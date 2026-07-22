Pentru tine, ca șofer, WLTP înseamnă un reper clar. Te ajută să compari două modele în aceleași condiții de testare și să estimezi costurile lunare cu carburantul sau energia electrică. Nu îți promite un consum identic în viața reală, dar îți oferă o bază corectă de comparație.

Ce este WLTP? 

WLTP vine de la Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Este standardul folosit în Europa pentru testarea mașinilor noi, indiferent că vorbim despre benzină, diesel, hibrid sau electric.

Testul măsoară:

  • consumul de combustibil (litri/100 km);
  • consumul de energie electrică (kWh/100 km);
  • emisiile de CO₂ (grame pe kilometru – g/km);
  • autonomia mașinilor electrice (kilometri cu o încărcare completă).

CO₂ înseamnă dioxid de carbon, gazul rezultat în urma arderii carburantului. Valoarea exprimată în g/km arată câte grame de CO₂ emite mașina pentru fiecare kilometru parcurs în timpul testului.

Toate vehiculele noi trec prin aceeași procedură. Astfel, poți compara direct două modele diferite, fără să depinzi de estimări sau declarații comerciale.

Cum funcționează testul WLTP? 

Testul se desfășoară în laborator, pe un dinamometru (un banc cu role care simulează rularea pe drum). Temperatura este controlată, iar traseul virtual include accelerații, frânări și opriri.

Durata totală este de aproximativ 30 de minute, iar distanța simulată ajunge la 23,25 km. Procedura include patru faze:

  1. Low (urban) – trafic aglomerat, viteze reduse, opriri dese.
  2. Medium (periurban) – trafic mai fluent.
  3. High (drum național) – viteze mai ridicate.
  4. Extra High (autostradă) – până la 131 km/h.

Pe baza acestor faze se calculează consumul mixt WLTP, adică valoarea combinată pe care o vezi în fișa tehnică.

Dacă vrei să înțelegi în detaliu cum are loc testarea vehiculelor WLTP, găsești explicații tehnice și exemple aplicate pe pagina dedicată Suzuki. Informațiile te ajută să citești corect datele din configurator sau din broșură.  

WLTP vs. NEDC – ce s-a schimbat?

Înainte de WLTP, Europa folosea standardul NEDC (New European Driving Cycle). Poți consulta detalii despre acesta pe pagina dedicată New European Driving Cycle. Problema era că testul NEDC simula un stil de condus mai blând și viteze mai mici.

WLTP a înlocuit NEDC deoarece:

  • include viteze mai mari și accelerații mai dinamice;
  • durează mai mult;
  • ia în calcul echiparea reală a mașinii (jante, opțiuni, greutate).

Din acest motiv, valorile WLTP sunt de obicei mai mari decât cele vechi NEDC. Dacă un model avea 4,0 l/100 km în NEDC, în WLTP poate afișa 4,6–4,8 l/100 km. Mașina nu a devenit mai puțin eficientă; metoda de testare a devenit mai apropiată de utilizarea uzuală.

Important: compară doar valori măsurate în același standard.

Ce înseamnă WLTP pentru tine, ca șofer?

1. Estimarea costurilor lunare

Valorile WLTP îți permit să faci un calcul simplu. Să presupunem că alegi o mașină cu un consum mixt WLTP de 5,5 l/100 km și parcurgi 1.000 km pe lună.

  • 1.000 km x 5,5 l/100 km = 55 litri.
  • Dacă litrul costă 7 lei, cheltuiala lunară ajunge la aproximativ 385 lei.

Consumul real poate varia, dar pentru planificarea bugetului, această metodă oferă rezultate stabile.

2. Taxe și impozite

În multe state europene, valoarea CO₂ influențează nivelul taxelor auto. Chiar dacă în România sistemul nu este identic, emisiile pot conta în programe de finanțare sau beneficii fiscale pentru hibride și electrice.

3. Autonomia la electrice

Pentru un model electric cu autonomie WLTP de 400 km și consum de 16 kWh/100 km, ai un reper clar pentru planificarea drumurilor.

În practică, autonomia poate scădea cu 10–20% în funcție de:

  • temperatură scăzută;
  • viteze mari pe autostradă;
  • utilizarea intensă a climatizării;
  • încărcarea suplimentară a mașinii.

Dacă parcurgi zilnic 40–50 km și ai acces la încărcare acasă, autonomia WLTP îți arată că în majoritatea cazurilor vei încărca mașina la câteva zile.

Cum compari corect două modele?

Atunci când analizezi ofertele, urmează câțiva pași simpli:

  • Verifică dacă ambele modele afișează valori WLTP.
  • Compară consumul mixt, dar și fazele care te interesează (urban sau autostradă).
  • Ține cont de echipare – jantele mai mari pot crește ușor consumul.
  • Analizează emisiile de CO₂ dacă te interesează taxe sau beneficii fiscale.

De exemplu, dacă un model hibrid are 4,8 l/100 km WLTP și altul pe benzină are 6,2 l/100 km, diferența devine relevantă la rulaje mari. La 15.000 km/an, diferența de 1,4 l/100 km înseamnă aproximativ 210 litri de carburant pe an.

WLTP nu îți spune ce mașină să alegi, dar îți oferă date clare pentru o decizie informată. Iar dacă vrei să vezi cum se traduc aceste cifre în experiență reală, programează un test-drive la un showroom Suzuki sau descoperă mai multe detalii pe site-ul oficial.

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