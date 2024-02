Ediția din 2023 a festivalului a abundat în experienţe cinematografice inedite, ce le-au permis cinefililor să exploreze o varietate de forme de expresie ale fanteziei, de la film de artă şi documentar până la thriller, SF sau horror, unele dintre ele în premieră mondială. Spectatorii au putut explora și consuma și alte tipuri de manifestări Pop culture, de la întâlniri cu autori ai filmelor, lansări de carte, cineconcerte spectaculoase, panel-uri de discuție și, în premieră anul acesta, Dracula Fantasy Con, ce a reunit reprezentări variate ale fanteziei, de la cărți și romane grafice de gen și până la jocuri video și boardgames și conferinţele publice din Congresul Internaţional Dracula, Children of the Night.

Anul acesta a adus peste 3000 de noi producţii cinematografice din aproape 140 de ţări înscrise în secțiunile competiționale destinate scurt şi lungmetrajelor din Dracula Film Festival: Dracula Trophy – premiul care se acordă pentru cel mai bun lungmetraj, Little Dracula și Vlădutz – premiile ce se acordă scurtmetrajelor internaționale și românești și Dracula Digital, secțiunea dedicată tinerilor amatori care realizează scurtmetraje cu telefonul mobil iar juriile competițiilor nu au avut o misiune ușoară în a alege câștigătorii.

În competiția Dracula Digital au fost înscrise scurtmetraje trimise de 8 echipe iar filmele au fost votate atât de public dar și de un juriu de specialiști, format din actorii Eugen Neagu și Ștefan Iancu și regizorul Florian Zapra. Trofeul Dracula Digital a fost câștigat de filmul SÉANCE, realizat în Brașov de o echipă din Brunei (Azhar Khir, Aqil Kamarudin și Shukri Sufri) iar juriul și-a motivat decizia astfel: “Cu elementele sale cinematografice se detașează net față de celelalte scurtmetraje din concurs. Cele trei cuvinte cheie sunt inserate în mod voalat, nu direct, introducând spectatorul în atmosfera poveștii prin caracterizarea personajelor. Scurtmetrajul are un conținut fluid folosind tehnica în mod just.” Atât filmul câștigător Dracula Digital 2023 dar și celelalte filme din competiție se pot vedea gratuit pe www.draculadigital.ro.

La categoria Scurtmetraj, 15 filme au concurat pentru trofeele Little Dracula și Vlădutz, selecționerul secțiunii de scurtmetraj, criticul de film Cristian Mărculescu, prezentând publicului 10 scurtmetraje internaționale și 5 scurtmetraje românești. Juriul format din Ana Ștefania Andronic (artist vizual), Andrei Cotruţ (graphic designer, ilustrator) și Sebastian M. Ceolca (critic de film), au acordat următoarele premii:

Trofeul Vlăduț (Competiția de Scurtmetraj Românesc) – Calul alb [România, 2023], r. Goran Mihailov, argumentând: „O adaptare competentă a unui clasic, capabilă să creeze suspans apăsător și shock, care dă dovadă de talent actoricesc, regie fină și eficientă și face dintr-o mică psihoză un moment memorabil de cinema.”

Trofeul Little Dracula (Competiția de Scurtmetraj Internațional) – Kiddo [UK, 2022], r. Brett Chapman, cu motivația: „Un film realizat cu atenție pentru fiecare departament al producției, de la scenariu la scenografie, cu o regie ireproșabilă, actual ca subiect și abordare vizuală dar bine legat de filme clasice ale genului.”

În programul festivalului, cele mai aşteptate 10 premiere au aparţinut competiției de lungmetraj, a căror selecție a fost realizată de Ioan Big, directorul Dracula Film Festival iar juraţii Aurélia Mengin (Franța, cineastă, fondatoare a festivalului Meme Pas Peur), Chris Orgelt (Belgia, Head of Programming – Brussels IFFF) şi Ottaviano Dell Acqua (Italia, actor şi cascador) au desemnat câştigătorul râvnitului Dracula Trophy 2023, dar și două mențiuni speciale:

Mențiunea specială pentru interpretare – I’ll Crush Y’All [Spania, 2023], r. Kike Narcea, pentru interpretarea lui Mario Mayo ca Nuthead iar justificarea este: „Mario Mayo ține filmul pe umerii săi impresionanți. El este ochiul furtunii din jurul lui, un fost condamnat care a renunțat la violență dar, când violența îi bate la ușă, nu o dată, nu de două ori, ci tot timpul, până când o spulberă din balamale, nu are de ales decât să zdrobească totul.”

Mențiunea specială pentru montaj – The Founder Effect [Canada, 2023], r. Justin MacGregor

Trofeul Dracula – Halfway home [Ungaria], regia: Isti Madarász, iar jurul a transmis despre producția câștigătoare: „Cu mare emoție și entuziasm unanim, juriul celei de-a XI-a ediții a Festivalului de Film Dracula, acordă Trofeul Dracula unui film care oferă un univers personal minunat și îndrăzneț. Decorul și montajul abundă în creativitate și generozitate. Regia artistică este deosebit de meticuloasă, cu o superbă armonie între costume și decoruri. Am fost impresionați în special de imaginea și încadrarea filmului. Halfway Home reușește să îmbine o lume inocentă și benignă a unei povești romantice poetice cu un univers întunecat și morbid, un exercițiu riscant căruia regizorului i-a reușit cu brio.”

Și în 2023 a continuat tradiția de a acorda un titlu onorific de ‘Conte Dracula pentru întreaga activitate, ai cărui recipienți au fost celebraţi în anii trecuți pentru realizările lor memorabile în spaţiul filmului fantastic, printre care se numără regizorii Lamberto Bava şi Ruggero Deodato, actriţa Debbie Rochon, maestrul efectelor speciale Sergio Stivaletti şi actorul Armand Assante.

Anul aceste, trofeele “Contele Dracula” au fost înmânate unora dintre cei mai populari cineaşti din cinematografia italiană contemporană, ambii ajunşi la respectabila vârstă de 85 de ani, Enzo G. Castellari şi Sergio Martino, invitaţii de onoare ai festivalului de la Braşov.

Enzo G. Castellari, care a semnat încă din 1971 un prim Thriller notabil, Cold Eyes of Fear, urmat de o serie de filme Poliziotteschi, și apoi s-a consacrat în zona Adventure-Fantasy/SF, pe parcursul anilor 80, cu ciclul său cinematografic Bronx Warriors/ New Barbarians, este cunoscut inclusiv în rândul tinerelor generaţii de cinefili datorită filmului său de război din 1978, The Inglorious Bastards, care l-a inspirat pe Quentin Tarantino pentru al său Inglorious Basterds, în care, de altfel, realizatorul italian are un cameo.

Iar cel de-al doilea invitat special onorat cu titlul de Conte Dracula a fost reputatul cineast italian Sergio Martino (n. 1938), un expert ale genurilor Giallo şi Horror, ce continuă să influenţeze şi să inspire noi generaţii de producători şi realizatori atraşi de latura imaginativă, ludică şi entertaining a poveştilor destinate marilor ecrane.

Experiența fantastică de la Brașov a fost completată de evenimentele speciale din cadrul programului, în premieră desfășurându-se Dracula Fantasy Con, context ce și-a propus și a reușit să adune sub acelaşi acoperiş (fizic şi ideatic) artişti, creatori şi promotori ai fanteziei în cele mai variate declinări, de la bandă desenată, manga, cărţi și figurine pentru colecționari, până la jocuri video, boardgames, Fantasy Art cu cinci artiști vizuali, fiecare cu stilul propriu, o sesiune live de Dungeons & Dragons, competiții de Mortal Kombat 1 și League of Legends (LoL) și lansări de carte:„Anotimpul mireselor”, de Tony Mott, și cele două cărți destinate marcării centenarului GOPO, „GOPO în 100 de pagini de bandă desenată” – coordonatori Anca Moscu și Lucian C. Oancea și „GOPO în 100 de amintiri”, coordonator Anca Moscu.

La aniversarea de 100 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți cineaști români, Ion Popescu Gopo (1923–1989), Dracula Film Festival a adus spectatorilor pe 29 octombrie Ziua Gopo, cu trei filme cu semnătura sa, prezentate de cunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor: Pași spre lună (1964),cu Radu Beligan, Povestea Dragostei (1977),după Ion Creangă, cu Mircea Bogdan și Eugenia Popovici – filmul a câștigat premiul pentru interpretare masculină Sitges 1981 (Mircea Bogdan) și Comedie fantastică (1975), cu Dem Radulescu și Vasilica Tastaman.

Programul de panel-uri din cadrul Dracula Film Festival a căpătat în 2023 o anvergură mai amplă prin Congresul Internaţional Dracula, Children of the Night, ce a propus publicului o serie de conferinţe susţinute de către cei mai importanţi experţi universitari de pe glob în domeniul „Gothic and Vampire Studies” pe teme precum How the Sublime in Gothic Literature Influence Otherkin Identities sau A Pathology of the Un-Dead: Maladies of the Modern Vampire.

