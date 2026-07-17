Cu câteva întrebări puse la momentul potrivit, procesul devine considerabil mai simplu și riscul de a fi dezamăgit scade dramatic.

Ce materiale sunt folosite și unde

Prima întrebare pe care trebuie să o pui se referă la structura corpurilor de mobilier, nu la fața lor vizibilă. Mulți producători folosesc materiale diferite pentru corpul interior al dulapurilor față de fronturile care se văd. PAL melaminat de calitate bună e acceptabil pentru interior, dar grosimea contează: minim 18 mm pentru corpuri și 16 mm pentru rafturi interne dacă vrei să reziste la greutatea vaselor și a alimentelor fără să se încovoaie în timp.

Fronturile sunt ce se vede, dar și ce se atinge și ce se curăță zilnic. Mobilierul de bucatarie cu fronturi din MDF vopsit, folie PVC sau acril are comportamente diferite la umiditate, la zgârieturi și la curățare. Cere mostre fizice, nu doar fotografii, și testează rezistența la urmele de degete și la produse de curățare obișnuite.

Ce tipuri de balamale și glisiere sunt incluse

Balamalele și glisierele sunt piesele care se folosesc de mii de ori pe an și care, dacă sunt de calitate slabă, cedează primele. Întreabă specific ce brand de feronerie e folosit: Blum, Hettich și Grass sunt referințe în industrie pentru durabilitate. Balamalele cu amortizare silențioasă și glisierele cu extragere completă nu sunt mofturi, ci diferențe reale în experiența zilnică de utilizare.

Dacă răspunsul la această întrebare e vag sau dacă vânzătorul nu știe brandul feroneriei, e un semnal de atenție.

Ce garanție acoperă și ce exclude

Garanția e un document care merită citit înainte de semnare, nu după ce apare prima problemă. Întreabă explicit ce acoperă: structura corpurilor, fronturile, feroneria, blatul. Întreabă și ce nu acoperă: deteriorările cauzate de umiditate excesivă, zgârieturile, modificările aduse de client. Perioada de garanție variază semnificativ între producători, iar condițiile de invocare a ei pot fi restrictive dacă nu le cunoști din timp.

Cât durează producția și ce se întâmplă dacă termenul nu e respectat

Mobilierul de bucătărie la comandă se produce în medie între patru și opt săptămâni, în funcție de complexitate și de volumul de lucru al producătorului. Întârzierea față de termenul promis e frecventă și poate crea probleme serioase dacă îți coordonezi mutarea sau renovarea în funcție de această dată. Cere să fie trecut termenul de livrare în contract și întreabă care e procedura și ce compensații există dacă termenul nu e respectat.

Ce include montajul și ce se facturează separat

Prețul afișat pentru mobilierul de bucătărie include sau nu montajul, transportul, conectarea la instalații sau ridicarea ambalajelor. Aceste costuri suplimentare pot adăuga între 10 și 20% la prețul final dacă nu sunt clarificate de la început. Cere o ofertă detaliată care să separe explicit fiecare component al prețului total.

Același principiu se aplică și altor achiziții mari de mobilier. Când cumperi canapele extensibile, de exemplu, merită să verifici ce include livrarea, dacă montajul e inclus sau facturat separat și dacă există costuri pentru urcatul la etaj sau pentru ambalaje.

Întrebările de mai sus nu necesită cunoștințe tehnice avansate și nu durează mai mult de 20-30 de minute într-o discuție cu vânzătorul. Răspunsurile pe care le primești, sau lipsa lor, îți spun mai multe despre calitatea unui producător decât orice fotografie din catalog. Mobilierul de bucătărie e o investiție pe zece ani sau mai mult. Merită câteva întrebări în plus înainte de decizie.

Sursa foto: Magnific.com

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