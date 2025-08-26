Dreptul la informație

Cere și primește formularul european de informații standard (FEIS), acel document care îți arată identitatea creditorului, suma, dobânda, DAE, costurile, scadențele, consecințele întârzierii și drepturile esențiale, inclusiv retragerea și rambursarea anticipată. Conform Ordonanței de Urgență nr. 50 din 9 iunie 2010, acest formular este obligatoriu și funcționează ca bază pentru comparații între oferte, deoarece standardizează detaliile importante și le pune în aceeași ordine pentru toți creditorii. Poți descoperi aici condiții avantajoase: https://www.smilecredit.ro/credit-urgent/.

Dreptul de a primi proiectul de contract

Înainte de semnare ai dreptul să obții gratuit un exemplar al proiectului de contract, ca să verifici clauzele, să marchezi eventuale ambiguități și să soliciți clarificări în scris, fără presiunea de a lua o decizie pe loc.

Dreptul la evaluare corectă a bonității

Înainte de acordare creditorul este obligat să îți evalueze capacitatea de plată pe baza unor informații suficiente și, când e cazul, prin consultarea bazelor de date, iar tu ai dreptul să fii informat imediat și gratuit despre rezultatul consultării. Astfel încât decizia să țină cont de venituri, cheltuieli și posibile variații ale ratelor sau ale veniturilor.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Dreptul la cost total transparent și la comisioane limitate

Pe lângă DAE și dobândă, cere defalcarea tuturor comisioanelor și a costurilor recurente, verifică dacă există comision pentru încasare, administrare sau modificări de scadență și nu uita că anumite comisioane sunt interzise, de exemplu taxa pentru depunerea numerarului la plata ratelor sau pentru retragerea sumelor trase din credit.

Dreptul de retragere în 14 zile, fără explicații

După ce ai semnat, poți să te răzgândești în 14 zile calendaristice, trimițând o notificare conform instrucțiunilor din documente și achitând doar principalul și dobânda aferentă zilelor efective de utilizare. Creditorul are obligația să îți precizeze pașii, adresa și efectele retragerii.

Dreptul la rambursare anticipată și la reducerea costului

Poți plăti mai devreme o parte sau tot creditul, iar costul total se reduce corespunzător, comisionul fiind plafonat prin lege (până la 1% dacă mai e peste un an până la final sau 0,5% dacă a rămas mai puțin de un an), lucru care transformă fiecare sumă extra plătită în dobândă economisită și în luni tăiate din graficul inițial.

Dreptul la un plafon al dobânzilor totale pentru IFN

Pentru creditele de consum acordate de IFN-uri, DAE are un plafon raportat la dobânda facilității de creditare a BNR, astfel încât costul total să rămână rezonabil. Regula provine din Legea 243/2024 și se aplică la nivel de piață, ceea ce îți oferă un reper suplimentar când compari ofertele disponibile.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Dreptul de a verifica legalitatea creditorului

Înainte de a aplica, intră în registrele publice ale Băncii Naționale a României și verifică dacă instituția financiară nebancară apare înscrisă în Registrul General și, după caz, în Registrul Special, pentru că statutul din aceste registre confirmă funcționarea legală și tipurile de activități autorizate.

Ia creditul urgent cu aceeași rigoare cu care ai negocia un împrumut clasic pentru că doar astfel poți evita situațiile neplăcute. Dacă ești în căutarea unei oferte avantajoase, vezi mai multe despre creditul urgent disponibil la Smile Credit unde poți împrumuta până la 5.000 de lei cu rate pe o perioadă de până la 12 luni!

Sursa foto: freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE