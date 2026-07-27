Mai sunt mai puțin de două săptămâni până când porțile UNTOLD se vor deschide pentru peste 500.000 de participanți din întreaga lume. Între 6 și 9 august, Cluj-Napoca va deveni locul în care începe UNTOLD ONE: o nouă etapă, un nou univers și o nouă viziune, construite după un deceniu de experiențe care au redefinit industria de entertainment din România.

UNTOLD ONE marchează începutul unei transformări. Un moment în care fiecare participant este invitat să lase în urmă limitele realității cotidiene, să pășească într-o lume spectaculoasă și să descopere cea mai puternică versiune a sa. O metamorfoză care devine posibilă atunci când sute de mii de oameni se reunesc, trăiesc aceeași energie și devin ONE.

În centrul acestui univers se află Main Stage-ul UNTOLD, cea mai mare și mai impresionantă scenă construită vreodată în istoria festivalului. Conceptul scenei principale pornește de la ideea unei surse primordiale de energie, aflate într-o continuă transformare. Monumentală, dar în același timp organică, scena pare o entitate vie care respiră, evoluează și deschide ferestre către lumi necunoscute.

Fiecare element al construcției simbolizeaza un pas al transformării interioare, iar întregul design devine un portal către universul UNTOLD ONE. Lumina, tehnologia, arhitectura și efectele speciale se întâlnesc într-o experiență vizuală fără precedent, creată pentru a amplifica fiecare moment trăit în interiorul stadionului. Pe această scenă vor urca unii dintre cei mai importanți artiști ai momentului: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Flo Rida și mulți alții.

Cea mai mare scenă din istoria UNTOLD

Main Stage-ul ediției cu numărul 11 stabilește noi recorduri de dimensiune și complexitate tehnică pentru festival.

Scena are o înălțime maximă de 38 de metri, fiind cu doi metri mai înaltă decât construcția realizată în urmă cu doi ani. Cu o lățime impresionantă de 127 de metri, aceasta este cea mai mare scenă construită vreodată pentru UNTOLD.

Suprafața totală a ecranelor LED ajunge la 1.250 de metri pătrați, cea mai mare utilizată până acum în cadrul festivalului. Sistemul vizual integrează aproximativ 15 milioane de pixeli, transformați într-o imensă pânză digitală pe care vor prinde viață lumi, personaje și povești spectaculoase. Experiența va fi completată de 1.070 de lumini inteligente, mai multe decât la ediția precedentă, care vor transforma fiecare show într-un spectacol de lumină, culoare și energie.

Noi premiere tehnologice și de producție

Pentru prima dată în istoria UNTOLD, în spatele zonei Front of House va fi amplasată o scenă suplimentară, denumită C Stage, prevăzută cu podea LED. Aceasta va extinde producțiile artistice 

dincolo de limitele scenei principale și va transforma întregul stadion într-un spațiu de spectacol.

O altă premieră pentru România este integrarea ecranului din spatele scenei într-un sistem similar unei cortine de teatru. În timpul pauzelor dintre concerte, acesta va putea fi ridicat pentru a permite echipelor de producție să pregătească decorurile și elementele necesare show-urilor de amploare susținute de artiști precum Zara Larsson, STING, Kygo și Lewis Capaldi.

Prin această soluție tehnică, scena principală UNTOLD devine una dintre cele mai complexe platforme de producție construite vreodată pentru un eveniment din România, capabilă să găzduiască, în aceeași seară, concerte live, show-uri electronice și producții internaționale de mari dimensiuni.

UNTOLD lansează UNTOLD Radio

Organizatorii festivalulul au anunțat și lansarea UNTOLD Radio, un post de radio online prin care experiența unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume se extinde dincolo de cele patru zile de eveniment.

Ideea proiectului pornește de la un moment familiar oricărui participant: clipa în care festivalul se încheie, dar publicul nu este încă pregătit să renunțe la energia, muzica și emoțiile trăite în acele zile. Sub sloganul „The music never stops. Always ON.”, UNTOLD Radio își propune să păstreze vie atmosfera festivalului și să le ofere fanilor muzică non-stop, în fiecare zi a anului.

UNTOLD Radio poate fi ascultat direct pe platforma untold.radio, dar și în aplicația oficială UNTOLD, disponibilă în App Store și Google Play.

UNTOLD are loc între 6-9 august la Cluj-Napoca și include un line-up spectaculos: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Holy Priest, Sara Landry, Padre Guilherme.

Sursa foto: Untold

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Zguduitor, ce s-a aflat la nici 24 de ore de când am primit cu toții mesajul Ro-Alert despre tânăra de 22 de ani dispărută din București. Detaliul înfiorător descoperit de polițiști după ce Anastasia a fost găsită moartă, în urmă cu doar câteva minute
Viva.ro
Zguduitor, ce s-a aflat la nici 24 de ore de când am primit cu toții mesajul Ro-Alert despre tânăra de 22 de ani dispărută din București. Detaliul înfiorător descoperit de polițiști după ce Anastasia a fost găsită moartă, în urmă cu doar câteva minute
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Unica.ro
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Gafă sinistră la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile....
GSP.RO
Gafă sinistră la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile....
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
GSP.RO
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Adevarul.ro
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
Fanatik.ro
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
0% dobândă-cheie până în 2027 într-o economie europeană. Cum ajunge Elveția aici când România trece de 10,4% la inflație
Financiarul.ro
0% dobândă-cheie până în 2027 într-o economie europeană. Cum ajunge Elveția aici când România trece de 10,4% la inflație
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
ObservatorNews.ro
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Parteneri
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.ro
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Mediafax.ro
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Redactia.ro
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani
KanalD.ro
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani

Politic

Parteneri
Un fotbalist român, suspectat de fraudă de 3,5 milioane de euro prin intermediul unor site-uri de matrimoniale
Fanatik.ro
Un fotbalist român, suspectat de fraudă de 3,5 milioane de euro prin intermediul unor site-uri de matrimoniale
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință