, bunăstarea și longevitatea unei pisici. Dieta unei feline poate fi foarte variată și poate consta în hrană uscată, hrană umedă sau o combinație dintre cele două, astfel încât pisicuța să aibă parte de mese cât mai distincte și delicioase. Te sfătuim să nu neglijezi varianta apetisantă și să achiziționezi hrană umedă pentru pisici de pe Petpal.ro. Descoperă ce beneficii importante oferă aceasta.

Oferă o mai bună hidratare

Hrana umedă pentru pisici are un conținut ridicat de apă, ceea ce o face o opțiune excelentă pentru a asigura hidratarea adecvată a felinelor. Comparativ cu hrana uscată, hrana umedă conține între 75% și 85% apă, lucru care poate fi extrem de benefic și sănătos. Multe pisici pot avea probleme de hidratare, deoarece nu le place foarte mult să consume apă din recipiente precum castroane, în care apa nu curge. Din această cauză se recomandă acele fântâni speciale care pun apa în mișcare, dar și hrana umedă va contribui la hidratare.

Problemele renale reprezintă o afecțiune comună la pisici și pot avea consecințe grave asupra sănătății lor. Din fericire, un aport adecvat de lichide și o alimentație adecvată poate ajuta la prevenirea acestora. Așadar, hrana umedă este de mare ajutor în acest sens. Poți opta pentru formule speciale, dedicate sănătății urinare.

Conțin o cantitate mare de proteine

Proteinele reprezintă un nutrient esențial în dieta pisicilor, având un rol crucial în buna funcționare a organismului. Acestea contribuie, în primul rând, la dezvoltarea și menținerea masei musculare, ajută la repararea țesuturilor și susțin funcționarea corectă a sistemului imunitar.



Hrana umedă pentru pisici conține un procent mai mare de proteine decât hrana uscată. Acest lucru se datorează conținutului mult mai ridicat de carne sau pește, care reprezintă o sursă foarte bogată pentru acest nutrient. Deoarece vorbim despre animale carnivore, este important ca ele să primească hrană cu multă carne. Alege pentru pisica ta un pachet plicuri MIAU MIAU cu carne de vită în sos, 24x100g.

Sunt o variantă foarte apetisantă pentru pisici

Poți observa cum pisicile tind să se plictisească dacă primesc un singur tip de hrană, așa că vor dori ceva mai multă varietate. Deși hrana uscată are beneficiile sale, ea nu oferă aceeași savoare și ar putea fi refuzată de către pisicuțe după o anumită perioadă. Așadar, le poți oferi diversitate incluzând și hrana umedă în dieta lor. Aceasta poate avea diferite arome și texturi delicioase, poate fi disponibilă sub formă de bucățele în sos, în jeleu sau sub formă de pateu, iar mirosul său este cu adevărat apetisant.

Este dovedit faptul că hrana care miroase bine, mai puternic atrage mai rapid pisicile și contribuie la o crește a apetitului lor. Acest lucru este deosebit de important pentru pisicile care au o dietă selectivă sau care nu mănâncă suficient. Cumpără pentru pisica ta mai multe arome și sortimente de hrană umedă și alege un pachet plicuri MIAU MIAU cu carne de somon în sos, 24x100g.

Hrana umedă pentru pisici nu oferă doar un gust desăvârșit, ci reprezintă și o variantă foarte sănătoasă ce trebuie inclusă în dieta oricărei feline, mai ales a celor mofturoase. Ține cont de sfaturile noastre și oferă-i și tu micii tale prietene o dietă cât mai diversificată, din care aceasta să poată obține toți nutrienții de care are nevoie.

